Pur senza paragoni con la cucina stellata di Da Vittorio , il DaV garantisce materie prime di alto livello , piatti accattivanti e un servizio impeccabile. Un modo per vivere l’eccellenza Cerea in una formula più semplice e accessibile.

Oltre al bancone centrale, la sala ospita una cucina a vista per le preparazioni più classiche e un forno per la pizza , da sempre uno dei piatti più apprezzati del brand DaV. Non mancheranno i celebri paccheri , simbolo della cucina Cerea.

L’ingresso porta a un cocktail bar , ideale per l’aperitivo. Da qui si accede alla sala principale, dominata da un grande bancone in marmo a forma di “esse”, dotato di griglie e barbecue per la cottura diretta di pesce e crostacei .

Il ristorante si trova sotto la casa madre Da Vittorio (tre stelle Michelin) a Brusaporto (Bg), ma offre un’esperienza più democratica. Con un’attenzione particolare all’ accoglienza e al servizio, il DaV punta a rendere la qualità firmata Cerea disponibile a un pubblico più ampio.

Il DaV , format informale della famiglia Cerea , torna il 12 settembre alla Cantalupa dopo più di un anno di lavori. Nato nel 2020 come progetto estivo, il locale si presenta oggi completamente rinnovato e fruibile tutto l’anno, con spazi pensati per accogliere fino a 100 coperti.

Riapre il DaV dei Cerea, un ristorante dal format accessibile a tutti in Cantalupa Il ristorante DaV dei Cerea riapre il 12 settembre alla Cantalupa dopo un anno di lavori. Pesce e crostacei cotti a vista, pizza e cocktail bar per un’esperienza accessibile con la qualità firmata Da Vittorio

