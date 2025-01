Jacuzzi nella neve o gita con i lama: San Valentino nel 2025 si celebra in quota

Ah, San Valentino! Il momento dell’anno in cui anche i più scorbutici si sciolgono come cioccolatini al sole. Se siete stanchi della solita cena con candela e cioccolatini (che poi finiscono tutti in una volta), quest’anno abbiamo un suggerimento per voi: perché non alzare - letteralmente - il livello? Dalle cime innevate alle spa più coccolose, ecco alcune esperienze incredibili in alta quota per celebrare l’amore con un pizzico di avventura e tanto romanticismo.

1. Benessere glaciale a Livigno: un idromassaggio tra la neve

Chi ha detto che il romanticismo soffre il freddo? All’hotel Lac Salin di Livigno (So), il gelo diventa un alleato per un’esperienza indimenticabile. La Snow Spa Experience vi porta in una vasca idromassaggio all’aperto, circondata da muri di neve. La "Nef Jacuzzi", così chiamata in dialetto locale, è perfetta per rilassarsi sotto un cielo stellato. E dopo il bagno? Concedetevi un rituale di coppia nella private spa o una cena vegetariana d’autore al ristorante Stua da Legn. Per chi vuole il massimo, le suite con sauna e idromassaggio privato vi aspettano.

La Snow Spa Experience, la spa di ghiaccio e neve dell'Hotel Lac Salin

Consiglio: Non dimenticate di immergervi nei profumi terapeutici del legno di cirmolo mentre sorseggiate un calice di bollicine.

2. Una cena da favola nel ristorante più piccolo del mondo

Piccolo è bello, e lo Auracher Löchl in Tirolo lo sa bene! Questo ristorante esclusivo ospita un solo tavolo per due, nascosto su un ponte medievale nella romantica Kufstein. Il menu? Specialità tirolesi servite a lume di candela.

Auracher Löchl in Tirolo ospita un solo tavole per due

Per i veri intenditori, l’esperienza si completa con un aperitivo al bar Stollen 1930, che vanta la collezione di gin più grande al mondo. Non c’è nulla di più chic che brindare all’amore in un’atmosfera da anni ’20.

Auracher Löchl Römerhofgasse 3 6330 Kufstein (Kufstein) Tel +43 5372 62138

3. Relax a 5 stelle e lama nella neve all’Hotel Chalet Mirabell

Coccole, lusso e… lama! All’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo (Bz), San Valentino è una favola. Tra spa da 6mila mq e trattamenti esclusivi come il massaggio “Mirabell Love” (con cioccolatini afrodisiaci, ovviamente), avrete tutto il tempo per rilassarvi.

La magia della neve all‘Hotel Chalet Mirabell di Avelengo

Ma la vera chicca è un’escursione con i lama sulla neve. Questi buffi compagni vi accompagneranno attraverso un paesaggio incantato, aggiungendo un pizzico di tenerezza alla vostra giornata romantica.

Per chi vuole strafare: prenotate la Premium Forest Villa, con piscina privata riscaldata e sauna. Lusso al massimo.

Hotel Chalet Mirabell Via Falzeben, 112 39010 Avelengo di Sopra (Bz) Tel +39 0473 279300

4. Aqua Dome in Tirolo: una notte sotto le stelle

Il romanticismo tocca nuove vette alle terme Aqua Dome, dove le piscine futuristiche sembrano galleggiare nell’aria. Immaginatevi immersi in acqua calda, circondati dalle montagne innevate, mentre ascoltate musica subacquea nella vasca salina.

Neve e benessere all'Aqua Dome

Di notte, il complesso si illumina, creando uno spettacolo mozzafiato. Con 12 saune e infinite stanze relax, vi sentirete come re e regine di un regno termale.

Aqua Dome Oberlängenfeld 140, 6444 Oberlängenfeld (Oberlängenfeld) Tel +43 5253 6400

5. Cena d'autore all’Hotel Elephant di Bressanone

Per gli amanti della buona cucina, niente è più romantico di una cena stellata. All’Hotel Elephant di Bressanone (Bz), lo chef Mathias Bachmann ha creato un menu speciale per celebrare l’amore. Dopo cena, rilassatevi nella nuova spa ricavata dalle antiche scuderie o in una suite di lusso con vista sulle montagne.

Hotel Elephant - Apostelstube (foto Mattia Aquila)

Suggerimento romantico: sorseggiate un Franciacorta mentre ammirate le luci di Bressanone dal vostro balcone.

Hotel Elephant Via Rio Bianco, 4 39042 Bressanone (Bz) Tel +39 0472 832750

6. Cupido a Ortisei: spa e cucina stellata

All’Hotel Gardena Grödnerhof, l’amore si celebra con stile. La Suite Chalet Seceda offre un’oasi di lusso con sauna privata e dettagli ricercati. La cena al ristorante gourmet Anna Stuben, guidata dallo chef stellato Reimund Brunner, è un’esperienza culinaria da ricordare.

Relax al Gardena di Ortisei (Foto: Fiorenzo Calosso)

Non perdete il massaggio di coppia alla spa, perfetto per unire relax e intimità.

Hotel Gardena Grödnerhof Via Vidalong, 3 39040 Oltretorrente (BZ) Tel +39 0471 796315

7. San Valentino a cavallo a Brunico

Se amate l’equitazione, il Luxury Chalet Purmontes è il luogo ideale. Insieme ai cavalli più adatti a voi, potrete esplorare i boschi innevati di Mantana, guidati da esperti.

A cavallo sulla neve al Luxury Chalet Purmontes

Ogni chalet dispone di una piscina privata, idromassaggio e doccia emozionale. Per una cena romantica, il ristorante interno accoglie solo 5 tavoli, garantendo privacy assoluta.

Luxury Chalet Purmontes Montal 47a 39030 St. Lorenzen (Bz) Tel +39 0473 279300

8. Day spa al Tyrol di Selva di Val Gardena

Chi ha bisogno di un weekend quando un’intera giornata di benessere può bastare? All’Hotel Tyrol, la day spa di coppia include sauna, piscina e un massaggio rilassante. La vista sulle montagne innevate e un pranzo healthy completano l’esperienza.

La piscina del Tyrol

Da non perdere: La romantica sauna in baita, perfetta per coccolarsi lontano da tutto.

Hotel Tyrol Strada Puez, 12 39048 Selva di Val Gardena (Bz) Tel +39 0471 774 100

L'amore è una montagna da scalare (o da ammirare in piscina)

San Valentino non deve essere per forza un cliché. Quest’anno, sorprendi la tua dolce metà con un’esperienza in quota che unisce avventura, relax e quel pizzico di follia che rende ogni amore speciale. Qualunque sia la vostra scelta, una cosa è certa: sarà un San Valentino da ricordare!