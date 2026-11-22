Devo ammettere che non lo sapevo e l’ho scoperto andando a cena un sabato sera nel cuore di Bologna, al momento del dessert: lo chef del ristorante Benso, Corrado Parisi, nasce come pasticcere ed è stato anche campione del mondo di pasticceria nel 2017. Un “piccolo” dettaglio che mi ha rivelato il perché qui si va a cena, ma puoi gustare dolci straordinari, al pari di quelli delle mie pasticcerie predilette.

Un angolo della sala del ristorante Benso di Bologna

Tre dolci per concludere la cena: la magia della Sfera

Non parlo di uno, ma di tre dolci, il magico numero con cui ho concluso la mia cena. Il finale da applauso? Parisi lo ha affidato alla “Sfera”, una piccola opera di magia gastronomica che, appena arriva a tavola, conquista con il suo effetto scenico, ma non è solo una questione di apparenza. In ogni cavità della sfera si nascondono piccole perle di golosità, diverse qualità di mignon, fra cui torta di pane, bignè con crema chantilly o al cioccolato e perle di bavarese al mango.

La “Sfera” è un dessert scenografico che racchiude diversi mignon, bignè e bavaresi

Dal panettone a “Come un pomodoro”, il dessert che risveglia i ricordi

Se la sfera ha concluso il tris, cosa ho mangiato prima? Il panettone signature dello chef-pasticcere - il panettone a fermentazione spontanea, quasi privo di zucchero, leggerissimo e delicato - e quello che lui stesso definisce il suo dessert iconico.

Il panettone signature di Corrado Parisi

Si chiama “Come un pomodoro” ed è una bavarese di amarene, ricotta e pistacchio che metterò nella mia lista di “nu piezz’e core”. Mi ha riportata dritta all’infanzia, al gelato croccante su stecco che mia madre mi comprava dalla mitica Lattaia Lella, il sabato dopo l’asilo. Un dessert bellissimo che è riuscito ad attivarmi un ricordo commovente, un inno alla mia indole nostalgica.

“Come un pomodoro” è una bavarese di amarene, ricotta e pistacchio che risveglia ricordi d'infanzia