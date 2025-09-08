EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Riapre il DaV dei Cerea, un ristorante dal format accessibile a tutti in Cantalupa

Il ristorante DaV dei Cerea riapre il 12 settembre alla Cantalupa dopo un anno di lavori. Pesce e crostacei cotti a vista, pizza e cocktail bar per un’esperienza accessibile con la qualità firmata Da Vittorio

Il DaV, format informale della famiglia Cerea, torna il 12 settembre alla Cantalupa dopo più di un anno di lavori. Nato nel 2020 come progetto estivo, il locale si presenta oggi completamente rinnovato e fruibile tutto l’anno, con spazi pensati per accogliere fino a 100 coperti.

Riapre il DaV dei Cerea, un ristorante dal format accessibile a tutti in Cantalupa

La famiglia Cerea

Un concept tra eleganza e accessibilità

Il ristorante si trova sotto la casa madre Da Vittorio (tre stelle Michelin) a Brusaporto (Bg), ma offre un’esperienza più democratica. Con un’attenzione particolare all’accoglienza e al servizio, il DaV punta a rendere la qualità firmata Cerea disponibile a un pubblico più ampio.

Riapre il DaV dei Cerea, un ristorante dal format accessibile a tutti in Cantalupa

Esterni del DaV alla Cantalupa

Cocktail bar e ambienti distintivi

L’ingresso porta a un cocktail bar, ideale per l’aperitivo. Da qui si accede alla sala principale, dominata da un grande bancone in marmo a forma di “esse”, dotato di griglie e barbecue per la cottura diretta di pesce e crostacei.

Cucina a vista e pizza, i must di DaV

Oltre al bancone centrale, la sala ospita una cucina a vista per le preparazioni più classiche e un forno per la pizza, da sempre uno dei piatti più apprezzati del brand DaV. Non mancheranno i celebri paccheri, simbolo della cucina Cerea.

Riapre il DaV dei Cerea, un ristorante dal format accessibile a tutti in Cantalupa

La pizza DaV

Un’esperienza gastronomica per tutte le tasche

Pur senza paragoni con la cucina stellata di Da Vittorio, il DaV garantisce materie prime di alto livello, piatti accattivanti e un servizio impeccabile. Un modo per vivere l’eccellenza Cerea in una formula più semplice e accessibile.

DaV Cantalupa
Via Cantalupa 17 24060 Brusaporto (Bg)
Tel +39 035 681024

© Riproduzione riservata STAMPA

 
