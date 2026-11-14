Lo Starhotels President di Genova ha completato un intervento di rinnovamento che ha interessato tutte le 188 camere e suite e alcuni spazi comuni. Il progetto interpreta l'identità della città attraverso riferimenti al mondo della navigazione e punta a rafforzare il ruolo della struttura nell'ospitalità leisure e business.

Il mare di Genova ispira il nuovo design delle camere

Otto mesi di lavori, senza interrompere l'attività dell'hotel, per ripensare gli ambienti dello Starhotels President, storico indirizzo dell'ospitalità genovese. Il progetto ha coinvolto tutte le 188 camere e suite, oltre ad alcune aree comuni, con l'obiettivo di aggiornare gli spazi e consolidare il legame della struttura con il territorio. Situato di fronte alla stazione ferroviaria di Genova Brignole, in una posizione comoda sia per raggiungere le principali attrazioni cittadine sia per gli spostamenti legati al lavoro, l'hotel ha scelto di affidare il rinnovamento a un tema strettamente legato alla storia della città: il rapporto con il mare e la tradizione della navigazione. Il riferimento nautico attraversa il progetto di interior design senza trasformarsi in una riproduzione letterale degli ambienti di bordo.

Starhotels President Genova: la presidential suite

Nelle camere prevalgono le tonalità del blu e del bianco, accompagnate da tappezzerie a righe, dettagli in cuoio, legni lucidi ed elementi in acciaio. Stampe ispirate alla vela e complementi d'arredo contribuiscono a definire un'identità riconoscibile, mentre lampade da tavolo disegnate su misura e soluzioni illuminotecniche dedicate valorizzano materiali e volumi. L'intervento punta così a coniugare riferimenti alla cultura marittima genovese e funzionalità contemporanea, con una particolare attenzione al comfort degli ambienti.

Family Room e spazi flessibili anche per gli incontri di lavoro

Tra le novità introdotte dal restyling ci sono le quattro Family Room al quarto piano. Gli ambienti sono caratterizzati da arredi progettati appositamente, con lampadari e applique dedicati, sedie regista e tavoli in marmo bianco di Carrara. La loro particolarità riguarda anche la possibilità di utilizzo: oltre a ospitare nuclei familiari, le camere possono essere riconfigurate per accogliere piccoli meeting, colloqui e incontri professionali. Una soluzione che amplia le funzioni degli spazi e si inserisce in una proposta ricettiva attenta alla flessibilità, soprattutto per una struttura che intercetta una quota significativa di clientela legata al lavoro.

Starhotels President Genova: la family room

Sette sale meeting e 450 posti per il segmento Mice

Il comparto business e congressuale rimane uno degli elementi centrali dell'offerta dello Starhotels President. L'hotel dispone di sette sale meeting, con una capienza complessiva fino a 450 persone, utilizzabili per riunioni aziendali, convention, congressi, presentazioni e appuntamenti professionali. La posizione di fronte alla stazione di Genova Brignole rappresenta un elemento funzionale per chi raggiunge la città in treno. A questo si aggiunge la possibilità di concentrare nella stessa struttura pernottamento, ristorazione e servizi per gli eventi, un aspetto rilevante per il mercato Mice.

Starhotels President Genova: la sala meeting

Il rinnovamento ha interessato anche alcuni ambienti condivisi. La hall presenta nuovi rivestimenti tessili e una moquette decorativa, mentre la zona fitness al quarto piano è stata riqualificata. Nuovi pavimenti e sedute hanno riguardato anche il ristorante La Corte, che propone una cucina legata ai sapori della tradizione ligure e ai prodotti del territorio.

Starhotels President Genova: la sala di ristorante La Corte

Il legame con Genova al centro del progetto di rinnovamento