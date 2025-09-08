Riapre il DaV dei Cerea, un ristorante dal format accessibile a tutti in Cantalupa

Il DaV, format informale della famiglia Cerea, torna il 12 settembre alla Cantalupa dopo più di un anno di lavori. Nato nel 2020 come progetto estivo, il locale si presenta oggi completamente rinnovato e fruibile tutto l’anno, con spazi pensati per accogliere fino a 100 coperti.
La famiglia Cerea
Un concept tra eleganza e accessibilità
Il ristorante si trova sotto la casa madre Da Vittorio (tre stelle Michelin) a Brusaporto (Bg), ma offre un’esperienza più democratica. Con un’attenzione particolare all’accoglienza e al servizio, il DaV punta a rendere la qualità firmata Cerea disponibile a un pubblico più ampio.
Esterni del DaV alla Cantalupa
Cocktail bar e ambienti distintivi
L’ingresso porta a un cocktail bar, ideale per l’aperitivo. Da qui si accede alla sala principale, dominata da un grande bancone in marmo a forma di “esse”, dotato di griglie e barbecue per la cottura diretta di pesce e crostacei.
Cucina a vista e pizza, i must di DaV
Oltre al bancone centrale, la sala ospita una cucina a vista per le preparazioni più classiche e un forno per la pizza, da sempre uno dei piatti più apprezzati del brand DaV. Non mancheranno i celebri paccheri, simbolo della cucina Cerea.
La pizza DaV
Un’esperienza gastronomica per tutte le tasche
Pur senza paragoni con la cucina stellata di Da Vittorio, il DaV garantisce materie prime di alto livello, piatti accattivanti e un servizio impeccabile. Un modo per vivere l’eccellenza Cerea in una formula più semplice e accessibile.
Via Cantalupa 17 24060 Brusaporto (Bg)