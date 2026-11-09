Tra piste da record e panorami mozzafiato: è tempo di sci in Tirolo

La stagione sciistica è cominciata sui cinque ghiacciai del Tirolo, in Austria, dove le piste d'alta quota sono tornate ad accogliere gli appassionati. Da Sölden a Hintertux, passando per Kaunertal, Pitztal e Stubai, i comprensori offrono tracciati che superano i 3mila metri di altitudine e un calendario di appuntamenti destinato a proseguire fino alla primavera del 2027. L'offerta comprende complessivamente circa 300 km di piste e 75 impianti di risalita, ai quali si aggiungono itinerari per il freeride, attività sul ghiaccio ed esperienze pensate anche per chi preferisce trascorrere parte della giornata lontano dagli sci.

Le piste da non perdere sui cinque ghiacciai del Tirolo

Tra le discese più conosciute c'è la “Schwarze Schneid” di Sölden, la pista più lunga d'Austria. Il percorso misura 15 km e parte dalla piattaforma panoramica “BIG3 Schwarze Schneid”, sul ghiacciaio Rettenbach, a 3.340 metri di quota, il punto più alto della valle Ötztal. Da qui gli sciatori affrontano un dislivello complessivo di 1.970 metri prima di raggiungere la stazione a valle della cabinovia “Gaislachkoglbahn”. È una discesa particolarmente lunga, che permette di attraversare ambienti montani differenti e di passare dalle quote del ghiacciaio fino al fondovalle.

La “Schwarze Schneid” di Sölden è la pista più lunga d'Austria

Chi cerca pendenze più accentuate può invece dirigersi verso il ghiacciaio del Kaunertal, dove si trova la “Black Ibex”, la pista più ripida del Paese. Il tracciato prende il via a 3.113 metri, nei pressi della stazione a monte della seggiovia “Falginjochbahn”, e raggiunge una pendenza massima dell'88%. Anche lo Stubai propone una discesa di particolare interesse, la “Wilde Grub'n”, che collega il punto più alto del comprensorio, a 3.212 metri, con la stazione a valle della cabinovia “Eisgratbahn”, situata a 1.695 metri. Il dislivello supera quindi i 1.500 metri e il percorso sarà protagonista anche dello “Stubai Wild Ride”, in programma il prossimo 10 aprile. La competizione prevede uno slalom gigante lungo oltre 6 km, con 160 porte da affrontare lungo il tracciato.

Sullo Stubai, la “Wilde Grub'n” supera i 1.500 metri di dislivello

A Hintertux, invece, la discesa che conduce dal ghiacciaio fino al centro del paese è accompagnata da un motto piuttosto eloquente: «Nessuna pietà per i polpacci» (Keine Gnade der Wade). Si parte da 3.250 metri di altitudine e si scende per 1.750 metri di dislivello, fino ad affrontare l'ultimo tratto lungo la pista “Schwarze Pfanne”. Per gli appassionati di itinerari più articolati, il Pitztal propone invece la “Goldene Spur”, ovvero la “Traccia d'oro”, un circuito che collega il comprensorio di “Rifflsee” con quello del ghiacciaio. Il percorso richiede circa due ore e comprende 33 km di piste, oltre a risalite per quasi 3mila metri di dislivello. Una volta raggiunti i 3.440 metri, si torna verso valle attraverso una discesa di 1.700 metri di dislivello. Per affrontare questo itinerario, che comprende un'esperienza di freeride, è consigliato l'accompagnamento di una guida alpina o sciistica.

Dal Palazzo di ghiaccio naturale alla caffetteria più alta d'Austria

Accanto alle piste, i cinque ghiacciai offrono diverse possibilità per conoscere l'ambiente d'alta montagna. Nella valle Ötztal, ad esempio, si può praticare l'arrampicata su ghiaccio lungo numerose cascate ghiacciate, alcune delle quali accessibili anche nelle ore serali grazie all'illuminazione artificiale. A Hintertux, invece, una delle attrazioni principali è il “Palazzo di ghiaccio naturale”, un ambiente ricavato all'interno del ghiacciaio che può essere esplorato attraverso modalità differenti. Oltre alle visite a piedi, sono previste esperienze in kayak, stand-up paddle e persino nuoto nelle acque gelide. Nella stessa zona si trova anche la “Spannagelhöhle”, considerata la più grande grotta di roccia e l'unica grotta di marmo delle Alpi centrali.

Il ghiacciaio del Pitztal è invece conosciuto anche per il “Café 3.440”, che prende il nome dalla quota alla quale si trova. È la caffetteria più alta d'Austria e permette di fare colazione a 3.440 metri, con la possibilità di partecipare agli appuntamenti musicali organizzati ogni sabato. La struttura ospita inoltre un ufficio di stato civile, dove è possibile celebrare matrimoni a un'altitudine che non trova equivalenti nel Paese. Il comprensorio conserva anche diversi itinerari fuori pista dedicati agli appassionati di freeride, che possono alternare le discese alle soste in quota.

Il “Café 3.440” del Pitztal è la caffetteria più alta d'Austria e ospita anche matrimoni

Per le famiglie, una delle destinazioni di riferimento rimane il ghiacciaio dello Stubai, dove si trovano lo snowpark “Stubai Zoo” e la piattaforma panoramica “Top of Tyrol”. Il Kaunertal, dal canto suo, dedica particolare attenzione all'accessibilità e rappresenta una meta per chi pratica il monosci. La strada panoramica del ghiacciaio consente di raggiungere direttamente piste e impianti, mentre la cabinovia, il ristorante panoramico e la piattaforma d'osservazione sono privi di barriere architettoniche. A disposizione dei visitatori c'è inoltre personale appositamente formato per assistere le persone con esigenze specifiche. Sempre nel Kaunertal, così come nel Pitztal, la stagione è accompagnata dalle opere dell'artista tirolese Hannah Philomena Scheiber, protagonista del progetto “LiftART”. Nel primo comprensorio, in particolare, tre cabine degli impianti sono state decorate con motivi ispirati al Gepatschferner, alla Weißseespitze e al Kaunergrat. La rappresentazione della Weißseespitze compare anche su uno dei piloni della “Karlesjochbahn”, portando il lavoro dell'artista direttamente lungo il percorso degli impianti di risalita.

L'artista tirolese Hannah Philomena Scheiber

Gli eventi in programma sui ghiacciai del Tirolo

Il calendario degli eventi è già entrato nel vivo e proseguirà durante l'inverno con appuntamenti dedicati allo sci, allo snowboard e alla sicurezza in montagna. Sul ghiacciaio dello Stubai, dove sono già iniziate le Prime Parks Sessions, in programma fino al 22 novembre allo Stubai Zoo, dal 12 al 15 novembre si svolgerà l'”Intersport Testival”. Sempre nello stesso comprensorio, dal 22 al 24 gennaio, si terranno le “Powder Department Ladies Days”. Nel Kaunertal, invece, l'attenzione si concentrerà inizialmente sulla formazione e sulla prevenzione dei rischi legati alla montagna. Il 28 e 29 novembre e il 12 e 13 dicembre sono infatti previsti due appuntamenti teorico-pratici dedicati alle valanghe, condotti dalle guide alpine locali. Dall'11 al 13 dicembre sarà poi la volta dello “Snowboard Opening” con Eloaa, mentre il 30 e 31 gennaio si svolgerà il “Kaunertal Testival & Freeride Days”. A completare il programma contribuiranno gli appuntamenti organizzati negli altri comprensori, comprese le colazioni del sabato al Café 3.440 del Pitztal.

Sui ghiacciai del Tirolo il calendario invernale comprende eventi sportivi e corsi sulla sicurezza in montagna

Dove soggiornare sui ghiacciai del Tirolo