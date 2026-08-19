ALPE CIMBRA
La cucina trentina “invade” le strade di Folgaria: torna lo Street Food Event
Mercoledì 26 agosto, dalle 17, ristoratori e attività locali proporranno canederli, tortel di patate, carne salada, orzetto e strudel, con musica, spettacoli e giochi per famiglie nel cuore dell'Alpe Cimbra
Profumi invitanti, sapori autentici, musica e divertimento nel cuore dell’Alpe Cimbra. Mercoledì 26 agosto, a partire dalle ore 17.00, il centro di Folgaria (Tn) ospiterà il grande Street Food Event, un pomeriggio dedicato alla gastronomia trentina e alla convivialità che animerà le vie del paese con un originale percorso tra gusto, tradizione e intrattenimento.
La cucina trentina arriva nelle vie di Folgaria
Per un’intera serata il centro storico di Folgaria si trasformerà in una grande festa a cielo aperto dove ristoratori, osterie e attività locali porteranno in strada il meglio della cucina del territorio, reinterpretata in chiave street food per offrire un’esperienza gastronomica dinamica, coinvolgente e adatta a tutti.
Passeggiando tra le vie del centro, residenti e ospiti potranno assaporare alcune delle specialità più rappresentative della cucina trentina: canederli, tortel di patate, carne salada, orzetto trentino e formaggi locali, oltre a dolci tipici come lo strudel e molte altre proposte preparate al momento e servite in una formula informale che invita alla scoperta e alla condivisione.
Musica, spettacoli e giochi di una volta
Lo Street Food Event non sarà soltanto un viaggio tra i sapori, ma anche un’occasione per vivere il centro di Folgaria in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Musica dal vivo, animazione e piccoli spettacoli accompagneranno infatti il pubblico lungo il percorso gastronomico, creando un ambiente vivace e ricco di energia, capace di coinvolgere visitatori di ogni età.
Non mancherà inoltre uno spazio dedicato alle famiglie e ai bambini con “I giochi di una volta”, un appuntamento sempre molto apprezzato che permetterà di riscoprire il piacere delle attività tradizionali e dei giochi che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni. Un vero tuffo nel passato che saprà divertire grandi e piccoli, creando occasioni di incontro e condivisione.
Un appuntamento dell’estate sull’Alpe Cimbra
L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate folgaretana, capace di valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e il lavoro degli operatori del territorio, promuovendo al tempo stesso l’identità e l’ospitalità dell’Alpe Cimbra. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Voglia di Folgaria in collaborazione con i ristoratori e le attività del territorio, l’Apt Alpe Cimbra e il Comune di Folgaria.