Cuore e maschera in valigia: dove andare per un magico San Valentino e Carnevale

San Valentino e Carnevale sono i prossimi appuntamenti che scandiranno questa coda dell’inverno. Per l’occasione CHECK-IN propone alcune delle più interessanti location dove passare serate romantiche all’insegna di alta cucina o benessere.

Ancor più ricche sono le soluzioni per trascorrere Carnevali insoliti e magari con tradizioni secolari all’insegna del divertimento e per esorcizzare tutto ciò che si vorrebbe bruciare nei falò in piazza, simboli delle prime feste ancestrali in cui i diversi riti carnevaleschi affondano le radici. Fra le curiosità presentiamo la più importante festa pre quaresima protestante a Basilea. Un evento da non perdere, almeno pari per curiosità a quelli ben più noti e celebrati di Venezia o Viareggio.

Cuore e maschera in valigia

Recensioni di hotel e ristoranti, fra cui anche nuove aperture, accompagneranno i lettori lungo tutta la penisola, con importanti tappe su Gorizia e Nuova Gorica, da un lato, e Agrigento dall’altro, rispettivamente capitali della Cultura europea e italiana per il 2025.

Per passare alle tendenze legate ai media, CHECK-IN vi propone come visitare l’isola di Montecristo, ma affrettatevi perché le prenotazioni si esauriscono in pochi giorni.

Fra i viaggi importanti da programmare nelle prossime settimane ve ne proponiamo, agli opposti per clima e ambiente, ma entrambi fra i più sognati per gli ambienti letteralmente fiabeschi: tutte le principali località in cui assistere all’Aurora boreale in Europa, in Nord America e in Russia, compresa quella Groenlandia oggi nel mirino di Trump.

Nell’ampio servizio c’è una panoramica completa con indicazioni di dove soggiornare. E dal circolo polare artico passiamo all’Africa del tropico del Cancro con alcune delle città imperdibili del Marocco. Un viaggio che risale nel tempo ad antichi fasti, metà di un turismo di alto livello.