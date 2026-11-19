«È stato un anno splendido per il Park Hyatt Milan». Marcos Romero Milans del Bosch, il general manager che guida il cinque stelle lusso di via Tommaso Grossi da quasi quattordici mesi non nasconde l’entusiasmo. Una serie di eventi anche straordinari ha visto l’hotel essere un punto di riferimento privilegiato, un vero polo di attrazione.

Il general manager Marcos Romero Milans del Bosch

Eventi e organizzazione

C’è da dire che a monte l’organizzazione è stata ferrea e impeccabile. Per il Gran Premio di Monza di Formula 1, per esempio, è stata proposta una settimana tra Champagne, gastronomia con risotto alla Monzese, pairing d’autore e un cocktail dedicato. «La ciliegina sulla torta è stata la vittoria di Antonelli, un italiano sul più alto gradino del podio dopo 60 anni - ha annotato Marcos Romero - E prima ancora siamo stati gratificati dalle presenze per le Olimpiadi Milano Cortina e dalla sfilata epocale Vogue World proprio qui, in Galleria». Dichiarazioni solari in occasione del tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi con il Park Hyatt Milan illuminato e impreziosito da un allestimento che si è ispirato al tema “bosco incantato”.

Particolare della decorazione natalizia nella lounge La Cupola

Le sfumature del lusso

Il general manager ha anche posto l’accento su alcuni aspetti che hanno fatto vivere momenti altalenanti, al di là della contingente incertezza geopolitica internazionale. «I recenti disordini di piazza - ha sottolineato - hanno destato preoccupazione nella clientela, che si è interrogata su cosa stesse succedendo a Milano. Allarme rientrato. Ma bisogna essere consapevoli che il mondo del lusso può essere in alcuni frangenti anche discontinuo. In ogni caso ci stiamo avviando alla chiusura di un 2026 da grandi soddisfazioni. Un successo che vede in primo piano il contributo di tutto team».

Un panettone che profuma di identità

A chiusura di un anno così intenso, per le prossime festività, Park Hyatt Milan ha presentato una ricetta d’autore firmata dall’executive chef Guido Paternollo e dal pastry chef Alessio Gallelli: il Panettone allo Zafferano e Limone. Una creazione originale che arricchisce la proposta gastronomica dell’hotel e rende omaggio alla città attraverso ingredienti e sapori legati alla sua identità culinaria.

Il Panettone allo Zafferano e Limone