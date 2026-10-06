Che mangiare il pesce “veramente fresco” non ponga a prerequisito andare in un buon ristorante rivierasco è fatto oramai acclarato da decenni: Milano è il caso più emblematico. Ben differenti i requisiti: l’affidabilità degli approvvigionamenti, la bravura della brigata di cucina, la carta dei vini appropriata, la competenza della brigata di sala, l’onestà del ristoratore insieme con il suo desiderio di deliziare i clienti. Troviamo tutto ciò, con l’aggiunta di un quid che riveleremo in seguito, al ristorante Sunrise, su Corso Trieste, la via principale della città di Caserta.

L'elegante mise en place del Sunrise

Sunrise a Caserta: il ristorante e il patron Fabio Biondi

Patron di Sunrise è il giovane Fabio Biondi, napoletano oramai adottato da Caserta, dacché è nella città della Reggia Vanvitelliana che esercita la sua attività da circa due decenni. Concept moderno con spiccata attenzione al distanziamento dei tavoli, che di per sé facilita un servizio che tende a divenire impeccabile e che nasce con affiatata squadra di sala. Numero di posti ben sotto una teorica e non voluta capienza limite. Spazi esterni atti ad eventi in ambiente elegante e discreto. Sontuoso e memorabile il Saturday Lunch, nel primo sabato della stagione autunnale.

Chef Fabio Biondi del Sunrise di Caserta

Pesce fresco e piatti di mare: la proposta del Sunrise

Stante la stagione propizia, qui la stagionalità del pesce è driver degli accorti approvvigionamenti, si comincia con una ben fresca e gustosa Crudité di seppie. A seguire, un antipasto ardimentoso per concezione e così tanto squisito: Scottadito di dentice e ananas alla brace, di certo non facile a farsi, per come deve amalgamare diverse consistenze.

Scottadito di dentice e ananas alla brace

Stando bene attenti a chiuderla, qui apriamo parentesi: e se già questi due piatti costituissero tipologia di offering per una clientela che vuole affrancarsi dagli slot canonici del pranzo e della cena!? Chiudiamo la parentesi. La complessità si eleva, a beneficio ulteriore del palato, ma anche della vista e delle percezioni olfattive, con un primo piatto sorprendente: Risotto con scampi in doppia consistenza, coulis di datterino giallo, fiocchi di pomodoro rosso essiccato e olio al basilico. Lodevole la cremosità del piatto che nulla toglie alla suadente sapidità che evoca il mare.

Risotto con scampi in doppia consistenza, coulis di datterino giallo, fiocchi di pomodoro rosso essiccato e olio al basilico

I vini e il rombo con vongole

Nel mentre, negli appropriati calici, ci viene versato il Vetere Igp Paestum Rosato ottenuto da uve aglianico, fatto dall’azienda vitivinicola San Salvatore 1988. Giusti e ben calibrati i tempi del servizio, giunge in tavola altro piatto memorabile: Costina di rombo scottata, vongole veraci, salsa di vongole e olio al cipollotto. Qui è evidente il guizzo creativo, abilitato dalla grande tecnica: armonia perfetta tra aromi e texture, una vera delizia.

Costina di rombo scottata, vongole veraci, salsa di vongole e olio al cipollotto

A compimento di sì sontuoso pranzo, l’ottimo dessert limone in tre consistenze. Dubbio: e vuoi vedere che c’è punto di caduta quando ci apprestiamo a chiedere un amaro che sia un vero Amaro (con la A maiuscola!). Per niente; anzi, effetto opposto: siamo all’eccellenza con chicca di servizio. L’amaro è Jefferson Amaro Importante fatto in Calabria da Vecchio Magazzino Doganale. Il patron Fabio, nel versarlo nell’appropriato bicchiere ci dice che Jefferson compie dieci anni!

Pubblicità

Fabio Biondi, il valore aggiunto del Sunrise

Si parlava di quel quid, quel magico valore aggiunto che rende il Sunrise ristorante di destinazione e luogo d’elezione per clientela gourmet. Di cosa si tratta ? Suvvia, il quid è proprio il patron Fabio Biondi, con quel trinomio prezioso che denominiamo CPT: Competenza, Passione, Talento. La Competenza di Fabio, stante la sua saggezza e la sua commovente umiltà, è sempre crescente. Così pure la sua Passione.

Chef Fabio Biondi