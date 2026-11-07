Bohinj, il lago alpino in Slovenia dove il turismo di lusso incontra la natura

In controtendenza di quanto avviene in molte grandi destinazioni turistiche che costruiscono il proprio prestigio su hotel sfarzosi, chef da copertina e nomi celebri, a Bohinj - incastonata con il suo incantevole lago tra le Alpi Giulie in Slovenia - si è scelta una via decisamente più ambiziosa per ridefinire il lusso contemporaneo: non quello fabbricato artificialmente, ma quello che si evoca ascoltando l'autenticità più pura della propria terra. Un lusso che unisce a una natura straordinaria, autenticità ed esperienze inseparabili dal territorio e per questo è unico e irriproducibile altrove. A firmarlo è Bohinj Club, nato dalla sinergia tra Fox on the Rocks (chalet alpino di lusso) e Vila Muhr (recentemente insignito di una prestigiosa Chiave Michelin) con il suo ristorante Gourmet Vila Muhr e le proposte alpine contemporanee di Davor Arnautović (incoronato "Chef del Futuro 2026" dalla guida Gault&Millau).

Rilassarsi nella jacuzzi all'aperto circondati dal silenzio del bosco

Bohinj, il lago delle Alpi Giulie amato da Agatha Christie

Parola di Agatha Christie, che nel 1967 scelse questo angolo di Slovenia per fuggire da giornalisti, fans e, presumibilmente, dall'invadente ombra di Poirot. La regina del brivido soggiornò all'Hotel Bellevue e, a chi le domandava se quel fitto abbraccio di boschi e acque scure avrebbe ospitato il suo prossimo delitto letterario, rispose con una sentenza rimasta scolpita nella storia locale: “Bohinj is too beautiful for murder”. Incastonato nel cuore delle Alpi Giulie e protetto dal Parco Nazionale del Triglav, Bohinj è il lago naturale più grande della Slovenia.

L'iconico scorcio del Lago di Bohinj, incastonato tra le vette delle Alpi Giulie

Ma ridurlo a una (seppur straordinaria) cartolina naturalistica sarebbe un errore imperdonabile. Bohinj non è solo natura incontaminata: è un magnete culturale che da secoli strega l'Europa. Prima della scrittrice, queste sponde e le vette circostanti avevano attirato poeti, scrittori, scienziati, botanici, alpinisti e persino membri delle famiglie reali europee, come il Principe George, Duca di Kent, che nel 1934 scelse Bohinj come cornice per uno dei momenti più glamour dell'epoca: fu proprio qui che annunciò il fidanzamento ufficiale con la principessa Marina di Grecia e Danimarca. Arrivavano in questa remota località slovena perché vi esisteva già qualcosa di particolare: un rapporto ancestrale fra l'uomo e la montagna( visibile ancora oggi negli alpeggi e nella secolare tradizione degli allevatori) e un intreccio indissolubile tra misticismo, leggende alpine e una natura che toglie (senza ombra di retorica) il fiato.

Bohinj Club e quiet luxury: il nuovo lusso in Slovenia

Oggi Bohinj conserva intatta la stessa atmosfera che attrasse i suoi ospiti illustri nel secolo scorso. Un rifugio di privacy e pace autentica, nel silenzio e nella natura intatta, ma con un valore aggiunto in più, il Bohinj Club, appunto, un’iniziativa di turismo d’élite e quiet luxury (lusso sobrio) che ridefinisce il concetto stesso di ospitalità, dimostrando come l'evoluzione dell'alto di gamma si stia spingendo ben oltre le porte dorate di hotel e ristoranti eccezionali.

Degustazioni esclusive nella cantina per scoprire i migliori vini del territorio

La nuova dimensione del viaggio inizia esattamente dove finiscono le pareti degli alloggi, fondendosi con un paesaggio selvaggio e primordiale. Il concept del club unisce un'ospitalità impeccabile e un’eccellente cucina contemporanea alla natura, alla cultura e alle persone (produttori, allevatori, artigiani, alpinisti…) che rendono unica Bohinj. Il risultato sono esperienze intime, curate nei minimi dettagli e profondamente radicate nel territorio, dove è la destinazione stessa a dettare il ritmo e le emozioni.

Turismo sostenibile a Bohinj: pochi ospiti, esperienze esclusive

«Bohinj è molto più di una semplice meta turistica. Sono costantemente ispirata dalla sua gente, dalle sue storie e dai piccoli momenti che permettono di viverla in modo diverso. Il Bohinj Club nasce dal desiderio di condividere questa sensazione con gli altri - racconta Jelena Drobež, proprietaria di Fox on the Rocks Chalet - Il nome riflette l'idea di una comunità di ospiti e partner che apprezzano un'esperienza di Bohinj raffinata e orientata alla sostenibilità. Il termine "club" rimanda a determinati standard e a una specifica filosofia, piuttosto che a un'iscrizione formale. Allo stesso tempo, cercavamo un nome memorabile e facilmente riconoscibile».

Momenti di puro relax immersi nei colori autunnali

«Per noi - aggiunge Jure Repanšek, General Manager Alpinia, a cui fanno capo Vila Muhr, Hotel Bohinj e altre strutture ricettive di pregio- la vera scommessa non risiede nei grandi numeri. L'obiettivo non è attrarre un turismo di massa, ma costruire un riconoscimento internazionale significativo e consapevole per la destinazione. Il Bohinj Club si rivolge a una nicchia di viaggiatori capaci di comprendere la particolarità di questo angolo di Slovenia e di saperla apprezzare. È un invito dedicato a ospiti che ricercano l'autenticità più pura, che nutrono un profondo rispetto per la natura e per le comunità locali, e che sono sinceramente interessati a scoprire l'essenza segreta di un luogo, lasciandovi un'impronta leggera e portando con sé un ricordo indelebile».

E così, in questo sperduto angolo della Slovenia immune dall’overtourism, sta arrivando un flusso continuo di turisti consapevoli da tutto il mondo. «I nostri ospiti provengono prevalentemente dall'estero - dice Jure Repanšek- Gli Stati Uniti rappresentano uno dei nostri mercati più solidi e in più rapida crescita, insieme a Regno Unito, Germania, Francia e Slovenia. Il mercato statunitense è per noi di particolare interesse, specialmente nel segmento dei viaggi di lusso e orientati all'esperienza. Ciò vale in modo particolare per Vila Muhr e Fox on the Rocks, strutture che si collocano nel settore dell'ospitalità di lusso, offrendo soggiorni esclusivi e altamente personalizzati, oltre a esperienze create su misura».

The Lake: esperienze esclusive sul lago di Bohinj

Momenti culinari e sensoriali talmente legati all'ambiente circostante, all'aria frizzante delle Alpi Giulie e alle acque cristalline del lago, da non poter essere semplicemente ricreati in nessun altro luogo al mondo. Dopo il successo di Frozen Table - un memorabile format di alta cucina invernale ad alta quota, servito su un tavolo interamente scolpito nel ghiaccio - in settembre è stata la volta di The Lake incentrato sul tema dell’acqua, a cui Check In è stato invitato.

Jon Razinger Una delle creazioni raffinate ed estetiche proposte da Gourmet Vila Muhr

L’esclusivo viaggio è iniziato tra le mura di Vila Muhr, raffinato indirizzo insignito di una prestigiosa Chiave Michelin. Qui, prima di toccare l'acqua, l’abbiamo letteralmente "ascoltata" e compresa, attraverso una degustazione guidata e una conversazione incentrata sulle origini, le straordinarie qualità e la cultura di questo elemento vitale. Dalla teoria alla navigazione il passo è stato breve. Saliti a bordo di uno dei piccoli battelli elettrici tipici del lago, abbiamo solcato le acque in compagnia di un cicerone d'eccezione: Tadej Golob, uno dei più celebri scrittori contemporanei sloveni.

La brigata di cucina e lo staff accolgono gli ospiti nei prati adiacenti alla struttura

Proprio lì, cullato dalle onde che hanno ispirato e dato il titolo al suo romanzo bestseller “Jezero” ("Il lago") da cui è stata tratta una fortunata serie televisiva, Golob ha raccontato il suo legame viscerale con Bohinj, svelando come un paesaggio possa smettere di essere un semplice sfondo e trasformarsi nell'anima stessa di una storia. E mentre passavamo, echeggiavano dalla riva i corni di caccia suonati dallo storico gruppo dei Suonatori di corno da caccia di Bohjni.

Ana Soklič e Davor Arnautović: musica e alta cucina sulle Alpi Giulie

Una volta toccata la riva, la narrazione ha cambiato spartito, passando dalla letteratura alle note vibranti della musica. Ana Soklič, acclamata cantante slovena cresciuta proprio tra queste montagne, si è esibita in una suggestiva performance live sulle sponde del lago.

La cantante Ana Soklič si esibisce dal vivo sulle sponde del lago cantando il suo brano "Voda"

Cantando il suo brano “Voda” (“Acqua”) davanti allo scenario mozzafiato delle Alpi, l'artista ha sigillato la perfetta unione tra l'acqua, la natura selvaggia e le proprie radici. Il gran finale non poteva che celebrare il gusto, spostando l'atto conclusivo nel prato di Fox on the Rocks. Qui, lo chef di Gourmet Vila Muhr Davor Arnautović ha tradotto il paesaggio alpino in alta cucina.

Lo chef Davor Arnautović con la sua squadra prima del servizio della cena nel prato

Il suo menu di sei portate è stato un viaggio sensoriale ispirato alla stagione e agli ingredienti regionali, un racconto edibile della transizione tra terra e acqua. Mentre gli ultimi raggi di sole si spegnevano sul lago, ci siamo ritrovati attorno al fuoco: un finale volutamente sobrio, intimo e sussurrato. La dimostrazione che oggi il vero lusso non si esibisce, ma si vive, plasmato dal ritmo dell'acqua, dalla maestosità della natura e dalle storie di chi quel luogo lo chiama, da sempre, casa.

Cosa fare a Bohinj: esperienze esclusive tra natura e montagna

L’ autunno e l’inverno sono a Bohjni stagioni splendide, ciascuna con un suo particolare fascino. Per farle vivere agli ospiti, Bohinj Club propone una selezione di alloggi raffinati e accoglienti, una gastronomia d’eccellenza e attività curate nei minimi dettagli, pensate per farli entrare in sintonia con la natura, la cultura e le storie di Bohinj.

Alberto Lifeof Passeggiate a cavallo tra i pascoli e la natura primordiale delle Alpi Giulie

Ed ecco così masterclass private di cucina e degustazione di vini, laboratori creativi, passeggiate nella natura (a piedi o con le ciaspole) con degustazione di formaggi locali, escursioni guidate, avventure in e-bike con guida privata, passeggiate a cavallo, voli panoramici ed esperienze sulla neve o in montagna su misura. Tutte queste attività - che si rinnovano stagione per stagione- possono essere personalizzate in base agli interessi di ciascun ospite, consentendo di scoprire Bohinj in modo più intimo e autentico in ogni periodo dell’anno.

Vila Muhr: boutique hotel di lusso e architettura sostenibile a Bohinj

Vila Muhr è un raffinato boutique hotel che incarna il perfetto equilibrio tra memoria storica, bioarchitettura ed eleganza contemporanea. Proprio qui soggiornò il Principe George, Duca di Kent, nel 1934 quando annunciò il fidanzamento con la principessa Marina di Grecia e Danimarca. Premiato con una Chiave Michelin, questo storico casino di caccia del 1902, progettato dall’architetto austriaco Franz Ritter von Neumann e crollato nel 2014 dopo decenni di abbandono, è stato interamente ricostruito rispettando i volumi, l'orientamento e l'impronta storica originale, e fondendoli con le più moderne tecnologie ecologiche. La sua architettura e il suo design rappresentano un capolavoro di rinascita alpina ed eco-sostenibilità, firmato dal celebre studio d'architettura sloveno OFIS Arhitekti.

L'esterno di Vila Muhr La zona lounge con il camino a legna scenografico, circondato da arredi di design e materiali naturali La vista interna della Suite Prince Paul, con la sauna privata vetrata perfettamente integrata nello spazio notte Natalija Šahraj Dettagli di lusso e atmosfera protettiva nella camera da letto della Suite Olga Miran Kambic Un salotto della Suite Marina: arredi minimalisti dal gusto contemporaneo accostati al legno antico trattato ad olio ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'esterno di Vila Muhr La zona lounge con il camino a legna scenografico, circondato da arredi di design e materiali naturali La vista interna della Suite Prince Paul, con la sauna privata vetrata perfettamente integrata nello spazio notte Dettagli di lusso e atmosfera protettiva nella camera da letto della Suite Olga Un salotto della Suite Marina: arredi minimalisti dal gusto contemporaneo accostati al legno antico trattato ad olio

L’esterno si sviluppa su un contrasto materico affascinante, con il basamento che riutilizza la pietra originaria recuperata dalle macerie, legando l'edificio alla terra, e i piani superiori rivestiti in legno di abete rosso locale trattato con la tecnica naturale della carbonizzazione che protegge l’edificio senza l'uso di agenti chimici, donandogli una texture scura, moderna ed elegante. Sotto la villa, un antico tunnel sotterraneo restaurato la collega all'Hotel Bohinj, fungendo da suggestiva galleria storica. All'interno, gli spazi accolgono gli ospiti con l'atmosfera calda e protettiva degli chalet alpini di un tempo, riletta attraverso una pulizia formale assoluta. Pavimenti, pareti e soffitti mansardati sono realizzati in legno antico spazzolato e trattato con oli naturali, capaci di diffondere un profondo senso di calore. Le suite di design, intitolate a storici reali, ospitano camini moderni, arredi minimalisti e ampie vetrate che incorniciano il bosco. Il benessere è parte integrante del design, con bagni dotati di vasche idromassaggio freestanding e saune private racchiuse in pareti di vetro.

Gourmet Vila Muhr: alta cucina alpina e prodotti locali

Un’esperienza culinaria alpina contemporanea e sorprendente è quella che Davor Arnautović, giovane chef con alle spalle importanti esperienze in ristoranti stellati, regala a chi si siede ai tavoli del raffinatissimo Gourmet Vila Muhr, annesso all’omonimo hotel. Il suo talento e la sua visione culinaria sono stati consacrati da Gault&Millau Slovenia, che lo ha eletto "Chef del futuro 2026", insignendo il ristorante del riconoscimento delle "Quattro Toque". A Vila Muhr, Arnautović ha plasmato uno stile distintivo, raffinato e sicuro di sé, capace di esprimere un’eleganza sobria, naturale e profondamente legata al territorio alpino circostante. Il tratto distintivo della cucina risiede nella sua assoluta imprevedibilità: il menù non è stabilito in anticipo, ma si adatta costantemente a ciò che la terra offre. Non si segue il calendario, ma l'evoluzione delle stagioni. La primavera si manifesta con piante selvatiche e fresche note erbacee; l'estate si distingue per leggerezza e sapori puliti; l'autunno esplora la profondità delle fermentazioni, mentre l'inverno porta struttura e calore.

La sala di Gourmet Vila Muhr: un ambiente caldo e raffinato dominato dal legno antico e da un'eleganza naturale La cantina scavata nella pietra e ricca di circa 500 etichette, punto di partenza del viaggio gastronomico L'area accoglienza Una creazione gastronomica firmata Davor Arnautović Grega Skufca Lo chef Davor Arnautović al banco di lavoro in cucina, concentrato sulla preparazione delle materie prime locali ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sala di Gourmet Vila Muhr: un ambiente caldo e raffinato dominato dal legno antico e da un'eleganza naturale La cantina scavata nella pietra e ricca di circa 500 etichette, punto di partenza del viaggio gastronomico L'area accoglienza Una creazione gastronomica firmata Davor Arnautović Lo chef Davor Arnautović al banco di lavoro in cucina, concentrato sulla preparazione delle materie prime locali

Al centro dell'offerta ci sono le eccellenze locali: il pesce del lago di Bohinj, la selvaggina, i prodotti dei caseifici di montagna e i tesori del bosco. In questo scenario, la sostenibilità non è una strategia di marketing, ma il punto di partenza operativo. Il ristorante collabora attivamente con i produttori locali, asseconda i cicli naturali, utilizza l'intero raccolto per azzerare gli sprechi ed evita trasporti superflui. L'obiettivo è generare un valore reale e a lungo termine per l'ambiente, la comunità e gli ospiti stessi. Una serata da Gourmet Vila Muhr non è una semplice cena, ma un percorso che comincia ben prima della prima portata. Gli ospiti vengono accolti nella cantina, dove le maestose scaffalature invitano a esplorare la carta dei vini ricca di circa 500 etichette, che spazia da annate storiche a degustazioni verticali. Il viaggio prosegue nel "corridoio della storia", dove gli spazi stessi raccontano le affascinanti vicende della villa, per poi culminare nel cuore pulsante del ristorante: l'incontro con lo chef e il suo team. L’ampia proposta di opzioni al calice esalta le pietanze senza mai sovrastarle, affiancata da alternative analcoliche studiate con la medesima cura per garantire un abbinamento perfetto.

Hotel Bohinj: ospitalità alpina e benessere sostenibile in Slovenia

L’Hotel Bohinj - che sorge dirimpetto a Vila Mhu- è un rifugio montano contemporaneo che rappresenta un perfetto connubio tra lusso alpino e sostenibilità ambientale. Recentemente e completamente rinnovato, pluripremiato, si distingue per il suo profondo rispetto verso la natura circostante, vanto testimoniato dalle certificazioni EU Ecolabel e Slovenia Green. L'architettura dell'albergo reinterpreta la tradizione locale in chiave contemporanea, privilegiando l'uso del legno e di materiali naturali che creano un'atmosfera calda, accogliente e dal design ricercato. Le camere offrono un comfort di alto livello e regalano viste panoramiche mozzafiato sulle vette alpine circostanti.

Rozle Bregar Panoramica dell'Hotel Bohinj immerso nei boschi con la splendida cornice del lago e delle Alpi Giulie Ziga Intihar La struttura esterna dell'hotel, caratterizzata dal dialogo tra il legno naturale e le grandi superfici vetrate L'ampia hall dell'hotel, dove il design contemporaneo incontra elementi della tradizione alpina locale Suggestivo gioco geometrico di strutture in legno che caratterizza l'architettura interna Ziga Intihar Una camera Classic dell'Hotel Bohinj con balconcino e vista sulle montagne circostanti Il grande giardino dell'hotel visto dall'alto con la zona circolare dedicata al braciere Marko Delbello Ocepek Gli ospiti riuniti attorno al braciere all'aperto al calar della sera per momenti di condivisione ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Panoramica dell'Hotel Bohinj immerso nei boschi con la splendida cornice del lago e delle Alpi Giulie La struttura esterna dell'hotel, caratterizzata dal dialogo tra il legno naturale e le grandi superfici vetrate L'ampia hall dell'hotel, dove il design contemporaneo incontra elementi della tradizione alpina locale Suggestivo gioco geometrico di strutture in legno che caratterizza l'architettura interna Una camera Classic dell'Hotel Bohinj con balconcino e vista sulle montagne circostanti Il grande giardino dell'hotel visto dall'alto con la zona circolare dedicata al braciere Gli ospiti riuniti attorno al braciere all'aperto al calar della sera per momenti di condivisione

La gastronomia è uno dei pilastri dell'hotel: il ristorante propone una cucina che reinterpreta la tradizione locale in chiave contemporanea, utilizzando esclusivamente ingredienti stagionali e di alta qualità provenienti da produttori della zona. Eccezionale la prima colazione.Per il relax, l’area benessere offre una biosauna finlandese, bagno turco, stanza del sale e una vasca idromassaggio all'aperto affacciata sulle vette alpine. All'esterno si sviluppa un grande giardino con braciere affacciato sul lago, spazio che ospita eventi e attività gratuite per gli ospiti, garantendo una totale connessione con lo straordinario paesaggio delle Alpi Slovene.

Fox on the Rocks Chalet: chalet di lusso sul lago di Bohinj

Incastonato nell'idilliaca cornice di Ukanc, a pochi passi dal Lago di Bohinj, il Fox on the Rocks Chalet è una delle gemme d'alta quota più esclusive della Slovenia. Questo antico rifugio vanta una storia centenaria: acquistato nel 1932 dal celebre pittore sloveno Valentin Hodnik, è stato recentemente ristrutturato per trasformarsi in uno chalet di lusso che unisce il calore del design alpino alla più moderna raffinatezza architettonica. Il nome stesso evoca la magia del luogo, ispirato a una famiglia di volpi invernali che scelse di fare la tana tra i panorami calcarei delle Alpi Giulie. Con i suoi 150 metri quadrati interni e un grande giardino privato di 2.000 metri quadrati, la struttura garantisce un soggiorno all’insegna della massima riservatezza con i servizi tipici di un hotel a cinque stelle.

La vista serale del Fox on the Rocks Chalet, circondato dal bosco e dal grande giardino privato L'ampia zona giorno al piano terra, caratterizzata dal contrasto tra finiture in legno caldo, pietra e arredi contemporanei Una delle accoglienti camere da letto mansardate rivestite interamente in legno alpino ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La vista serale del Fox on the Rocks Chalet, circondato dal bosco e dal grande giardino privato L'ampia zona giorno al piano terra, caratterizzata dal contrasto tra finiture in legno caldo, pietra e arredi contemporanei Una delle accoglienti camere da letto mansardate rivestite interamente in legno alpino