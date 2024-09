Sette wine resort in Umbria per un soggiorno tra charme e gourmet

Settembre: la luce si fa più gentile, l'aria più fresca, si sente già il profumo della vendemmia; c'è ancora spazio per qualche weekend fuori porta. L'Umbria del Vino non si limita a offrire prodotti di eccellenza, ma propone anche un'enoturismo di alta qualità; una risorsa preziosa per il territorio durante tutto l'anno. Come ogni anno il Cuore Verde d'Italia regala esperienze originali e culturali, un'immersione nella natura rigogliosa, la scoperta di fresche sorgenti e percorsi di benessere, il tutto accompagnato da deliziosi vini locali. Da un lato, UmbriaTop - la cooperativa che riunisce la maggior parte delle cantine umbre - ha l'obiettivo di supportare le aziende nelle missioni all'estero e negli eventi nazionali e regionali, migliorando così la promozione del settore. Dall'altro, il Movimento Turismo del Vino punta a far vivere l'esperienza della cantina in ogni suo momento, invitando a scoprire la bellezza e l'autenticità di questi luoghi.

Umbria, ecco 7 wine resort tra charme e gourmet

«Nasce dalla stretta collaborazione tra i due soggetti - sottolineano i presidenti di UmbriaTop Massimo Sepiacci e di Movimento Turismo del Vino Umbria Giovanni Dubini - l'idea di individuare alcuni punti di forza di alcune aziende vinicole dotate di Resort. Una anima indispensabile oggi per la commercializzazione vitivinicola nella nostra regione è l'attività enoturistica, a maggior ragione se l'offerta prevede luoghi speciali ed esperienziali». Di seguito sette straordinarie realtà vinicole umbre che condividono una caratteristica comune: l'altissima qualità dei loro vini. Questi produttori non sono solo custodi di tradizioni enologiche, ma anche fieri ambasciatori del Made in Italy, legati alla cooperativa UmbriaTop Wines nonchè Resort di charme curati nei minimi particolari per un soggiorno gourmet tra lusso e relax.

Altarocca Wine Resort

Altarocca Wine Resort si distingue per i suoi venti ettari di vigneti e uliveti biologici, che circondano quattro ville di charme. Qui, gli ospiti possono soggiornare in eleganti suite, rilassarsi in una delle tre piscine immerse nel sole o godere della wine spa, dove trattamenti a base di vino e olio offrono un percorso rigenerante. Il ristorante Invinum, con le sue terrazze panoramiche, propone piatti della tradizione umbra, accompagnati da vini eccellenti. Le suite wellness sono dotate di cromoterapia e offrono un bagno turco, una sauna detossinante o un rilassante idromassaggio di coppia.

Altarocca Wine Resort

Altarocca Wine Resort - Località Rocca Ripesena 62 - 05010 Terni - Tel 0763 344210

Castello di Montegiove

Avvicinandosi a Orvieto, si incontra il maestoso Castello di Montegiove, una struttura del XIII secolo appartenente alla famiglia dei Marchesi Misciattelli dal 1780. La tenuta si estende su 1200 ettari di verde collinare e comprende un'operosa azienda agricola ed un agriturismo esclusivo. La foresteria del castello, un tempo frantoio, è oggi restaurata e trasformata in due lussuosi appartamenti su due piani. Situati poco fuori delle mura del castello, gli alloggi sono dotati di ogni comfort e arredati con gusto, gli appartamenti e l'aria calorosa che vi dimora accolgono gli ospiti facendoli sentire a casa propria.

Veduta panoramica del Castello di Montegiove

Tra le esperienze offerte c'è la visita al Castello di Montegiove che sara` guidata, ove possibile, dai padroni di casa, che accompagneranno gli ospiti in una piacevole passeggiata durante la quale sara` possibile vedere una parte del castello, visitare le vecchie cantine del 1500 ed ascoltare le affascinanti vicende che ne hanno caratterizzato la storia e il suo glorioso passato, o ancora le degustazioni e la ricerca del tartufo nella riserva della tenuta, accompagnati da guide esperte e i loro cani addestrati.

Castello di Montegiove - Via Beata Angelina 1 - 05010 Montegiove (Tr) - Tel 0763 837473

Roccafiore Wine Resort

A Todi, sorge il Roccafiore Wine Resort, proprietà della famiglia Baccarelli dal 1999. Questo progetto nasce come un impegno verso la sostenibilità ambientale e va ben oltre la produzione vinicola. Qui, gli ospiti trovano un resort completo di spa, centro benessere e ristorante. La piscina a sfioro offre una vista mozzafiato sui vigneti che si estendono su micro-terrazzamenti, creando un suggestivo paesaggio.

Roccafiore Wine Resort

Non lontano dal ristorante Fiorfiore, si trova un piccolo orto botanico, da cui lo Chef Carlo Grimaldi raccoglie erbe fresche per arricchire i piatti. Tra l'aria pura della campagna, i profumi delle erbe aromatiche e la quiete rigenerante, gli ospiti vivono un'esperienza di benessere totale. Tra le degustazioni proposte spicca la Passeggiata tra i filari di Grechetto di Todi, un vitigno antico celebrato persino da Plinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis.

Roccafiore Wine Resort - Loc. Chioano di Todi - 06059 Chioano (Pg) - Tel 075 8942416

Castello di Titignano

Il Castello di Titignano e la Tenuta di Salviano, realizzati dalla famiglia Montemarte nel medioevo. La tenuta che storicamente ha il suo centro decisionale a Salviano, sotto la guida della famiglia Corsini divenne successivamente una fiorente azienda specializzata in produzioni di grano, tabacco, olio d'oliva e vino, oggi è un'affascinante struttura turistica. Il borgo di Titignano, con la sua chiesa e gli edifici in pietra, è diventato una location perfetta per eventi e ricevimenti, mentre la Tenuta di Salviano si dedica alla produzione vinicola di qualità. Le storiche cantine del palazzo e la nuova struttura all'avanguardia accolgono gli ospiti per degustazioni esclusive.

La piscina del Castello di Titignano

L'ambiente interno offre una vista sul borgo antico, mentre la terrazza sul lago permette di ammirare un panorama mozzafiato. In cucina vengono utilizzati solo ingredienti di stagione e prodotti regionali accuratamente selezionati per offrire ai visitatori un'esperienza autentica. Le camere intime e confortevoli invitano al relax e regalano un angolo di Umbria lontano dal rumore della città.

Castello di Titignano - Loc. Titignano 7 - 05018 Orvieto (Tr) - Tel 0763 308022

Locanda Palazzone

Locanda Palazzone fonde la bellezza di un palazzo medievale con l'eccellenza vinicola. Un tempo rifugio per pellegrini nel XIII secolo, oggi si è trasformato in un raffinato wine resort. Le visite guidate e le degustazioni permettono di scoprire la storia dell'Orvieto e del Palazzone, con un ristorante che celebra i prodotti locali in abbinamento ai pregiati vini della tenuta. Il proprietario Pietro Dubini, enologo e appassionato ortolano, coltiva un orto stagionale vicino alla Grotta del Musco, da cui trae ispirazione per i piatti serviti nel ristorante.

Locanda Palazzone Wine Resort

Locanda Palazzone - Località Rocca Ripesena 68 - 05018 Orvieto (Tr) - Tel 0763 393614

Tenuta di Saragano

Nel cuore delle terre del Sagrantino, si trova La Ghirlanda, il Wine Resort della Tenuta di Saragano. Questo angolo di paradiso tra Montefalco e Spoleto offre camere eleganti e dal fascino d'altri tempi, con viste uniche sul paesaggio umbro. Qui, gli ospiti possono acquistare vino, olio, miele e marmellate, prodotti con amore dalla tenuta, per portare a casa un pezzo di questa esperienza autentica.

Vedita panoramica della Tenuta di Saragano

La Tenuta di Saragano, appartenente alla famiglia Pongelli Benedettoni sin dal XIII secolo, si estende tra dolci colline coperte da ulivi argentati, boschi verdi e campi soleggiati, punteggiati da querce solitarie. In questo paesaggio incantato sorgono casolari in pietra finemente restaurati, una torre medievale, ora dimora dei proprietari, e un lago immerso tra calanchi e pinete. L'azienda agricola, certificata biologica e rispettosa dell'etica sostenibile, include pascoli per il bestiame Chianino e boschi ad alto fusto, perfetti per il trekking e per chi ama immergersi nella bellezza del paesaggio.

Tenuta di Seragano - Via del Poggio 5 - 06035 Gualdo Cattaneo (Pg) - Tel 331 1525414

Chiesa del Carmine

Immersa in una valle incontaminata a nord di Perugia, la Chiesa del Carmine è un affascinante agriturismo con otto camere, circondata da colline e vigne. Raggiungibile percorrendo una strada sterrata, regala agli ospiti una vista mozzafiato e un soggiorno di assoluta tranquillità. Un tempo abbandonata, questa terra è stata lentamente trasformata negli ultimi dieci anni in una rigogliosa fattoria. La tenuta privata ospita un oliveto secolare a terrazze, un vigneto di 5,7 ettari, una tartufaia e pascoli che producono una vasta gamma di prodotti biologici.

Agriturismo di charme La Chiesa del Carmine

Ai piedi del Monte Tezio, la Chiesa offre panorami straordinari: a sud il Monte Subasio e Assisi, a ovest il castello di Antognolla, e a nord i boschi degli Appennini. La flora e fauna selvatiche vi prosperano indisturbate. La pieve del XII secolo, insieme alla residenza rurale adiacente, è stata restaurata con cura per diventare un accogliente agriturismo, capace di ospitare fino a 14 persone. Ogni dettaglio degli edifici è stato meticolosamente curato, utilizzando i migliori materiali locali per far sentire gli ospiti come a casa.

Chiesa del Carmine - Str. Castiglione Ugolino Cotozzoli - 06134 Perugia - Tel 347 8642310