A poche settimane dall’apertura ufficiale, Miralago Luxury Apartments entra a far parte di The Leading Hotels of the World (LHW), la collezione internazionale che riunisce oltre 400 tra gli hotel indipendenti più iconici al mondo. Il nuovo progetto di Villa d’Este La Collezione nasce dalla riqualificazione dello storico Hotel Miralago e propone a Cernobbio un nuovo modo di vivere il lago di Como, attraverso otto appartamenti pieds dans l’eau e servizi di alta gamma.

La rinnovata facciata esterna del Miralago Luxury Apartments

Miralago Luxury Apartments, gli appartamenti sul Lago di Como

Miralago Luxury Apartments è un progetto residenziale di branded living affacciato direttamente sulla Riva di Cernobbio. L’edificio si sviluppa su quattro piani e ospita otto appartamenti, due per piano, progettati per essere vissuti singolarmente oppure combinati tra loro. Le unità sono suddivise in quattro One-Bedroom di circa 90 mq e quattro Two-Bedroom di circa 100 mq. La configurazione consente di coniugare l’autonomia e la privacy di una residenza privata con servizi dedicati e con l’accesso privilegiato all’universo di Villa d’Este.

Una stanza del Miralago Luxury Apartments Un soggiorno del Miralago Luxury Apartments Living al Miralago Luxury Apartments Palestra a disposizione degli ospiti del Miralago Luxury Apartments ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una stanza del Miralago Luxury Apartments Un soggiorno del Miralago Luxury Apartments Living al Miralago Luxury Apartments Palestra a disposizione degli ospiti del Miralago Luxury Apartments

Gli ospiti possono contare su personale dedicato, housekeeping giornaliero e servizio di couverture, oltre a servizi pensati per accompagnare i diversi momenti del soggiorno. Su richiesta sono inoltre disponibili chef privato ed esperienze personalizzate per scoprire il lago di Como e il territorio circostante. Al piano terra si trova il Caffè Miralago, con spazi interni ed esterni affacciati sulla Riva di Cernobbio. Il locale è concepito come luogo di incontro aperto sia agli ospiti sia alla comunità locale, con una proposta pensata per accompagnare diversi momenti della giornata.

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L’accesso ai servizi di Villa d’Este

Uno degli elementi distintivi di Miralago Luxury Apartments è la possibilità per gli ospiti di accedere in modo privilegiato alle strutture e ai servizi di Villa d’Este. Il progetto amplia così l’esperienza residenziale attraverso un collegamento diretto con una delle realtà più note dell’ospitalità sul lago di Como. Tra i servizi accessibili figurano lo Sporting Club, la piscina galleggiante, il Beauty Center e i giardini monumentali di Villa d’Este.

Una vista di Villa d'Este

La formula permette di mantenere la libertà tipica di una residenza privata aggiungendo servizi e assistenza normalmente associati a un soggiorno alberghiero di lusso. Il progetto si inserisce quindi in una proposta che punta sulla flessibilità del soggiorno, sulla privacy e sulla possibilità di vivere il territorio attraverso una base direttamente affacciata sul lago.

Miralago entra in The Leading Hotels of the World

L’ingresso in The Leading Hotels of the World rappresenta uno dei primi passaggi rilevanti per Miralago Luxury Apartments dopo l’apertura. L’affiliazione inserisce il progetto all’interno di una collezione internazionale composta da oltre 400 hotel indipendenti di lusso, rafforzandone la visibilità sul mercato internazionale. Con l’ingresso di Miralago, tutte le destinazioni di Villa d’Este La Collezione fanno oggi parte di LHW. Alla struttura di Cernobbio si aggiungono Villa d’Este a Cernobbio, Villa La Massa a Firenze e Palazzo Venezia a Como. Ogni proprietà interpreta una diversa espressione dell’ospitalità firmata Villa d’Este, mantenendo un forte legame con il proprio territorio.

Gli eleganti spazi comuni del Miralago Luxury Apartments

«Miralago Luxury Apartments inaugura un nuovo modo di vivere il lago di Como in collaborazione con The Leading Hotels of the World, coniugando la privacy e l'esclusività di una residenza sul lago con i servizi impeccabili di un hotel di lusso - dichiara Dean Bannon, Vice President, Member Success & Development, The Leading Hotels of the World - La trasformazione di questo storico albergo in un'elegante collezione di appartamenti privati offre agli ospiti un'esperienza più intima e autentica in una delle destinazioni più iconiche d'Italia. Siamo orgogliosi di offrire ai viaggiatori di LHW una nuova prospettiva per scoprire la bellezza senza tempo e il carattere distintivo del lago di Como attraverso Miralago Luxury Apartments».

Un nuovo capitolo per Villa d’Este La Collezione

L’affiliazione viene descritta da Davide Bertilaccio, CEO di Villa d’Este S.p.A, come un passaggio importante per il progetto e per lo sviluppo della collezione. «Miralago Luxury Apartments è un tassello fondamentale di un racconto che continua a evolversi», afferma Davide Bertilaccio, CEO di Villa d'Este S.p.A.

Vista lago dal Caffè Miralago

«Con questo progetto - continua Bertilaccio - abbiamo creato una residenza esclusiva che coniuga la libertà e la privacy di una casa con l'accesso privilegiato all'universo di Villa d'Este. L'ingresso di Miralago Luxury Apartments in The Leading Hotels of the World rappresenta un riconoscimento di grande valore per un progetto in cui abbiamo creduto fin dall'inizio. Far parte di questa prestigiosa collezione significa condividere la nostra visione con una comunità internazionale che riconosce e valorizza l'eccellenza dell'ospitalità indipendente, confermando l'impegno nel creare esperienze uniche, profondamente radicate nel territorio e capaci di esprimere il meglio dell'ospitalità italiana».

Il nuovo modello di ospitalità sul Lago di Como

Con Miralago Luxury Apartments, la riqualificazione dell’ex Hotel Miralago dà origine a un progetto che combina residenzialità, servizi alberghieri e accesso alle strutture di Villa d’Este. Gli otto appartamenti pieds dans l’eau rappresentano il cuore dell’offerta, mentre il Caffè Miralago amplia il rapporto con Cernobbio e con la comunità locale.

Il Caffè Miralago all'interno della struttura