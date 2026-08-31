In occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026, Park Hyatt Milano porta il clima del weekend di Monza negli spazi dell’hotel con un programma dedicato a champagne, gastronomia e mixology, con lo speciale cocktail dedicato all'evento Ascari 76, servito al Mio Lab dell'hotel. Fino al 6 settembre, tutta la struttura celebra la partnership con Moët & Chandon, Champagne ufficiale della Formula 1®, coinvolgendo i propri diversi ristoranti, bar e spazi di ristorazione.

Ascari 76, il cocktail dedicato al Gran Premio di Monza

Mio Lab celebra dunque il Gran Premio con Ascari 76, cocktail creato dal Bar & Lobby Manager Alessandro Iacobucci Vitoni. La ricetta reinterpreta il French 76 con Belvedere Organic Vodka F1® Limited Edition, Italicus, succo di limone, sciroppo di zenzero e Moët & Chandon Brut Impérial. Il risultato è uno sparkling cocktail fresco e raffinato, costruito sul dialogo tra vodka, Italicus, agrumi e Champagne. Il nome Ascari 76 richiama la Curva Ascari dell’Autodromo di Monza e le 76 edizioni del Gran Premio disputate sul circuito brianzolo. È un omaggio al legame tra Milano, Formula 1 e ospitalità internazionale di Park Hyatt Milano.

Ascari 76, con Moët & Chandon Brut Impérial e Belvedere Organic Vodka F1® Limited Edition

«Il Gran Premio di Monza è un momento di grande energia, condivisione e celebrazione. Con Ascari 76 abbiamo voluto tradurre questo spirito in un cocktail elegante e contemporaneo, reinterpretando un grande classico con ingredienti che dialogano perfettamente con la personalità di Moët & Chandon Brut Impérial e Belvedere Organic Vodka F1® Limited Edition. È un drink pensato per accompagnare il brindisi, ma anche per raccontare il legame tra Milano, l'ospitalità internazionale di Park Hyatt e uno degli eventi più iconici dell'anno», conclude Iacobucci Vitoni.

Pubblicità

Moët & Chandon protagonista a Park Hyatt Milano

Per tutta la settimana, Moët & Chandon Brut Impérial sarà disponibile al calice e in bottiglia a La Cupola e Mio Lab. Al ristorante Pellico 3, il percorso gastronomico dello chef Guido Paternollo sarà accompagnato da Moët & Chandon Grand Vintage 2016, scelto per valorizzare la cucina.

Risotto alla Monzese, piatto simbolo della città del GP, proposto con Moët & Chandon Brut Impérial

A La Cupola trova spazio il Risotto alla Monzese, piatto del territorio, proposto con Moët & Chandon Brut Impérial. Le note fresche e la struttura dello Champagne accompagnano lo zafferano, la sapidità della luganega e la profondità del jus di vitello, in un abbinamento legato ai sapori lombardi.

Il pairing di Pellico 3 con lo chef Guido Paternollo

Pellico 3 propone un pairing tra Moët & Chandon Grand Vintage 2016 e Irish Coffe di Champignon, del menu I Miei Orizzonti. Il piatto combina dragoncello, rosa di champignon, emulsione vellutata di funghi e lardo di Colonnata, tra consistenze e intensità aromatiche. «L'abbinamento con uno champagne nasce sempre da un equilibrio delicato tra struttura, aromaticità e consistenze. Il dialogo con Moët & Chandon mette in risalto sfumature inaspettate e trasforma il pairing in un'esperienza gastronomica completa, pensata per celebrare il gusto con la stessa precisione e cura che caratterizzano il mondo della Formula 1®». afferma lo chef.

Irish Coffe di Champignon, con dragoncello, rosa di champignon, emulsione vellutata di funghi e lardo di Colonnata, proposto in pairing con Moët & Chandon Grand Vintage 2016

Una settimana tra Formula 1, Champagne e alta cucina