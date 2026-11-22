CORRADO PARISI
Al Benso di Bologna i dolci hanno la firma di un campione del mondo di pasticceria
Corrado Parisi porta a tavola dessert in cui tecnica, creatività e gusto si incontrano: dalla scenografica “Sfera”, ricca di mignon, a “Come un pomodoro”, una bavarese capace di risvegliare ricordi d'infanzia. A completare il percorso c'è il suo panettone a fermentazione spontanea, quasi privo di zucchero, leggerissimo e delicato, servito a fine cena
Devo ammettere che non lo sapevo e l’ho scoperto andando a cena un sabato sera nel cuore di Bologna, al momento del dessert: lo chef del ristorante Benso, Corrado Parisi, nasce come pasticcere ed è stato anche campione del mondo di pasticceria nel 2017. Un “piccolo” dettaglio che mi ha rivelato il perché qui si va a cena, ma puoi gustare dolci straordinari, al pari di quelli delle mie pasticcerie predilette.
Tre dolci per concludere la cena: la magia della Sfera
Non parlo di uno, ma di tre dolci, il magico numero con cui ho concluso la mia cena. Il finale da applauso? Parisi lo ha affidato alla “Sfera”, una piccola opera di magia gastronomica che, appena arriva a tavola, conquista con il suo effetto scenico, ma non è solo una questione di apparenza. In ogni cavità della sfera si nascondono piccole perle di golosità, diverse qualità di mignon, fra cui torta di pane, bignè con crema chantilly o al cioccolato e perle di bavarese al mango.
Dal panettone a “Come un pomodoro”, il dessert che risveglia i ricordi
Se la sfera ha concluso il tris, cosa ho mangiato prima? Il panettone signature dello chef-pasticcere - il panettone a fermentazione spontanea, quasi privo di zucchero, leggerissimo e delicato - e quello che lui stesso definisce il suo dessert iconico.
Si chiama “Come un pomodoro” ed è una bavarese di amarene, ricotta e pistacchio che metterò nella mia lista di “nu piezz’e core”. Mi ha riportata dritta all’infanzia, al gelato croccante su stecco che mia madre mi comprava dalla mitica Lattaia Lella, il sabato dopo l’asilo. Un dessert bellissimo che è riuscito ad attivarmi un ricordo commovente, un inno alla mia indole nostalgica.
Dolce dopo dolce, investigando, scopro che Parisi non è soltanto un pasticcere prestato alla cucina, ma sa anche dipingere, disegnare e suonare, un’attitudine creativa che si ritrova nei suoi piatti, ma tanto più nei suoi dessert, capaci di coniugare estetica, tecnica e gusto senza che l’una prevalga sull’altro. La sfera rimane quella da effetto wow, ma “Come un pomodoro” mi ha fatto rivalutare anche il mio amore per gli ortaggi, purché siano fatti della stessa sostanza dei dolci.