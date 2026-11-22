A Selva di Val Gardena (Bz), nel cuore delle Dolomiti altoatesine, l’Hotel Tyrol si prepara ad accogliere la stagione invernale dopo un anno importante per la sua storia. Nel 2026, infatti, la struttura ha festeggiato il sessantesimo anniversario e ottenuto la classificazione a 5 stelle, un traguardo accompagnato anche dal recente rinnovamento di camere e suite. Situato a pochi passi dalle piste da sci, l’albergo propone un soggiorno che comprende attività sulla neve, benessere e gastronomia, con una cucina affidata allo chef Alessandro Martellini. Proprio la tavola sarà protagonista di uno degli appuntamenti della stagione: il 13 dicembre è in programma una cena a 4 mani con Antonio Guida, chef con cui Martellini ha mosso i primi passi della propria carriera.

Dall'Hotel Tyrol alle piste: lo sci nel cuore delle Dolomiti

Detto ciò, la posizione dell’hotel permette di raggiungere direttamente le piste, grazie alla ski room collegata agli impianti di risalita. La formula ski-in/ski-out consente quindi di partire al mattino con gli sci ai piedi e rientrare al termine della giornata senza dover organizzare trasferimenti. Da Selva si accede inoltre ad alcuni dei percorsi più conosciuti delle Dolomiti, a cominciare dal Sellaronda, il circuito che si sviluppa attorno al massiccio del Sella per circa 40 km, di cui 27 da percorrere sugli sci. Il collegamento con Dolomiti Superski amplia ulteriormente le possibilità, grazie a una rete che comprende oltre 1.200 km di piste.

Vista su Selva di Val Gardena (Bz)

Fra le discese più conosciute della zona c’è la Longia, che dal Seceda raggiunge Ortisei attraverso un tracciato di oltre 10 km e un dislivello di 1.273 metri. Il percorso alterna pendii e cambi di pendenza, attraversando anche un canyon naturale dove, durante l’inverno, si può osservare una cascata ghiacciata. Per gli appassionati di sci alpino, inoltre, il calendario riserva un appuntamento importante il 18 e 19 dicembre, quando la Val Gardena ospiterà le gare di Coppa del Mondo Fis sulla Saslong, una delle piste più conosciute del circuito internazionale.

La Saslong è una delle piste più celebri e impegnative della Val Gardena

La montagna, naturalmente, offre diverse possibilità anche a chi preferisce lasciare gli sci da discesa in albergo. Si possono organizzare ciaspolate accompagnate nei boschi di larici, escursioni con le pelli di foca oppure dedicarsi allo sci di fondo lungo i tracciati della Vallunga. Tra le altre attività proposte figurano le uscite in fat bike, le discese in slittino sotto le stelle e i voli in parapendio. Per chi desidera iniziare la giornata in modo diverso, è prevista anche la possibilità di raggiungere la quota all’alba per fare colazione mentre il sole sorge sulle Dolomiti, prima di rientrare a valle.

Camere rinnovate e spa: il relax dopo una giornata sulla neve

Dopo una giornata trascorsa all’aperto, il soggiorno prosegue negli ambienti dell’hotel, che ha recentemente rinnovato 46 camere e suite. L’intervento ha valorizzato l’utilizzo del legno, dei materiali naturali e degli elementi legati alla tradizione ladina, mantenendo uno stile coerente con l’architettura alpina. Le sistemazioni comprendono diverse categorie, dalle camere Superior di 25 mq alle suite più spaziose, pensate anche per le famiglie. Tra le soluzioni disponibili figura la Penthouse di 70 mq, dotata di un balcone privato di 20 mq affacciato sul Sassolungo.

Una delle suite dell'Hotel Tyrol

Per chi vuole concedersi qualche ora di riposo dopo lo sci, l’albergo dispone inoltre di una spa con due piscine, una interna e una esterna, entrambe mantenute a una temperatura di 30 gradi anche nei mesi invernali. L’area benessere comprende saune al pino cembro, bagno turco, vasca salina e una sala relax al sale himalayano. Nel giardino si trovano invece una sauna ricavata all’interno di una baita e una vasca idromassaggio all’aperto, utilizzabili anche quando il paesaggio circostante è coperto dalla neve.

La sauna e la vasca idromassaggio all'aperto dell'Hotel Tyrol

A completare l’offerta ci sono i trattamenti realizzati con i prodotti “Seed to Skin”, marchio di cosmetica naturale legato al Relais Borgo San Pietro, che utilizza anche erbe officinali coltivate biologicamente. Tra i rituali proposti vi è il “Cocoon”, un percorso che comincia con un’esfoliazione a secco, prosegue con un massaggio rilassante e un impacco corpo a base di olio di argan, burro di karité, estratti di rosa vanigliata e legno di oud, per concludersi con un trattamento rivitalizzante per il viso. Una proposta rivolta soprattutto a chi desidera recuperare dopo l’attività fisica e dedicare parte del soggiorno al benessere.

La cucina di Alessandro Martellini tra tradizione ladina e Mediterraneo

Accanto allo sport e al relax, un ruolo centrale nell’esperienza dell’Hotel Tyrol è occupato dalla gastronomia, con una proposta articolata in tre ristoranti e un bar. A guidare la cucina è Alessandro Martellini, chef che lavora sugli ingredienti del territorio altoatesino e sulle ricette della tradizione ladina, interpretandoli attraverso una sensibilità mediterranea. La sua proposta trova la massima espressione al Suinsom, ristorante fine dining premiato con una stella Michelin, dove i prodotti delle Dolomiti incontrano tecniche e influenze che riflettono il suo percorso professionale.

La sala del ristorante Suinsom

Al TyRestaurant, invece, la cucina accompagna gli ospiti dalla colazione alla cena, con piatti che spaziano dai risotti e dalla pasta fatta in casa alle carni della tradizione locale e al pesce. Per un pranzo più informale c’è poi il TyBistro, aperto durante la stagione invernale dalle 12 alle 17, mentre il TyBar è il punto di riferimento per aperitivi e cocktail, accompagnati anche da vini altoatesini e prodotti dei territori che circondano la struttura.

La sala del TY Restaurant

Il rapporto con la storia dell’albergo emerge anche attraverso alcune consuetudini che continuano a scandire la settimana. Una delle più caratteristiche riguarda la colazione della domenica, quando viene servito lo zabaione caldo. La preparazione arriva in sala su un carrello e viene distribuita nelle tazze con un mestolo di rame, secondo un rito che l’hotel ha conservato nel tempo. Un’abitudine che racconta anche il carattere familiare dell’ospitalità del Tyrol, dove la tavola ha mantenuto un ruolo importante nel rapporto con gli ospiti.

Il rito dello zabaione all'Hotel Tyrol

Il 13 dicembre la cena a 4 mani con Antonio Guida

Ed è proprio attorno alla cucina che si svilupperà uno degli appuntamenti principali della nuova stagione. Come anticipato, il prossimo 13 dicembre Martellini condividerà i fornelli con Antonio Guida, chef con il quale ha mosso i primi passi della propria carriera. La cena a 4 mani sarà quindi l’occasione per ritrovare un rapporto professionale nato durante gli anni della formazione, mettendo a confronto due percorsi che torneranno a incontrarsi nella cucina dell’albergo. L’iniziativa riprende inoltre il filo delle celebrazioni organizzate lo scorso giugno per i 60 anni della struttura, quando una cena speciale aveva riunito gli ospiti attorno alla tavola.

Lo chef Alessandro Martellini