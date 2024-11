Per l'estate 2025 Da Vittorio apre un nuovo ristorante a Brusaporto

Il gruppo Da Vittorio, che guida la classifica di chi guadagna di più nell'alta ristorazione con 87 milioni di fatturato (seguito da Cannavacciuolo con 24 milioni e Alajmo con 19 milioni), non ha nessuna intenzione di fermare i suoi investimenti e la sua crescita. Per questo si prepara a lanciare nuovi progetti per il 2025. La prima novità è un nuovo ristorante più informale all'interno della tenuta Cantalupa di Brusaporto (Bg), previsto per l’estate. “DaV Cantalupa” è il nome scelto per questo locale innovativo, con 90 posti a sedere nell’area della piscina e una proposta che si discosta dal classico fine dining. Secondo Rossella Cerea, general manager del gruppo, il nuovo ristorante offrirà un'esperienza più “easy” rispetto al ristorante 3 stelle Michelin, con piatti a base di carne e pesce alla brace, pizza e una vista suggestiva sul giardino.Il progetto è pensato per soddisfare sia la clientela locale sia gli ospiti internazionali che, arrivando da New York o Shanghai, amano soggiornare a Brusaporto per più notti. Il concept si focalizza su un’atmosfera rilassata, perfetta per chi desidera una pausa più informale e immersa nel verde. La seconda riguarda l'espansione della sua locanda in Città Alta sopra la storica Pasticceria Cavour.

Da Vittorio, nuove camere per la Locanda in Città Alta

Come detto, l'altro investimento strategico del gruppo Da Vittorio riguarda Città Alta a Bergamo, dove l’attrattiva turistica continua a crescere. Dopo il successo della locanda sopra la storica pasticceria Cavour, sempre completa di prenotazioni, la famiglia Cerea ha deciso di espandere la propria offerta ricettiva. Cinque nuove camere verranno aggiunte grazie all’acquisizione di un immobile situato dietro il locale di via Gombito.

Cinque nuove camere verranno aggiunte alla Locanda del Gruppo Da Vittorio in Città Alta

Insieme alle nuove camere, anche la pasticceria sarà ampliata, con l'introduzione di alcuni piatti caldi e la realizzazione di un piccolo dehor esterno. «Città Alta ha un fascino che attrae visitatori da tutto il mondo, come abbiamo visto anche durante i mesi meno turistici», afferma Rossella Cerea. Questa espansione permette di rispondere alla crescente domanda di alloggi esclusivi nel cuore di Bergamo, specialmente durante la stagione turistica.

Da Vittorio in cima alla classifica italiana per fatturato

Il gruppo Da Vittorio continua a consolidare la propria posizione ai vertici della ristorazione italiana, registrando una crescita significativa. Nel 2023, il fatturato ha raggiunto 87 milioni di euro, segnando un aumento del 30% rispetto ai 67 milioni del 2022. Questo risultato mantiene la famiglia Cerea saldamente in testa alla classifica dell’alta ristorazione italiana. Il divario con gli altri leader del settore è considerevole: il gruppo Cannavacciuolo è secondo con 24 milioni di euro, seguito dalla famiglia Alajmo (19 milioni) e da Massimo Bottura (18,7 milioni).

Da Vittorio, non solo ristorante di successo

Fondato nel 1966 da Vittorio Cerea, il ristorante Da Vittorio ha costruito un impero grazie alla passione per la qualità e al costante adattamento alle tendenze del mercato. La Dimora, il luxury hotel 5 stelle di Brusaporto affiliato a Relais & Châteaux, è un simbolo di questa crescita: un’oasi di accoglienza di lusso per i clienti che cercano un'esperienza completa, dal soggiorno al palato.

Nel tempo, Da Vittorio ha esteso la sua attività a un settore multisettoriale, che include non solo i ristoranti stellati, ma anche il catering gourmet per eventi, e servizi di consulenza. La famiglia Cerea è riuscita a mantenere un’identità unica, evitando l’esposizione mediatica e puntando sulla coerenza, in perfetto stile bergamasco.

La famiglia Cerea alla guida del Gruppo DaVittorio

Da Vittorio ha reso l’arte del catering una delle sue eccellenze, proponendo un servizio che si distingue per qualità, artigianalità e attenzione al dettaglio. Il catering Da Vittorio è capace di rispondere alle esigenze dei clienti più esigenti, anche a livello internazionale, confermando il gruppo come leader nel settore.

Da Vittorio, il futuro che guarda al passato

I nuovi progetti per il 2025 sono un ulteriore passo verso l’espansione di Da Vittorio, che però mantiene salde le sue radici. La filosofia ereditata dal fondatore, Vittorio Cerea, è ancora al centro della gestione del gruppo. La moglie Bruna e i figli continuano a portare avanti la tradizione con coerenza, curando ogni dettaglio per garantire ai clienti un’esperienza unica, sia in Italia che nelle sedi internazionali.

In questo scenario, l’obiettivo della famiglia Cerea è chiaro: consolidare e innovare l’attività, mantenendo lo standard elevato che ha reso Da Vittorio un punto di riferimento nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità. Con l’apertura di DaV Cantalupa e l’espansione in Città Alta, il gruppo punta a soddisfare un pubblico sempre più ampio e diversificato, offrendo un mix di tradizione e modernità che conquista e fidelizza.