Due territori, due visioni della cucina contemporanea e un menu degustazione che ha attraversato la Toscana, dalla costa della Versilia alle colline della Valdichiana. Dai crostacei alla selvaggina, il menu degustazione di cinque portate svoltosi al ristorante fine dining Gli Affreschi del Monastero di Cortona Hotel & Spa si è sviluppato attraverso un susseguirsi di sapori e contrasti, tra accostamenti inaspettati e nobili richiami alla tradizione.

Un dettaglio della sala del Ristorante Gli Affreschi, cornice dell'evento gourmet all'interno del Monastero di Cortona Hotel & Spa

L'evento ha rappresentato un'occasione speciale per aprire le porte dell'antico complesso monastico a un pubblico sempre più ampio. Come ha sottolineato la direttrice Flavia Fontanese, l'obiettivo è radicare sempre più l'hotel cinque stelle e la sua proposta gastronomica nel tessuto locale, offrendo un'esperienza dove la storia - custodita tra le mura della struttura e persino nella suggestiva spa ricavata da un'antica cisterna romana - si fonde con le emozioni dell'alta accoglienza.

Il menu a quattro mani: la cucina di mare di Alessandro Ferrarini e la selvaggina di Michele Ricci

Ad aprire la serata gourmet a Gli Affreschi - il cui nome omaggia i dipinti riemersi durante i lavori di restauro - è stato lo chef ospite Alessandro Ferrarini (Ristorante Lux Lucis/La Sciabola di Forte dei Marmi, 1 Stella Michelin), che ha portato a Cortona le suggestioni e i profumi del mare della Versilia. Dopo una serie di amuse-bouche a base di finto tartufo ai funghi e crocchetta croccante di baccalà, Ferrarini ha proposto il Gambero rosso crudo con fagioli cannellini, ravanello e brodo di prosciutto crudo e il Risotto con estratto di ragù, umami di pomodoro e ostrica, preparazioni che hanno saputo giocare sull'incontro tra note marine e sapori più intensi e terragni.

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A seguire, lo chef resident Michele Ricci ha guidato gli ospiti alla scoperta dei sapori di terra con una lettura contemporanea e raffinata della selvaggina. Ricci ha servito i Bottoni di fagianella con il suo ristretto e liquirizia e il Filetto di cervo con pak choi, topinambur e salsa al gin Sabatini, per poi concludere il percorso gourmet con il suo Cremoso al pistacchio, cioccolato fondente e arancia.

Abbinamenti cibo-vino e valorizzazione del territorio: il successo della serata a Cortona

L'incontro tra i due chef ha espresso appieno la filosofia della struttura, definita da Fabio Altobelli, Sales & Marketing Manager del Monastero di Cortona, come un vero e proprio incontro d'arte in cui "due maestranze si uniscono per raccontare il territorio sotto una veste completamente diversa", valorizzando le potenzialità locali attraverso contaminazioni regionali di altissimo livello.

I due protagonisti della serata a quattro mani: lo chef ospite Alessandro Ferrarinie lo chef resident Michele Ricci

Ad accompagnare le proposte dei due chef sono stati serviti i vini Ottaviano Lambruschi Colli di Luni Vermentino Costa Marina 2025, Bibi Graetz Casamatta Bianco 2024, Michele Satta Bolgheri Rosso 2024, Stefano Amerighi Cortona Syrah 2023 e Baldetti Cortona Vin Santo Leopoldo 2018.

Il benvenuto della cucina: gli amuse-bouche, tra finto tartufo ai funghi e crocchetta croccante di baccalà Bottoni di fagianella con il suo ristretto e liquirizia Risotto con estratto di ragù, umami di pomodoro e ostrica, equilibrio di note marine e sapori intensi Filetto di cervo con pak choi, topinambur e salsa al gin Sabatini Cremoso al pistacchio, cioccolato fondente e arancia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il benvenuto della cucina: gli amuse-bouche, tra finto tartufo ai funghi e crocchetta croccante di baccalà Bottoni di fagianella con il suo ristretto e liquirizia Risotto con estratto di ragù, umami di pomodoro e ostrica, equilibrio di note marine e sapori intensi Filetto di cervo con pak choi, topinambur e salsa al gin Sabatini Cremoso al pistacchio, cioccolato fondente e arancia