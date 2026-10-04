Barceló Hotel Group

è la divisione alberghiera del Grupo Barceló, un'azienda turistica familiare fondata nel 1931 a Maiorca, in Spagna, tuttora di proprietà e diretta dalla famiglia Barceló. Attualmente è il secondo gruppo alberghiero in Spagna per numero di camere e si colloca tra le prime 30 catene alberghiere al mondo, con 288 hotel e oltre 65.000 camere in 30 Paesi. La sua offerta è commercializzata sotto quattro marchi - Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts e Allegro Hotels - che spaziano da hotel urbani contemporanei e resort all-inclusive a boutique hotel di lusso