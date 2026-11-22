RITORNO A CASA
Hanno lasciato Da Vittorio a Milano, ora hanno un ristorante tutto loro nel Collio
Andrea Pilo, chef, e Barbara Antonini, responsabile di sala e cantina, hanno scelto Cormons (Go) per aprire “Radici”, un ristorante di 20 coperti nella tenuta La Boatina, dove la cucina valorizza i prodotti friulani con creatività. Nel menu risotto al fieno, ravioli di lepre e piccione in due cotture; in sala, un'accoglienza curata e una carta dei vini attenta al territorio
Indice
- 1Il ritorno a casa e il desiderio di valorizzare il Friuli
- 2Da Steam a Oro Nero: le esperienze tra Pordenone e Sauris
- 3L'esperienza a Milano con i Cerea e il progetto Da Vittorio
- 4Il servizio e la cantina: l'ospitalità al centro di Radici
- 5La cucina di Andrea Pilo: un linguaggio personale costruito sul campo
- 6I piatti di Radici tra Collio e Isonzo: dal risotto al piccione
A Cormons (Go) i vigneti del Collio confinano con quelli dell'Isonzo: in quest’area di grande bellezza che merita una visita, all'interno della tenuta La Boatina, si trova Radici, il ristorante aperto il 30 maggio 2026 da Andrea Pilo e Barbara Antonini. La proprietà fa capo a Loretto Pali, imprenditore che possiede anche il Castello di Spessa e le attività vitivinicole e ricettive collegate. Immerso nel verde, oltre alla cantina di vinificazione delle due aziende, il complesso comprende anche quattro belle camere. Il ristorante è raccolto, con una ventina di coperti e un ambiente elegante.
Il ritorno a casa e il desiderio di valorizzare il Friuli
Il nome del locale racconta parte della storia di Barbara e Andrea, coppia nella vita e sul lavoro: «Dopo essere stati più o meno distanti e aver fatto esperienze diverse, abbiamo deciso di rientrare nel nostro territorio e di portare a casa tutto quello che avevamo scoperto fuori. Siamo qui perché sentiamo di appartenere a questa zona e ci teniamo molto a valorizzare i suoi prodotti. Vogliamo far sentire le persone a casa, che arrivino dal Friuli o da fuori».
Il percorso che li ha portati a Cormons va raccontato, anche perché non corrisponde al curriculum abituale di tanti protagonisti dell'alta cucina contemporanea: la loro esperienza è nata infatti soprattutto sul campo: «Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato il nostro percorso assieme abbastanza presto, a Pordenone. Ognuno aveva una sua attività, io gestivo un piccolo bar e Andrea invece aveva un'importante sala concerti con cucina», racconta Barbara.
È all'interno di quel locale che Andrea comincia a occuparsi seriamente di cucina. Ha ventun anni e fa di necessità virtù. Lo spazio era nato soprattutto per la musica, ma la proposta gastronomica non era affatto trascurata, «non volevamo lavorare insieme, nonostante facessimo lo stesso mestiere. Poi è stato fisiologico. Abbiamo iniziato a darci una mano uno nel locale dell'altro, finché a un certo punto abbiamo detto: sai che c'è? Forse è il caso che cediamo entrambe le attività a favore di qualcos’altro».
Da Steam a Oro Nero: le esperienze tra Pordenone e Sauris
Quel qualcosa è diventato Steam, aperto nel 2018 a Pordenone: «Abbiamo aperto questa braceria che ci ha dato enormi soddisfazioni, perché siamo stati tra i primi in Italia ad avere il Josper. All'epoca era veramente una novità e abbiamo voluto creare un posto dedicato alla carne. Però da subito la cosa che ci ha legati era il desiderio di fare le cose fatte bene. A noi piacciono i dettagli e dalla realizzazione della struttura, perché l'abbiamo presa vuota, alla scelta di proporre carni da tutto il mondo, con differenti cotture e frollature fatte in casa, siamo arrivati anche alla soddisfazione di essere tra le cinquanta migliori bracerie d'Italia».
Poi si spostano a Sauris, dove prende forma Oro Nero, inaugurato nel luglio 2021. Un'altra scelta non proprio comoda dal punto di vista logistico, con le difficoltà che comporta gestire un ristorante di livello in un luogo piuttosto isolato. Qui però la cucina di Pilo trova una dimensione più compiuta, e il ristorante inizia a ottenere riconoscimenti, a partire dall’ingresso in Guida Michelin: «A Sauris la vita era molto complicata, però è stata un'esperienza che ci ha dato grosse soddisfazioni. Quando siamo entrati in guida non sapevamo neanche quasi cosa fosse la Michelin».
L'esperienza a Milano con i Cerea e il progetto Da Vittorio
Quello è anche il periodo nel quale i due iniziano a partecipare a eventi gastronomici e a confrontarsi con cuochi che fino a poco prima conoscevano soltanto per fama. Un ruolo importante in questa fase lo ha Fabrizio Nonis: «Se dobbiamo qualcosa a qualcuno, lui sarebbe il primo. Ha sempre creduto tanto in noi», racconta Barbara.
È proprio attraverso la partecipazione ad alcune manifestazioni che arriva l'incontro con i Cerea, destinato ad aprire una parentesi professionale nuova. Il primo contatto avviene durante un evento organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia proprio a Sauris: «Abbiamo conosciuto Bobo Cerea in più di un evento, poi è arrivata la proposta di inserirci nel progetto di DaV by Da Vittorio Louis Vuitton a Milano, in Montenapoleone». All'interno della boutique della maison francese, Andrea sarà sous chef e Barbara manager. Un anno importante, soprattutto per il confronto con un'organizzazione complessa: «Quella dei Cerea è una bravura imprenditoriale, di marketing, incredibile». La metropoli però non diventa la destinazione definitiva: «Non è facile Milano, soprattutto quando si è abituati a questo», ammette Barbara, mentre Andrea ricorda anche le difficoltà quotidiane: «Noi ci dimenticavamo dove era parcheggiata la macchina, perché una volta che trovavi il parcheggio non la spostavi neanche a morire». «È stata sicuramente un'esperienza bellissima, siamo contenti di averla fatta. Non è stata una scelta facile».
Il servizio e la cantina: l'ospitalità al centro di Radici
Il servizio occupa una parte significativa del racconto. Per Barbara l'ospitalità non si esaurisce infatti nei tecnicismi e nella conoscenza dei vini, ma comporta una sensibilità particolare: «Quello in cui mi ritrovavo molto era il discorso della coccola, del far sentire l'ospite accolto, che tante volte si perde. Io vedo tanta ristorazione che lo perde».
La cantina, seguita con grande competenza da Barbara, è un altro elemento portante della proposta, con una selezione che parte naturalmente dalle etichette delle aziende della proprietà, per allargarsi a produttori di altre zone italiane e internazionali.
La cucina di Andrea Pilo: un linguaggio personale costruito sul campo
La sua storia di cuoco ha consentito a Pilo di costruire un linguaggio personale, senza essere cresciuto all'interno di una scuola gastronomica: «Ci riteniamo fortunati anche perché abbiamo una visione più nostra, più originale. Forse è una parola presuntuosa, ma originale per noi significa priva di contaminazioni che tante volte possono aiutare. La cucina è viva. Puoi avere tutte le enciclopedie che vuoi, ma vedere il trucco, come fare una cosa e non farne un'altra, è solo esperienza pratica».
A Cormons il loro percorso, oltre che in un’accoglienza cesellata nel dettaglio, si traduce in una proposta gastronomica libera, nella quale lo chef si muove utilizzando ingredienti locali e tecniche contemporanee.
I piatti di Radici tra Collio e Isonzo: dal risotto al piccione
Andrea punta a preparazioni originali ma allo stesso tempo immediate. Radici, tra gli antipasti, è un piatto di freschezza terragna, con barbabietola, sedano rapa, ravanello, pastinaca, tapioca e liquirizia. Molto buono anche il bao fumé con stinco, julienne agrodolce, semi di papavero e maionese ai crauti. Ottimo e fuori dal coro il risotto con fieno, uva, salvia e caprino. Golosissimi i ravioli ripieni di lepre, con fondo al miele, rosmarino e frutti rossi. Uno dei grandi dell’anno per chi scrive è il piccione che lo chef propone in due cotture, con la coscia caramellata, arachidi, scalogno all'agro e fondo all'amarena. Tra i dessert, prove decisamente riuscite, L'oro nero, con cioccolato, nocciole, terra di cacao salato e tartufo, richiama la precedente esperienza di Sauris, mentre Tra Collio e Isonzo abbina cioccolato bianco, vaniglia, croccante al cacao e Sauvignon.
Accanto alla carta, il percorso degustazione Ritorno propone sei portate scelte dallo chef, dall'antipasto al dessert, a 95 euro, con eventuale abbinamento di sei calici a 45 euro. Barbara termina così: «Il messaggio di Radici è che nella vita può succedere qualsiasi cosa, puoi spostarti, ma sapere sempre da dove arrivi ti fa sempre sentire un po' a casa. E quindi, nel momento in cui ti saldi bene al terreno, puoi avere poi la forza di crescere. È un po' quello che desideravamo fare noi, sapere a cosa appartenevamo, averlo ben presente e da lì partire per quello che sarà il nostro futuro».