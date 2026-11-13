Bordeaux è il capoluogo della Nouvelle-Aquitaine, la più vasta regione della Francia metropolitana, nel sud-ovest del Paese. Il territorio regionale riserva attrattive per ogni gusto, dalla natura alla storia, dal mare alle campagne: la costa atlantica, con il bacino di Arcachon, il verde Périgord, il Limosino, il Pays Basque al confine con la Spagna. Il fiume è l'anima della città. La Garonna, nata sui Pirenei, la attraversa maestosa disegnando la curva che le ha valso il nome di Porto della Luna, e poco più a valle si unisce a un altro grande fiume, la Dordogna, per formare la Gironda, uno degli estuari più vasti d'Europa, lungo una settantina di chilometri sull’Oceano Atlantico. Lungo le banchine si passeggia, si naviga con le crociere sul fiume e con la navetta fluviale Le Bato, e dalle sponde si scoprono i quartieri affacciati sull'acqua. Bordeaux è la capitale mondiale del vino, e proprio quest'anno la Cité du Vin, inaugurata nel 2016, festeggia il decennale: con la sua torre curva di 55 metri è diventata un'icona internazionale, anche dal punto di vista culturale. Il vino, del resto, è ovunque: le sei regioni viticole attorno alla città si raggiungono facilmente, e in città non mancano enoteche, wine bar ed esperienze di degustazione.

La Garonna è l'anima della città

Bordeaux patrimonio Unesco: 350 monumenti storici e il Miroir d'eau

Autentica e dinamica, urbana e naturale, storica e alternativa, Bordeaux è iscritta nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il suo patrimonio settecentesco le dà il fascino di una cartolina a cielo aperto: a ogni angolo si può incontrare uno dei 350 edifici classificati Monumenti Storici, tra cui il Grand Théâtre, la cattedrale Saint-André, la Grosse Cloche e la Porte Cailhau, aperta al pubblico per un percorso vivo e ludico nel Medioevo: costruita tra il 1493 e il 1496, offre dalla sommità una vista panoramica sul fiume a 23 metri.

Il Palazzo della Borsa Il Grand Théâtre La Porte Cailhau ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il Palazzo della Borsa Il Grand Théâtre La Porte Cailhau

Tappa obbligata è la Place de la Bourse, davanti al Miroir d'eau: 3.450 metri quadrati che alternano nebbia e specchio d’acqua e che quest'anno compiono i primi vent'anni. La città svela mille atmosfere. Il centro antico invita alla passeggiata; Chartrons, storico quartiere del commercio del vino, ha un'aria da villaggio; Saint-Michel è cosmopolita; Mériadeck sorprende con l'architettura degli anni Sessanta; non mancano zone meno urbane con boschi e spiagge affacciate sul fiume.

InterContinental Bordeaux, il palazzo del 1789 di fronte al Grand Théâtre

L'InterContinental Bordeaux Le Grand Hôtel occupa una posizione eccezionale proprio di fronte al Grand Théâtre Place de la Comédie. Dal bar sul tetto, sopra il quinto piano, si ha una splendida vista sulla città, soprattutto di notte, con i tavolini disposti lungo la balaustra. Il palazzo nacque come residenza privata: nel 1789 Victor Louis, che aveva costruito il teatro pochi anni prima, eresse di fronte a esso un hôtel particulier, un palazzo privato in un gioco di simmetria per riequilibrare la scena urbana. La funzione pubblica cominciò più tardi dal piano terra: nel 1850 vi si insediò il Café de Bordeaux e nel 1871 Victor Hugo tenne sulla terrazza, che oggi fa parte della Brasserie, un discorso sull'Europa. Nel 1904 si aprì il primo albergo sopra il Café de Bordeaux, con un centinaio di dipendenti e una cantina da circa 30.000 bottiglie. Bisognoso di lavori di ristrutturazione e adeguamento ai tempi più moderni, l'hotel chiuse purtroppo per lavori nel 1990.

Una sala dell'InterContinental Bordeaux Le Grand Hôtel

Dopo il passaggio di mano della proprietà dell'edificio tra il 2000 e il 2002, un progetto accurato che fortunatamente ha salvaguardato lo stile e la destinazione originale ha portato alla riapertura nel 2007, dopo un lungo fermo di diciassette anni durante il quale però i cittadini non avevano dimenticato la loro icona. Dal 2015 porta l'insegna InterContinental: le camere sono 130, firmate da Jacques Garcia. L'albergo dispone di ben 13 sale per gli eventi, tre terrazze e della Spa Guerlain, di mille metri quadrati, affidata alla Maison dal 2019; nel 2018 fu eletto Miglior Hotel di Francia ai World Travel Awards.

Il Pressoir d'Argent di Gordon Ramsay e la Brasserie Le Bordeaux

La ristorazione ruota attorno a tre bar e a due ristoranti. I bar sono l'Orangerie, ambiente invernale di gusto inglese, il Rooftop, panoramico a 360 gradi in ogni stagione, e il Boudoir de Léa, salone da tè. Il ristorante gastronomico è il Pressoir d'Argent del master chef inglese Gordon Ramsay: ha conquistato la prima stella Michelin nel 2016, la seconda nel 2017 ed è indubbiamente tra i migliori della regione e di Francia. Più accessibile e più frequentata è la Brasserie Le Bordeaux, con una cinquantina di coperti al piano terra e l’animatissima terrazza sulla piazza; una curiosa scala serpeggiante sale proprio al centro della sala verso il primo piano di circa cento coperti. E’ aperta ogni giorno fino alle 21.30, anche per chi esce dagli spettacoli dell'Opéra. La cucina, di terroir fra terra e mare, lavora con i produttori locali; la domenica si tiene anche un brunch.

La Brasserie: la sala

Il menu della Brasserie celebra l'eccellenza delle materie prime francesi, fondendo i grandi classici del territorio, piatti di carne e pesce e un'alta pasticceria d'autore. Fra gli antipasti spiccano la tradizione bordolese e guascona: l'uovo biologico in camicia con salsa bordolese, pancetta affumicata e funghi; la vellutata di zucca butternut con castagne, nocciole e crostino di Beaufort; le classiche lumache al burro d'aglio; la trota affumicata con crema di rafano su brioche tostata. Le specialità della casa sono la terrina di foie gras d'anatra aromatizzata, l’aperitivo bordolese con chutney di fichi, il paté in crosta di pollo e funghi e le ostriche di Cap Ferret, nel bacino di Arcachon.

Ostriche di Cap Ferret Polpo grigliato Filetto d'anatra Selezione di formaggi ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Ostriche di Cap Ferret Polpo grigliato Filetto d'anatra Selezione di formaggi