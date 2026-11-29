Roma è fuori concorso. Poi però viene Praga come capitale più bella d’Europa. Per chi cerca armonia e il sentirsi in spazi a dimensione umana, anche nei più grandi, come piazza San Venceslao, o nei luoghi più iconici come il ponte Carlo (vero crocevia pedonale del turismo mondiale), non c’è dubbio che Praga abbia pochi concorrenti. Secoli di storia e di culture si rincorrono quasi in ogni strada, e quello che in altri posti potrebbe sembrare fuori luogo o kitsch (dai negozi delle paperelle a quelli di caramelle), qui è salvato dall’identità che si conserva con architetture quasi intatte, dove Gotico, Rinascimento, Barocco, Art Nouveau e persino Cubismo convivono senza cancellarsi a vicenda.

La Moldava e il ponte Carlo in una suggestiva veduta della città di Praga

Parliamo di una città dove religione, magia e misticismo si sono intrecciati alla scienza. Dal mito del Golem al primo osservatorio astronomico, si è come avvolti in quell’atmosfera a cui Dan Brown ha dedicato il suo ultimo volume, che non a caso è usato oggi per proporre inediti percorsi di scoperta della città. Più prosaicamente ci limitiamo a presentare una mappa più inedita per gustare la Praga gastronomica e quella dell’accoglienza.

Il Ponte Carlo È uno dei simboli più famosi di Praga e uno dei ponti medievali più belli d'Europa. Costruito nel XIV secolo per volere di Carlo IV, collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana, attraversando la Moldava. Lungo il ponte si trovano 30 statue e gruppi scultorei, mentre la passeggiata regala splendide viste sul fiume e sul Castello di Praga.

Il Ponte Carlo È uno dei simboli più famosi di Praga e uno dei ponti medievali più belli d'Europa. Costruito nel XIV secolo per volere di Carlo IV, collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana, attraversando la Moldava. Lungo il ponte si trovano 30 statue e gruppi scultorei, mentre la passeggiata regala splendide viste sul fiume e sul Castello di Praga.

Birrerie e pasticcerie, presenti in ogni quartiere, le lasciamo alla scelta del momento… E perché non usare il periodo natalizio, quando la città in ogni quartiere risplende di mille colori, per coglierne un’atmosfera che la neve rende quasi fiabesca?

Visitare Praga nel periodo natalizio è un modo per coglierne un’atmosfera quasi fiabesca

Un dato oggettivo è che la capitale della Repubblica Ceca possiede una caratteristica diventata ormai rara in Europa: il suo centro storico mantiene un’identità riconoscibile, nonostante la pressione turistica e la moltiplicazione di forse troppi negozi, locali e strutture ricettive. Il Castello domina la città dall’alto, il Ponte Carlo collega le due rive della Moldava, i campanili gotici interrompono la continuità dei tetti rossi e le facciate barocche di Malá Strana accompagnano il percorso verso la Città Vecchia. Il risultato è una successione di scorci che sarebbe difficile riprodurre anche nel più ambizioso progetto scenografico.

Malá Strana e il castello di Praga

A Natale, poi, Praga ha un vantaggio che altre città devono costruire artificialmente: non ha bisogno delle luminarie per diventare spettacolare. Gli addobbi accentuano una bellezza già presente, valorizzando piazze e monumenti che conservano il proprio fascino anche nei mesi meno turistici.

Il Castello di Praga Patrimonio Unesco e simbolo indiscusso della città, il Castello di Praga è uno dei complessi fortificati più grandi al mondo e una tappa imperdibile durante il viaggio. Al suo interno puoi visitare la splendida Cattedrale di San Vito, l'Antico Palazzo Reale e il suggestivo Vicolo d'Oro. Da non perdere anche la vista panoramica sulla città!

Il Castello di Praga Patrimonio Unesco e simbolo indiscusso della città, il Castello di Praga è uno dei complessi fortificati più grandi al mondo e una tappa imperdibile durante il viaggio. Al suo interno puoi visitare la splendida Cattedrale di San Vito, l'Antico Palazzo Reale e il suggestivo Vicolo d'Oro. Da non perdere anche la vista panoramica sulla città!

Con il buio che arriva presto, le strade illuminate, le vetrine, i caffè storici e il profilo del Castello compongono una città diversa da quella estiva, senza trasformarla in un gigantesco parco tematico.

Il celebre Orologio astronomico di Praga

Certo, la folla non manca. I percorsi più frequentati, soprattutto quelli fra la Piazza della Città Vecchia e il Ponte Carlo, sono spesso congestionati. Ma bastano poche deviazioni per ritrovare vicoli, cortili e piazzette dove la presenza dei residenti prevale ancora su quella dei visitatori. È questa alternanza fra grandi monumenti e spazi raccolti a rendere Praga particolarmente interessante per un soggiorno di alcuni giorni, senza la necessità di organizzare continue escursioni fuori città.

L'Orologio Astronomico Situato sulla facciata del Municipio della Città Vecchia, l'Orologio Astronomico è una delle attrazioni più famose di Praga. Risalente al XV secolo, affascina per i suoi quadranti riccamente decorati, che indicano l'ora, le posizioni astronomiche e le fasi lunari. Ogni ora, allo scoccare, le statuine dei dodici apostoli si mettono in movimento: uno spettacolo da non perdere!

L'Orologio Astronomico Situato sulla facciata del Municipio della Città Vecchia, l'Orologio Astronomico è una delle attrazioni più famose di Praga. Risalente al XV secolo, affascina per i suoi quadranti riccamente decorati, che indicano l'ora, le posizioni astronomiche e le fasi lunari. Ogni ora, allo scoccare, le statuine dei dodici apostoli si mettono in movimento: uno spettacolo da non perdere!

I servizi di trasporto pubblico sono efficienti e le reti di taxi, Uber e Bolt la rendono una delle città più convenienti per i turisti. Il tutto con la sensazione di sentirsi sempre sicuri, in ogni ora del giorno e praticamente ovunque. Certo ci possono essere rischi di borseggio, soprattutto se si sta a naso in aria a guardare l’orologio astronomico, ma in giro non si fanno incontri a rischio, non ci sono i maranza e nemmeno spacciatori. Sarà forse per la quantità di negozi di marijuana ovunque…

Mercatini di Natale: le piazze da non perdere

Il cuore degli eventi natalizi è ovviamente Staroměstské náměstí, la Piazza della Città Vecchia, dove dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 si tiene il principale mercatino natalizio. La piazza è uno degli spazi urbani più scenografici d’Europa: da un lato il Municipio con il celebre Orologio astronomico, dall’altro le torri della chiesa di Santa Maria di Týn, con le sue incredibili fila di altari in mezzo alle navate, mentre intorno si allineano palazzi di secoli e stili differenti. Al centro c’è ogni anno un grande albero di Natale, attorno al quale si dispongono le tradizionali casette di legno, con artigianato, decorazioni, prodotti alimentari e specialità da consumare sul posto, dai dolci al vin brûlé.

Staroměstské náměstí, la piazza della città vecchia durante le feste riesce ad essere ancora più scenografica

Per apprezzare davvero la piazza conviene passarci in momenti diversi. Al mattino, prima dell’arrivo dei grandi gruppi, i monumenti tornano protagonisti; nel tardo pomeriggio l’illuminazione modifica completamente la percezione degli spazi. È anche il luogo in cui il boom turistico mostra i suoi limiti: i mercatini più celebri sono inevitabilmente quelli dove la componente commerciale tende ad avere maggiore peso.

A poca distanza, la grande piazza San Venceslao (Václavské náměstí), attualmente in fase di ristrutturazione per potenziare i servizi del tram, ospita il secondo grande mercatino, aperto anch’esso dal 28 novembre al 6 gennaio. Più che una piazza tradizionale, è in realtà un grande viale monumentale che sale verso il Museo nazionale, teatro di alcuni dei momenti decisivi della storia contemporanea ceca, dalla Primavera di Praga alla Rivoluzione di velluto, compresi timidi accenni agli anni bui del comunismo. Le bancarelle si inseriscono in un contesto più commerciale e dinamico, fra grandi alberghi, negozi e palazzi storici. È anche il luogo dove c’è il restaurato Grand Hotel Evropa, oggi W Prague, uno degli edifici liberty più riconoscibili della città.

Piazza San Venceslao (Václavské náměstí)

Per un Natale meno condizionato dai grandi flussi turistici vale invece la pena spingersi verso náměstí Míru, nel quartiere di Vinohrady. Il mercatino, aperto dal 20 novembre al 24 dicembre, si sviluppa davanti alla chiesa neogotica di Santa Ludmila. La dimensione più raccolta, la presenza di famiglie e abitanti del quartiere, le bancarelle di oggettistica e le proposte gastronomiche ne fanno una valida alternativa al centro monumentale. Altri appuntamenti interessanti sono quelli di náměstí Republiky, dal 25 novembre al 24 dicembre, accanto alla Casa municipale, uno dei capolavori dell’Art Nouveau praghese, e di Tylovo náměstí, dal 26 novembre alla vigilia di Natale. In entrambi i casi si tratta di occasioni per allargare il percorso oltre i due mercatini principali. Diversa l’atmosfera di Mariánské náměstí, a pochi passi dal centro storico, dove il programma natalizio prosegue dal 27 novembre al 6 gennaio e lascia spazio anche a iniziative solidali e prodotti di organizzazioni sociali. Da considerare inoltre la zona di Kampa, sulla riva sinistra della Moldava, sotto il Ponte Carlo: una delle aree più piacevoli per camminare, soprattutto quando si vuole interrompere il circuito dei mercatini più affollati.

Il Natale ceco non è soltanto vin brûlé

Una visita ai mercatini è anche l’occasione per avvicinarsi alla gastronomia locale, pur distinguendo le specialità autentiche dai prodotti costruiti per il turismo. Il vino caldo speziato, chiamato svařák, la medovina a base di miele, le salsicce alla griglia, le frittelle di patate (bramboráky) e i dolci contribuiscono all’offerta delle bancarelle. Il trdelník, il cilindro di pasta dolce arrotolata e cotta allo spiedo diventato onnipresente nelle fotografie dei visitatori, merita invece una precisazione: non è un’antica specialità natalizia praghese, ma un prodotto di origine centroeuropea arrivato al successo commerciale soprattutto con il turismo.

Il trdelník, il cilindro di pasta dolce arrotolata e cotta allo spiedo Lo svařák, il vino caldo speziato Le frittelle di patate (bramboráky) ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il trdelník, il cilindro di pasta dolce arrotolata e cotta allo spiedo Lo svařák, il vino caldo speziato Le frittelle di patate (bramboráky)

La tradizione domestica del Natale ceco ha altri protagonisti. La sera del 24 dicembre il piatto simbolo è la carpa, generalmente fritta e accompagnata da insalata di patate, preceduta spesso da una zuppa di pesce. Non mancano biscotti preparati in casa e dolci come la vánočka, un pane lievitato intrecciato. Sono usanze che aiutano a distinguere la cucina delle feste dalla più generica gastronomia offerta ai visitatori.

Concerti, Castello e tradizioni: gli appuntamenti del Natale 2026 Ridurre il Natale praghese ai mercatini sarebbe un errore. La città dispone di un patrimonio musicale e teatrale che durante l’Avvento entra direttamente nel programma delle celebrazioni. Dal 28 novembre 2026 al 3 gennaio 2027, il Castello di Praga ospita la Christmas Stroll, un percorso natalizio gratuito attraverso alcuni degli spazi del complesso monumentale. Si parte dall’albero di piazza San Giorgio, si passa davanti al presepe nei pressi della cattedrale di San Vito e si raggiungono le antiche Scuderie imperiali, dove viene allestito un labirinto natalizio con installazioni e laboratori realizzati con il coinvolgimento del Teatro dei fratelli Forman. Un appuntamento particolarmente adatto a chi visita Praga con bambini, ma interessante anche per la possibilità di attraversare il complesso del Castello in una veste diversa. Il 5 dicembre è la serata di San Nicola, Mikuláš, una delle tradizioni più riconoscibili del Natale ceco. Nelle piazze e nelle strade compaiono figure di San Nicola accompagnate da angeli e diavoli, che distribuiscono piccoli doni ai bambini. È una festa popolare, non soltanto un evento organizzato per i turisti. Fra gli appuntamenti culturali spicca il Festival di Santa Lucia, dall’11 al 13 dicembre al Castello di Troja, mentre il 13 dicembre il Municipio della Città Nuova ospita una giornata di Avvento con mercatino, laboratori e iniziative per le famiglie. Dal 28 novembre torna anche la pista di pattinaggio in piazza San Venceslao, prevista fino al 14 febbraio 2027. La musica rappresenta però il vero elemento distintivo. Nel calendario figurano concerti nelle chiese barocche, al Clementinum, alla Casa municipale e al Rudolfinum. Particolare importanza riveste la Messa di Natale ceca di Jakub Jan Ryba, composta nel 1796 e conosciuta come Rybovka, eseguita in numerosi appuntamenti. Fra quelli già annunciati figurano i concerti alla Casa municipale il 22 e 23 dicembre e quello al Rudolfinum il 25 dicembre alle 16. Nella stessa sala, la sera di Natale alle 20, è previsto anche un concerto di gala. Per chi prolunga il soggiorno oltre Capodanno, il calendario arriva fino all’Epifania, con concerti di inizio anno e le celebrazioni dei Re Magi del 6 gennaio. I mercatini principali restano aperti fino a quella data: un’opportunità anche per chi preferisce evitare i fine settimana più affollati dell’Avvento.

Concerti, Castello e tradizioni: gli appuntamenti del Natale 2026 Ridurre il Natale praghese ai mercatini sarebbe un errore. La città dispone di un patrimonio musicale e teatrale che durante l’Avvento entra direttamente nel programma delle celebrazioni. Dal 28 novembre 2026 al 3 gennaio 2027, il Castello di Praga ospita la Christmas Stroll, un percorso natalizio gratuito attraverso alcuni degli spazi del complesso monumentale. Si parte dall’albero di piazza San Giorgio, si passa davanti al presepe nei pressi della cattedrale di San Vito e si raggiungono le antiche Scuderie imperiali, dove viene allestito un labirinto natalizio con installazioni e laboratori realizzati con il coinvolgimento del Teatro dei fratelli Forman. Un appuntamento particolarmente adatto a chi visita Praga con bambini, ma interessante anche per la possibilità di attraversare il complesso del Castello in una veste diversa. Il 5 dicembre è la serata di San Nicola, Mikuláš, una delle tradizioni più riconoscibili del Natale ceco. Nelle piazze e nelle strade compaiono figure di San Nicola accompagnate da angeli e diavoli, che distribuiscono piccoli doni ai bambini. È una festa popolare, non soltanto un evento organizzato per i turisti. Fra gli appuntamenti culturali spicca il Festival di Santa Lucia, dall’11 al 13 dicembre al Castello di Troja, mentre il 13 dicembre il Municipio della Città Nuova ospita una giornata di Avvento con mercatino, laboratori e iniziative per le famiglie. Dal 28 novembre torna anche la pista di pattinaggio in piazza San Venceslao, prevista fino al 14 febbraio 2027. La musica rappresenta però il vero elemento distintivo. Nel calendario figurano concerti nelle chiese barocche, al Clementinum, alla Casa municipale e al Rudolfinum. Particolare importanza riveste la Messa di Natale ceca di Jakub Jan Ryba, composta nel 1796 e conosciuta come Rybovka, eseguita in numerosi appuntamenti. Fra quelli già annunciati figurano i concerti alla Casa municipale il 22 e 23 dicembre e quello al Rudolfinum il 25 dicembre alle 16. Nella stessa sala, la sera di Natale alle 20, è previsto anche un concerto di gala. Per chi prolunga il soggiorno oltre Capodanno, il calendario arriva fino all’Epifania, con concerti di inizio anno e le celebrazioni dei Re Magi del 6 gennaio. I mercatini principali restano aperti fino a quella data: un’opportunità anche per chi preferisce evitare i fine settimana più affollati dell’Avvento.

Gli indirizzi da non perdere a Praga

Di seguito la mappa interattiva con tutti gli indirizzi da non perdere a Praga, pensata per aiutarti a organizzare al meglio il tuo viaggio e avere sempre a portata di mano i luoghi più interessanti da visitare. Per rendere tutto più semplice e intuitivo, i punti di interesse sono suddivisi in diverse categorie, ciascuna identificata da un colore:

In viola mercatini: perfetti per immergerti nell'atmosfera della città a Natale

perfetti per immergerti nell'atmosfera della città a Natale In arancione gli hotel , per individuare le strutture in cui soggiornare durante la permanenza;

, per individuare le strutture in cui soggiornare durante la permanenza; In verde i ristoranti , dove assaggiare le specialità locali;

, dove assaggiare le specialità locali; In marrone le passeggiate, con gli itinerari e i percorsi più belli da esplorare a piedi.

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Due modi opposti di intendere il lusso: Mandarin Oriental e W Prague

Praga possiede una tradizione alberghiera di alto livello, ma negli ultimi anni ha saputo ampliare la propria offerta attraverso il recupero di edifici storici e l’arrivo di marchi internazionali. Il risultato non è una semplice concentrazione di cinque stelle: si può scegliere tra un palazzo aristocratico, un ex monastero, una banca ottocentesca o un capolavoro dell’Art Nouveau trasformato in albergo contemporaneo.

Mandarin Oriental: il lusso discreto di un antico monastero

A Praga non mancano gli alberghi ricavati da palazzi storici, ma il Mandarin Oriental Prague, nel cuore di Malá Strana, appartiene a una categoria particolare. La struttura occupa infatti un antico complesso monastico domenicano le cui origini risalgono al XIV secolo, successivamente ampliato e modificato attraverso interventi rinascimentali e barocchi. Si trova sulla riva sinistra della Moldava, in una delle zone più affascinanti della capitale, ai piedi del Castello e a pochi minuti dal Ponte Carlo. Entrarvi è come raggiungere un’oasi: l’ingresso è in un cortile che spesso i tassisti non sanno riconoscere e si fermano all’annesso ristorante. La posizione permette di raggiungere facilmente i grandi monumenti, ma soprattutto consente di vivere la Praga meno monumentale e più raccolta, quella dei vicoli acciottolati, dei piccoli giardini nascosti dietro i portoni e delle facciate barocche che si susseguono senza interruzioni.

Mandarin Oriental Prague, esterno

Anche la vicinanza all’isola di Kampa contribuisce a rendere interessante la scelta. Per raggiungere la Piazza della Città Vecchia occorrono invece circa venti minuti a piedi, attraversando uno dei percorsi più belli della città. Il Mandarin Oriental non è quindi un albergo dal quale osservare Praga dall’alto o attraverso grandi vetrate panoramiche, ma un luogo inserito direttamente nel tessuto storico del quartiere, con il vantaggio di poter lasciare alle spalle, almeno temporaneamente, la pressione turistica che caratterizza le zone più frequentate. Il personale è all’insegna della riservatezza e della gentilezza quasi di stampo orientale, come da prassi, ma cosmopolita. Nello staff ci sono anche molti italiani.

Lobkowicz Suite, Mandarin Oriental Praga Lobkowicz Suite, Mandarin Oriental Praga Lazar Suite, Mandarin Oriental Praga Junior Suite, Mandarin Oriental Praga Hotel Lobby, Mandarin Oriental Praga ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Lobkowicz Suite, Mandarin Oriental Praga Lobkowicz Suite, Mandarin Oriental Praga Lazar Suite, Mandarin Oriental Praga Junior Suite, Mandarin Oriental Praga Hotel Lobby, Mandarin Oriental Praga

La trasformazione del monastero in albergo è stata un’operazione architettonica complessa, realizzata sotto il controllo delle autorità ceche per la tutela dei monumenti. Durante i lavori furono recuperati resti della chiesa gotica di Santa Maria Maddalena, risalente al Trecento, insieme a numerosi reperti archeologici che hanno permesso di ricostruire diverse fasi della storia del complesso. Secondo la documentazione dell’hotel, nel corso del restauro furono rinvenuti oltre 350mila reperti. L’intervento portò all’apertura del Mandarin Oriental il 12 settembre 2006 e ottenne nel 2007 il riconoscimento ceco Building of the Year. Il recupero non ha cancellato l’identità originaria dell’edificio, come dimostrano le volte, gli archi, le scale storiche e la differente configurazione degli ambienti. Il risultato è un complesso che riunisce oltre sei secoli di architettura, senza imporre a tutti gli spazi una soluzione uniforme. Anche il grande salone destinato agli eventi conserva un legame diretto con il passato: era il refettorio dei monaci, oggi caratterizzato da una volta alta 6,5 metri.

Monastery Lounge, Mandarin Oriental Praga

Sulla carta potrebbe sembrare un labirinto, ma in realtà è uno degli hotel con flussi e accessi fra i più semplici. Le 99 camere, comprese 20 suite, sono distribuite in edifici di epoche differenti e rappresentano uno degli aspetti più particolari della struttura. Non esiste infatti la ripetitività tipica dei grandi alberghi progettati unitariamente. Alcune sistemazioni conservano soffitti a volta o travi a vista, altre presentano pavimenti in parquet, proporzioni irregolari o affacci sui cortili. Le camere Deluxe Terrace dispongono di un accesso al giardino con patio privato, mentre dalla terrazza della Presidential Suite si può osservare il profilo del Castello. Il lusso è interpretato attraverso materiali di qualità, arredi contemporanei e richiami discreti all’identità asiatica del marchio, senza trasformare il monastero in una ricostruzione artificiale del passato. Naturalmente, proprio la presenza di edifici differenti rende importante la scelta della camera: posizione, dimensioni, vedute e caratteristiche architettoniche possono modificare sensibilmente l’esperienza di soggiorno. Gli spazi comuni comprendono cortili e giardini interni che, nella stagione più favorevole, vengono utilizzati anche per la ristorazione all’aperto.

Spa Lounge, Mandarin Oriental Praga

Interessante è la spa, realizzata all’interno di un’antica cappella rinascimentale. Il recupero ha consentito di conservare e rendere visibili, attraverso pavimenti in vetro, resti della precedente chiesa gotica. Non si tratta dunque della classica spa ricavata nei locali interrati di un grande albergo. L’area comprende cabine per trattamenti individuali e di coppia, una piccola vasca per idroterapia, bagno di vapore, sauna e spazi dedicati al relax. È una soluzione coerente con le caratteristiche del complesso, che privilegia ambienti raccolti rispetto alle grandi superfici destinate al benessere.

Monastiq Restaurant, Mandarin Oriental Praga

Anche la gastronomia cerca un rapporto con la cultura locale. Il ristorante Monastiq, guidato dall’executive chef Michal Horváth, propone una rilettura della cucina ceca attraverso preparazioni contemporanee e ingredienti legati alla tradizione boema, dove la carne, l’oca e l’anatra sono proposti in maniera eccellente, così come le zuppe o i dolci. Horváth dirige la cucina dell’albergo dal 2022, dopo precedenti esperienze al Mandarin Oriental di Londra, al Four Seasons di Praga e al Grandhotel Pupp di Karlovy Vary. L’offerta copre colazione, pranzo e cena, affiancata dal Monastiq Bar & Lounge, dove anche la miscelazione valorizza prodotti cechi, fra cui la Becherovka. Il ristorante ha ottenuto nel 2026 una valutazione di 15/20 con tre toque da Gault&Millau. Un’impostazione significativa perché dimostra come un gruppo internazionale possa scegliere di non affidarsi esclusivamente a una cucina genericamente cosmopolita, ma valorizzare la tradizione gastronomica del Paese nel quale opera.

Zuppa di funghi - Monastiq, Mandarin Oriental Praga Paté d'oca - Monastiq, Mandarin Oriental Praga Petto d'anatra arrosto - Monastiq, Mandarin Oriental Praga Schnitzel di controfiletto di vitello - Monastiq, Mandarin Oriental Praga ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Zuppa di funghi - Monastiq, Mandarin Oriental Praga Paté d'oca - Monastiq, Mandarin Oriental Praga Petto d'anatra arrosto - Monastiq, Mandarin Oriental Praga Schnitzel di controfiletto di vitello - Monastiq, Mandarin Oriental Praga

In definitiva, il Mandarin Oriental rappresenta una forma di lusso che trova nella storia dell’edificio la propria principale caratteristica distintiva. Non cerca l’effetto spettacolare, non punta sulla dimensione dei grandi spazi comuni e non pretende di trasformare l’albergo in un centro della mondanità cittadina. La sua forza risiede piuttosto nel rapporto con Malá Strana, nella varietà degli ambienti e nella possibilità di soggiornare all’interno di un complesso storico senza rinunciare ai servizi dell’ospitalità internazionale. Un’impostazione particolarmente adatta a Praga, dove il patrimonio architettonico è già una parte fondamentale dell’esperienza di viaggio.

W Prague, il Grand Hotel Evropa torna a vivere tra Art Nouveau e design contemporaneo

Se il Mandarin Oriental ha scelto di valorizzare la riservatezza di un antico monastero, il W Prague segue una direzione praticamente opposta. L’albergo sorge in piena piazza San Venceslao, uno degli spazi più frequentati e commerciali della capitale, all’interno del restaurato Grand Hotel Evropa, capolavoro dell’Art Nouveau praghese. La storia dell’edificio precede l’attuale trasformazione: il palazzo risale originariamente al 1872, ma deve il suo aspetto più celebre alla ricostruzione del 1905, quando la facciata assunse le forme sinuose e le decorazioni caratteristiche della Secessione. Nel corso del Novecento l’hotel divenne un riferimento della vita cittadina, prima di attraversare una lunga fase di declino che ne rese necessario il recupero. La riapertura con il marchio W, annunciata il 28 novembre 2024, ha riportato in attività uno degli edifici più riconoscibili del centro. Non si tratta soltanto dell’arrivo di un nuovo cinque stelle, ma del recupero di un pezzo importante della storia alberghiera di Praga, restituendo una funzione contemporanea a un palazzo che aveva contribuito a definire l’immagine della piazza.

Il W Prague è all’interno del restaurato Grand Hotel Evropa, capolavoro dell’Art Nouveau praghese

Il progetto ha richiesto il restauro della parte monumentale e la costruzione di una nuova ala posteriore, dalla caratteristica forma ellittica, collegata all’edificio storico. Il complesso conta oggi 161 camere e suite, delle quali 23 suite, distribuite fra la struttura originaria e quella contemporanea. La differenza non è soltanto esterna: all’interno convivono soffitti decorati, stucchi storici, elementi recuperati del primo Novecento, superfici lucide, arredi dalle forme accentuate e installazioni artistiche. L’ispirazione dichiarata nasce dalla tradizione alchemica di Praga e dall’immaginario dell’Art Nouveau, in particolare dalle opere di Alfons Mucha. Oro, verde, terracotta e motivi floreali ritornano negli ambienti, mentre corridoi e sale sono arricchiti da decorazioni che richiamano un giardino fantastico. Un ruolo importante è affidato al vetro di Boemia: particolarmente spettacolare è l’installazione luminosa realizzata da Preciosa nell’atrio restaurato, dove sono stati conservati stucchi del 1905 e decorazioni degli anni Venti.

W Prague, welcome desk W Prague, la lobby W Prague, lo spettacolare corridoio nell'ingresso W Prague, Lounge Garden ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): W Prague, welcome desk W Prague, la lobby W Prague, lo spettacolare corridoio nell'ingresso W Prague, Lounge Garden

La scelta stilistica è netta e non cerca compromessi con il gusto classico. Chi si aspetta la ricostruzione fedele di un grande albergo della Belle Époque trova soltanto una parte di quell’atmosfera, perché il progetto utilizza gli elementi storici come punto di partenza. Anche le camere riflettono questa impostazione, con colori, superfici riflettenti, richiami floreali e soluzioni differenti secondo la collocazione nell’edificio antico o nell’ala nuova.

W Prague, un dettaglio della WOW Bohemia Duplex

Le suite maggiori accentuano ulteriormente il carattere scenografico: la WOW Bohemia Duplex, nella parte storica, conserva travi originali e finestre decorative ad arco, mentre le sistemazioni più esclusive dell’edificio contemporaneo puntano su volumi aperti, grandi superfici vetrate e vedute sui tetti della capitale. È dunque un lusso molto diverso da quello del Mandarin Oriental: più visibile, più internazionale e destinato anche a un pubblico che considera il design una componente essenziale del soggiorno.

W Prague, Fantastical Penthouse Suite W Prague, Heritage Bohemia Suite W Prague, Premier King Room W Prague, Premier Bohemia King Room W Prague, Premier Room W Prague, Wonderful Room ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): W Prague, Fantastical Penthouse Suite W Prague, Heritage Bohemia Suite W Prague, Premier King Room W Prague, Premier Bohemia King Room W Prague, Premier Room W Prague, Wonderful Room

La trasformazione ha interessato soprattutto gli spazi comuni, pensati per attirare non soltanto gli ospiti ma anche i residenti. Il recupero più significativo riguarda il Grand Café, uno dei luoghi simbolici del vecchio Evropa, oggi sede di Le Petit Beefbar au Grand Café, realizzato in collaborazione con il ristoratore Riccardo Giraudi, fondatore del marchio Beefbar. La proposta gastronomica è centrata sulla carne, soprattutto alla griglia, con tagli selezionati e preparazioni internazionali, affiancate da piatti più informali e da condividere. Il locale recupera parte dell’atmosfera dei grandi caffè del primo Novecento, pur adottando un modello gastronomico contemporaneo. È una scelta imprenditoriale interessante perché trasforma una sala storica in un ristorante autonomo, capace almeno nelle intenzioni di dialogare con la città senza dipendere esclusivamente dalla clientela delle camere.

W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè Una selezioni di piatti - W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè Petto d'oca - W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè Pollo arrosto e cipollotti - W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè Una selezioni di piatti - W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè Petto d'oca - W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè Pollo arrosto e cipollotti - W Prague, Le Petit Beefbar au Grand Cafè

A questa offerta si aggiungono diversi ambienti con identità differenti. Il W Lounge, collegato al giardino interno, funziona come luogo d’incontro durante il giorno e come bar più animato nelle ore serali, con musica e cocktail. Il Bisou è dedicato soprattutto ad aperitivi, vini e Champagne, mentre il Minus One, al piano interrato, sviluppa un vero e proprio percorso attraverso ambienti diversi, fra cocktail bar, spazi per eventi e zone più riservate. La carta della miscelazione, nata con il contributo del bartender Jan Šebek, affianca interpretazioni dei classici e creazioni originali. All’ultimo piano si trova inoltre l’ABOVE Rooftop, terrazza panoramica con proposta gastronomica e cocktail, utilizzata però stagionalmente e quindi non disponibile durante il periodo natalizio. Per quanto riguarda la cucina, la direzione complessiva è affidata all’executive chef Nenad Jovanović, professionista con esperienze internazionali e precedenti attività nella ristorazione alberghiera.

W Prague, W Lounge W Prague, Bisou W Prague, Minus One W Prague, ABOVE Rooftop ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): W Prague, W Lounge W Prague, Bisou W Prague, Minus One W Prague, ABOVE Rooftop

Al piano dedicato al benessere si trova la AWAY Spa, con piscina interna WET, sauna, bagno di vapore, idromassaggio, cabine per i trattamenti e un percorso multisensoriale ispirato alle quattro stagioni.

W Prague, Away Spa

La posizione su piazza San Venceslao costituisce contemporaneamente un vantaggio e una caratteristica da valutare con attenzione. Da qui si raggiungono facilmente i principali mercatini natalizi, la Casa municipale, la Torre delle Polveri e la Città Vecchia, mentre la vicinanza alle stazioni della metropolitana rende semplice spostarsi anche verso i quartieri meno centrali. Ma l’hotel vive inevitabilmente a contatto con il movimento della piazza, con i negozi, il traffico e la vita serale. È un rapporto con la città molto diverso da quello degli alberghi più appartati.

Il W Prague dimostra come un grande albergo storico possa tornare a essere protagonista della vita cittadina

Il W Prague interpreta così un modello di ospitalità nel quale camere, gastronomia, bar, arte e intrattenimento fanno parte di un unico progetto. L’intervento ha il merito di avere recuperato il Grand Hotel Evropa senza limitarne il futuro alla conservazione dell’edificio. Resta naturalmente una scelta stilistica che può dividere: l’accostamento fra decorazioni liberty e design contemporaneo è deliberatamente accentuato, così come l’idea di trasformare un albergo in un luogo frequentato anche per bere, mangiare e trascorrere la serata. Ma nel panorama praghese il W rappresenta un intervento importante, perché dimostra come un grande albergo storico possa tornare a essere protagonista della vita cittadina, invece di limitarsi a conservare il prestigio del proprio passato.

Altri quattro cinque stelle da conoscere

The Mozart Prague

The Mozart Prague, il cortile interno

A pochi passi dal Ponte Carlo, il cinque stelle occupa il seicentesco Palazzo Pachta, legato alla storia musicale della città e ai soggiorni praghesi di Wolfgang Amadeus Mozart. Camere e suite conservano un’impostazione classica, con arredi d’epoca, affreschi in alcune sistemazioni e viste sul fiume o sul Castello. I cortili interni contribuiscono al carattere aristocratico della struttura.

Four Seasons Hotel Prague

L'ingresso del Four Seasons Hotel Prague

Affacciato direttamente sulla Moldava, in prossimità del Ponte Carlo, il Four Seasons si distingue soprattutto per la posizione e le vedute verso il Castello. La struttura riunisce edifici di epoche differenti e ospita il ristorante italiano CottoCrudo, una spa e spazi dedicati alla ristorazione e al relax. È uno degli indirizzi più rappresentativi dell’ospitalità internazionale di lusso nella capitale ceca.

NH Collection Prague Carlo IV

NH Collection Prague Carlo IV

Situato in un palazzo neorinascimentale di fine Ottocento, costruito originariamente per una banca, coniuga ambienti monumentali e servizi di un grande albergo contemporaneo. Particolarmente caratteristica la spa, con piscina interna riscaldata di 20 metri, così come il Vault Lounge, ricavato nell’antico caveau bancario. La posizione, vicina alla stazione centrale e alla Città Vecchia, è comoda anche per chi arriva in treno.

Andaz Prague

Andaz Prague, by Hyatt

Il marchio di Hyatt ha trasformato il Sugar Palace, edificio del 1916 in piazza Senovážné, in un cinque stelle dal design contemporaneo, con arredi che richiamano leggende e simboli della cultura ceca. Il ristorante ZEM propone una cucina che incrocia riferimenti boemi e giapponesi, mentre il MEZ Bar sviluppa una propria carta di cocktail.

La nuova cucina praghese, dalla macelleria alla stella Michelin

Negli ultimi anni anche la ristorazione di Praga ha cambiato volto. Accanto ai locali tradizionali che continuano a proporre gulasch, arrosti, anatra, canederli e grandi quantità di birra, è cresciuta un’offerta che recupera il patrimonio gastronomico ceco, valorizza i produttori locali e guarda alle tecniche internazionali senza considerare la tradizione un ostacolo. Ma attenzione, almeno a giudicare dalle insegne, sembra che la cucina italiana sia presente in maniera massiccia, con proposte di pasta e pizza praticamente in ogni strada.

Jakub Dohnalek Goulash tradizionale cotto nel pane

Un ruolo importante è stato svolto dal gruppo Ambiente, che gestisce locali molto differenti fra loro, dalla ristorazione popolare all’alta cucina. Proprio questa varietà costituisce uno degli aspetti più interessanti del panorama praghese: il recupero della cucina nazionale non passa necessariamente per la riproduzione delle vecchie ricette, ma anche attraverso nuovi modelli di servizio, la valorizzazione della carne e un diverso rapporto fra cuochi e clienti.

Sansho, il team Jan Macík, responsabile macelleria di Kantýna Jakub Hlávka, chef di Kantýna Honza Zima Jiří Horák, Biskup Marco Christov, Marek Tříska e Oldřich Sahajdák, La Degustation Bohême Bourgeoise ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Sansho, il team Jan Macík, responsabile macelleria di Kantýna Jakub Hlávka, chef di Kantýna Jiří Horák, Biskup Marco Christov, Marek Tříska e Oldřich Sahajdák, La Degustation Bohême Bourgeoise

La crescita del settore emerge anche dalla Guida Michelin Cechia 2026, presentata il 20 novembre: il Paese conta ora un ristorante con due stelle, dodici con una stella e ventisette Bib Gourmand. Fra le novità figura Biskup, premiato con il Bib Gourmand, mentre La Degustation Bohême Bourgeoise conserva la propria stella e Sansho compare nella selezione dei ristoranti raccomandati.

Sansho: un cuoco italiano interpreta l’Asia a Praga

Sansho è uno degli indirizzi che hanno contribuito a cambiare la percezione della ristorazione contemporanea praghese. Il locale di Petrská, aperto nel 2011 dal cuoco britannico Paul Day, ha costruito la propria identità sulla combinazione fra tecniche e sapori asiatici, prodotti locali e attenzione all’utilizzo delle diverse parti degli animali. Oggi la guida è affidata a Giona Fedrigo, cuoco e imprenditore italiano originario dell’area del lago di Como, che ha assunto la proprietà del ristorante nel 2022.

Bistecca di manzo con salsa XO, patate speziate e roti fritto - Sansho

Il riferimento asiatico non coincide con la riproduzione di una singola cucina nazionale. Nel menu convivono influenze giapponesi, cinesi e del Sud-Est asiatico, con una particolare attenzione all’equilibrio fra acidità, speziatura, sapidità e consistenze. Fra le preparazioni che hanno caratterizzato la proposta figurano il granchio dal guscio morbido, piatti a base di maiale e combinazioni fra carne, pesce e ingredienti freschi. Il tutto con attenzione ai prodotti stagionali. Il mix vegetale è davvero interessante e ben si sposa con i richiami asiatici.

Stomaco e muscolo d'oca - Sansho Pancetta di maiale, broccoli e salsa ai tre peperoni - Sansho Insalata di stagione - Sansho ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Stomaco e muscolo d'oca - Sansho Pancetta di maiale, broccoli e salsa ai tre peperoni - Sansho Insalata di stagione - Sansho

L’ambiente è informale, distante dalla ritualità del fine dining tradizionale, ma il lavoro di cucina e la selezione degli ingredienti restano centrali. A pranzo è disponibile una scelta alla carta, mentre la sera assume maggiore importanza il percorso di degustazione, attualmente proposto indicativamente a 2.150 corone ceche. Sansho rappresenta quindi una delle espressioni più internazionali della gastronomia praghese, con una particolarità non secondaria per il pubblico italiano: a interpretarla è un nostro connazionale.

Kantýna: la carne torna al centro del ristorante

Kantýna, del gruppo Ambiente, è probabilmente uno degli esempi più interessanti di come un format apparentemente semplice possa diventare un indirizzo gastronomico di forte identità. Il locale occupa gli spazi monumentali di un ex palazzo bancario, dove l’eleganza dell’architettura storica convive con banchi da macelleria, cucine a vista, tavoli comuni e un servizio decisamente informale. E servizio con vassoio come all’autogrill.

La sala del Kantýna

Qui il protagonista è il prodotto, prima ancora del cuoco. Il cliente sceglie la carne al banco, indica il taglio e può farselo preparare al momento, oppure orientarsi sulle proposte già in cucina. Il menu ruota soprattutto attorno al manzo e al maiale cechi, con tartare, hamburger, bistecche, preparazioni alla griglia, salumi e specialità nazionali. Studenti, turisti e residenti si mischiano al bancone consigliandosi cosa prendere.

La cucina del Kantýna Al Kantýna il cliente sceglie la carne al banco, indica il taglio e può farselo preparare al momento Il banco macelleria del Kantýna ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La cucina del Kantýna Al Kantýna il cliente sceglie la carne al banco, indica il taglio e può farselo preparare al momento Il banco macelleria del Kantýna

Il progetto fa riferimento a una filiera che valorizza anche razze e lavorazioni locali. Il responsabile della macelleria è Jan Macík, mentre la cucina è affidata a Jakub Hlávka. L’impostazione privilegia la convivialità e un rapporto molto diretto con il cliente, senza le sovrastrutture tipiche di molti ristoranti dedicati alla carne.

Jakub Dohnalek La griglia - Kantýna Jakub Dohnalek Carpaccio - Kantýna Jakub Dohnalek Midollo arrostito - Kantýna Jakub Dohnalek Beef burger - Kantýna Il Sekaná, tradizionale polpettone di carne, servito con purè di patate e cetriolini - Kantýna ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La griglia - Kantýna Carpaccio - Kantýna Midollo arrostito - Kantýna Beef burger - Kantýna Il Sekaná, tradizionale polpettone di carne, servito con purè di patate e cetriolini - Kantýna

L’aspetto più originale è proprio il contrasto fra contenitore e contenuto: si mangia in un ambiente monumentale senza adottare i codici del ristorante di lusso. Kantýna non accetta prenotazioni, scelta coerente con il modello di servizio, ma da tenere presente nei momenti di maggiore affluenza. È un indirizzo utile anche per comprendere la relazione che la cucina ceca contemporanea mantiene con il proprio patrimonio zootecnico e gastronomico.

Biskup: la cucina ceca incontra il modello delle izakaya giapponesi

Fra le aperture più interessanti del 2026 figura Biskup, nuovo progetto sempre del gruppo Ambiente all’angolo fra le vie Dlouhá e Hradební. La formula unisce un ristorante a un negozio di prodotti alimentari selezionati, molti dei quali provenienti da piccoli produttori locali. Il riferimento dichiarato è quello della cucina ceca, ma con un’organizzazione del servizio ispirata anche alle izakaya giapponesi, dove si possono ordinare diversi piatti e condividerli. La maggior parte dei posti sono a sedere nei banconi che circondano le attrezzature della cucina. Un po’ come un sushi bar.

Biskup unisce un ristorante a un negozio di prodotti alimentari selezionati

La proposta recupera preparazioni riconoscibili, come tartare, brodi, polpette e arrosti, lavorando però su porzioni, cotture e presentazioni che consentono di comporre un pasto meno rigido rispetto alla sequenza classica di antipasto e piatto principale. La cucina aperta è circondata da un lungo bancone, mentre un tavolo comune permette una sistemazione più tradizionale.

Molti dei prodotti disponibili al Biskup provengono da piccoli produttori locali

A guidare Biskup è Jiří Horák, già coinvolto nello sviluppo gastronomico del gruppo Ambiente. Il locale modifica la propria impostazione fra pranzo e cena: servizio rapido e piatti alla carta durante il giorno, maggiore libertà di scelta la sera, quando il cliente può anche affidarsi alla selezione del cuoco. La presenza di un negozio alimentare accanto al ristorante completa il legame con i produttori.

Una selezione di piatti del Biskup Salsiccia d'oca - Biskup Insalata di pomodori - Biskup ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una selezione di piatti del Biskup Salsiccia d'oca - Biskup Insalata di pomodori - Biskup

Il riconoscimento del Bib Gourmand Michelin 2026, appena ottenuto, conferma l’interesse per una ristorazione che lavora sulla qualità senza adottare necessariamente le forme e i prezzi dell’alta cucina.

La Degustation Bohême Bourgeoise: una stella per la cucina della Boemia

Se Kantýna e Biskup rappresentano due interpretazioni informali del patrimonio gastronomico nazionale, La Degustation Bohême Bourgeoise ne costituisce una delle espressioni più sofisticate. Il ristorante, aperto nel 2006 nel centro storico, appartiene anch’esso al mondo Ambiente e conserva una stella Michelin. Il riferimento culturale è la cucina borghese boema, reinterpretata attraverso tecniche contemporanee, selezione rigorosa delle materie prime e ricerca sulle preparazioni tradizionali.

La Degustation Bohême Bourgeoise, cucina a vista

Il progetto è legato fin dall’origine a Oldřich Sahajdák, oggi chef-patron, mentre la responsabilità quotidiana della cucina è affidata all’head chef Marco Christov. L’identità gastronomica si fonda su una scelta precisa: valorizzare soprattutto prodotti del territorio, seguendo il ritmo delle stagioni e mantenendo un rapporto diretto con agricoltori, allevatori e altri fornitori. Ottimi i piatti di trota e pesce gatto, come la zuppa d’entrée. Il ristorante dichiara che il 99% degli ingredienti proviene da un raggio di 250 chilometri da piazza Haštalské, nel centro di Praga. Un chilometro zero vero che si basa su tracciabilità garantita.

La Degustation Bohême Bourgeoise, la sala

La proposta è organizzata attraverso un percorso di degustazione (5 piatti a pranzo) nel quale ingredienti e ricette riconducibili alla tradizione ceca vengono rielaborati in modo contemporaneo. La cucina completamente aperta è parte del progetto: i clienti possono osservare direttamente il lavoro della brigata da una parte della sala, in un ambiente storico caratterizzato da volte, lampadari e arredi dal disegno essenziale.

Entrée - La Degustation Bohême Bourgeoise Trota, cavolo e rafano - La Degustation Bohême Bourgeoise Manzo, mostarda e cipolla - La Degustation Bohême Bourgeoise Brodo, tagliolini, cuori di pollo e tuorlo d’uovo - La Degustation Bohême Bourgeoise ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Entrée - La Degustation Bohême Bourgeoise Trota, cavolo e rafano - La Degustation Bohême Bourgeoise Manzo, mostarda e cipolla - La Degustation Bohême Bourgeoise Brodo, tagliolini, cuori di pollo e tuorlo d’uovo - La Degustation Bohême Bourgeoise

La Degustation consente soprattutto di verificare fino a che punto una cucina nazionale, spesso associata a piatti sostanziosi e preparazioni rustiche, possa diventare il riferimento per un ristorante di alta gastronomia senza rinunciare alle proprie origini. È un tema che interessa anche l’Italia: la valorizzazione della tradizione non dipende soltanto dalla sua conservazione, ma dalla capacità di interpretarla con competenza, senza ridurla a una formula nostalgica.

Una capitale da visitare e gustare, non soltanto da fotografare

Praga offre dunque molto più di qualche piazza illuminata e un calendario di mercatini. Il Natale è un’occasione per scoprire una capitale che ha conservato un patrimonio architettonico straordinario e che, contemporaneamente, continua a investire nell’ospitalità e nella ristorazione.

Il Natale è un’occasione per scoprire Praga

Si può dormire in un monastero medievale trasformato in albergo di lusso o in un palazzo liberty riportato alla sua funzione originaria. Si può mangiare carne scelta al banco di una macelleria, assaggiare una cucina ceca reinterpretata con riferimenti giapponesi oppure affrontare un percorso gastronomico stellato costruito sulle radici boeme.

Praga, la biblioteca antica del Clementinum

Non tutto è perfetto, naturalmente. Il turismo di massa ha modificato il centro storico, alcune attività commerciali si rivolgono quasi esclusivamente agli stranieri e l’offerta gastronomica va selezionata con attenzione. Da Starbucks a Candy, sono forse fin troppe le insegne di catene, ma basta girare l’angolo e ovunque ci sono ristoranti familiari. Nonostante un negozio su due in centro sia di souvenir (più o meno uguali ovunque, salvo rare e interessanti eccezioni), il patrimonio della città rimane di una tale ricchezza da rendere questi problemi, almeno per chi sa muoversi oltre gli itinerari più battuti, meno determinanti di quanto accada in altre capitali.