La cucina trentina “invade” le strade di Folgaria: torna lo Street Food Event

Profumi invitanti, sapori autentici, musica e divertimento nel cuore dell’Alpe Cimbra. Mercoledì 26 agosto, a partire dalle ore 17.00, il centro di Folgaria (Tn) ospiterà il grande Street Food Event, un pomeriggio dedicato alla gastronomia trentina e alla convivialità che animerà le vie del paese con un originale percorso tra gusto, tradizione e intrattenimento.

Vista dall'alto su Folgaria (Tn), nel cuore dell’Alpe Cimbra

La cucina trentina arriva nelle vie di Folgaria

Per un’intera serata il centro storico di Folgaria si trasformerà in una grande festa a cielo aperto dove ristoratori, osterie e attività locali porteranno in strada il meglio della cucina del territorio, reinterpretata in chiave street food per offrire un’esperienza gastronomica dinamica, coinvolgente e adatta a tutti.

Il centro storico diventa una festa a cielo aperto dedicata alla cucina locale

Passeggiando tra le vie del centro, residenti e ospiti potranno assaporare alcune delle specialità più rappresentative della cucina trentina: canederli, tortel di patate, carne salada, orzetto trentino e formaggi locali, oltre a dolci tipici come lo strudel e molte altre proposte preparate al momento e servite in una formula informale che invita alla scoperta e alla condivisione.

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Musica, spettacoli e giochi di una volta

Lo Street Food Event non sarà soltanto un viaggio tra i sapori, ma anche un’occasione per vivere il centro di Folgaria in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Musica dal vivo, animazione e piccoli spettacoli accompagneranno infatti il pubblico lungo il percorso gastronomico, creando un ambiente vivace e ricco di energia, capace di coinvolgere visitatori di ogni età.

Le vie del centro di Folgaria

Non mancherà inoltre uno spazio dedicato alle famiglie e ai bambini con “I giochi di una volta”, un appuntamento sempre molto apprezzato che permetterà di riscoprire il piacere delle attività tradizionali e dei giochi che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni. Un vero tuffo nel passato che saprà divertire grandi e piccoli, creando occasioni di incontro e condivisione.

Un appuntamento dell’estate sull’Alpe Cimbra