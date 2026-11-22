A Cormons (Go) i vigneti del Collio confinano con quelli dell'Isonzo: in quest’area di grande bellezza che merita una visita, all'interno della tenuta La Boatina, si trova Radici, il ristorante aperto il 30 maggio 2026 da Andrea Pilo e Barbara Antonini. La proprietà fa capo a Loretto Pali, imprenditore che possiede anche il Castello di Spessa e le attività vitivinicole e ricettive collegate. Immerso nel verde, oltre alla cantina di vinificazione delle due aziende, il complesso comprende anche quattro belle camere. Il ristorante è raccolto, con una ventina di coperti e un ambiente elegante.

Il ritorno a casa e il desiderio di valorizzare il Friuli

Il nome del locale racconta parte della storia di Barbara e Andrea, coppia nella vita e sul lavoro: «Dopo essere stati più o meno distanti e aver fatto esperienze diverse, abbiamo deciso di rientrare nel nostro territorio e di portare a casa tutto quello che avevamo scoperto fuori. Siamo qui perché sentiamo di appartenere a questa zona e ci teniamo molto a valorizzare i suoi prodotti. Vogliamo far sentire le persone a casa, che arrivino dal Friuli o da fuori».

La sala di Radici Ristorante

Il percorso che li ha portati a Cormons va raccontato, anche perché non corrisponde al curriculum abituale di tanti protagonisti dell'alta cucina contemporanea: la loro esperienza è nata infatti soprattutto sul campo: «Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato il nostro percorso assieme abbastanza presto, a Pordenone. Ognuno aveva una sua attività, io gestivo un piccolo bar e Andrea invece aveva un'importante sala concerti con cucina», racconta Barbara.

Andrea Pilo - Radici Ristorante

È all'interno di quel locale che Andrea comincia a occuparsi seriamente di cucina. Ha ventun anni e fa di necessità virtù. Lo spazio era nato soprattutto per la musica, ma la proposta gastronomica non era affatto trascurata, «non volevamo lavorare insieme, nonostante facessimo lo stesso mestiere. Poi è stato fisiologico. Abbiamo iniziato a darci una mano uno nel locale dell'altro, finché a un certo punto abbiamo detto: sai che c'è? Forse è il caso che cediamo entrambe le attività a favore di qualcos’altro».

Da Steam a Oro Nero: le esperienze tra Pordenone e Sauris

Quel qualcosa è diventato Steam, aperto nel 2018 a Pordenone: «Abbiamo aperto questa braceria che ci ha dato enormi soddisfazioni, perché siamo stati tra i primi in Italia ad avere il Josper. All'epoca era veramente una novità e abbiamo voluto creare un posto dedicato alla carne. Però da subito la cosa che ci ha legati era il desiderio di fare le cose fatte bene. A noi piacciono i dettagli e dalla realizzazione della struttura, perché l'abbiamo presa vuota, alla scelta di proporre carni da tutto il mondo, con differenti cotture e frollature fatte in casa, siamo arrivati anche alla soddisfazione di essere tra le cinquanta migliori bracerie d'Italia».

Radici Ristorante - esterno

Poi si spostano a Sauris, dove prende forma Oro Nero, inaugurato nel luglio 2021. Un'altra scelta non proprio comoda dal punto di vista logistico, con le difficoltà che comporta gestire un ristorante di livello in un luogo piuttosto isolato. Qui però la cucina di Pilo trova una dimensione più compiuta, e il ristorante inizia a ottenere riconoscimenti, a partire dall’ingresso in Guida Michelin: «A Sauris la vita era molto complicata, però è stata un'esperienza che ci ha dato grosse soddisfazioni. Quando siamo entrati in guida non sapevamo neanche quasi cosa fosse la Michelin».

L'esperienza a Milano con i Cerea e il progetto Da Vittorio

Quello è anche il periodo nel quale i due iniziano a partecipare a eventi gastronomici e a confrontarsi con cuochi che fino a poco prima conoscevano soltanto per fama. Un ruolo importante in questa fase lo ha Fabrizio Nonis: «Se dobbiamo qualcosa a qualcuno, lui sarebbe il primo. Ha sempre creduto tanto in noi», racconta Barbara.

Barbara Antonini - Radici Ristorante

È proprio attraverso la partecipazione ad alcune manifestazioni che arriva l'incontro con i Cerea, destinato ad aprire una parentesi professionale nuova. Il primo contatto avviene durante un evento organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia proprio a Sauris: «Abbiamo conosciuto Bobo Cerea in più di un evento, poi è arrivata la proposta di inserirci nel progetto di DaV by Da Vittorio Louis Vuitton a Milano, in Montenapoleone». All'interno della boutique della maison francese, Andrea sarà sous chef e Barbara manager. Un anno importante, soprattutto per il confronto con un'organizzazione complessa: «Quella dei Cerea è una bravura imprenditoriale, di marketing, incredibile». La metropoli però non diventa la destinazione definitiva: «Non è facile Milano, soprattutto quando si è abituati a questo», ammette Barbara, mentre Andrea ricorda anche le difficoltà quotidiane: «Noi ci dimenticavamo dove era parcheggiata la macchina, perché una volta che trovavi il parcheggio non la spostavi neanche a morire». «È stata sicuramente un'esperienza bellissima, siamo contenti di averla fatta. Non è stata una scelta facile».

Il servizio e la cantina: l'ospitalità al centro di Radici

Il servizio occupa una parte significativa del racconto. Per Barbara l'ospitalità non si esaurisce infatti nei tecnicismi e nella conoscenza dei vini, ma comporta una sensibilità particolare: «Quello in cui mi ritrovavo molto era il discorso della coccola, del far sentire l'ospite accolto, che tante volte si perde. Io vedo tanta ristorazione che lo perde».

Roberto Pedi Piccione in due cotture - Radici Ristorante

La cantina, seguita con grande competenza da Barbara, è un altro elemento portante della proposta, con una selezione che parte naturalmente dalle etichette delle aziende della proprietà, per allargarsi a produttori di altre zone italiane e internazionali.

La cucina di Andrea Pilo: un linguaggio personale costruito sul campo

La sua storia di cuoco ha consentito a Pilo di costruire un linguaggio personale, senza essere cresciuto all'interno di una scuola gastronomica: «Ci riteniamo fortunati anche perché abbiamo una visione più nostra, più originale. Forse è una parola presuntuosa, ma originale per noi significa priva di contaminazioni che tante volte possono aiutare. La cucina è viva. Puoi avere tutte le enciclopedie che vuoi, ma vedere il trucco, come fare una cosa e non farne un'altra, è solo esperienza pratica».

Roberto Pedi Bao fumé con stinco, julienne agrodolce, semi di papavero e maionese ai crauti - Radici Ristorante

A Cormons il loro percorso, oltre che in un’accoglienza cesellata nel dettaglio, si traduce in una proposta gastronomica libera, nella quale lo chef si muove utilizzando ingredienti locali e tecniche contemporanee.

I piatti di Radici tra Collio e Isonzo: dal risotto al piccione

Andrea punta a preparazioni originali ma allo stesso tempo immediate. Radici, tra gli antipasti, è un piatto di freschezza terragna, con barbabietola, sedano rapa, ravanello, pastinaca, tapioca e liquirizia. Molto buono anche il bao fumé con stinco, julienne agrodolce, semi di papavero e maionese ai crauti. Ottimo e fuori dal coro il risotto con fieno, uva, salvia e caprino. Golosissimi i ravioli ripieni di lepre, con fondo al miele, rosmarino e frutti rossi. Uno dei grandi dell’anno per chi scrive è il piccione che lo chef propone in due cotture, con la coscia caramellata, arachidi, scalogno all'agro e fondo all'amarena. Tra i dessert, prove decisamente riuscite, L'oro nero, con cioccolato, nocciole, terra di cacao salato e tartufo, richiama la precedente esperienza di Sauris, mentre Tra Collio e Isonzo abbina cioccolato bianco, vaniglia, croccante al cacao e Sauvignon.

Antipasto Radici - Radici Ristorante Ravioli ripieni di lepre, con fondo al miele, rosmarino e frutti rossi - Radici Ristorante Risotto con fieno, uva, salvia e caprino - Radici Ristorante L'oro nero - Radici Ristorante ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Antipasto Radici - Radici Ristorante Ravioli ripieni di lepre, con fondo al miele, rosmarino e frutti rossi - Radici Ristorante Risotto con fieno, uva, salvia e caprino - Radici Ristorante L'oro nero - Radici Ristorante