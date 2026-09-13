Barceló Hotel Group annuncia l’apertura del Palacio San Juan, a Royal Hideaway Hotel, primo hotel a 5 stelle della città di Murcia. La struttura, di proprietà del Grupo Fuertes, occupa un edificio storico e apre dopo un progetto di restauro integrale che ha restituito valore al Palacio de Floridablanca, preservando elementi come l’Arco di San Juan e l’architettura neoclassica originale.

Palacio San Juan, a Royal Hideaway Hotel, primo hotel a 5 stelle della città di Murcia

L’hotel si trova in centro e propone 70 camere e suite, un rooftop panoramico con piscina, spazi gastronomici e ambienti progettati per accompagnare la scoperta della città. Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere in relazione patrimonio storico, lusso contemporaneo, cultura e gastronomia, offrendo un punto di partenza per conoscere la Murcia della huerta, del patrimonio illuminista e della crescente scena gastronomica.

Palacio San Juan, il primo hotel 5 stelle di Murcia

L’apertura di Palacio San Juan, a Royal Hideaway Hotel rappresenta una novità per l’offerta alberghiera della città e rafforza la presenza di Barceló Hotel Group nella Regione di Murcia. La struttura è pensata non soltanto per gli ospiti dell’hotel, ma anche come indirizzo cittadino, capace di collegare l’esperienza alberghiera alla vita del centro storico.

Un momento dell'inaugurazione dell'hotel

«Palacio San Juan, a Royal Hideaway Hotel nasce con la vocazione di diventare uno di quei luoghi capaci di definire una destinazione. Il recupero dello storico Palacio de Floridablanca ci offre l'opportunità di proporre un'offerta unica che unisca patrimonio, lusso contemporaneo e una profonda connessione con l'identità di Murcia. La gastronomia è uno dei grandi pilastri di questa visione. Con Ocra abbiamo creato un'esperienza che celebra il prodotto locale, il talento e la ricchezza della huerta murciana, concepita non solo per chi soggiorna in hotel, ma anche per i cittadini di Murcia alla ricerca di nuovi spazi in cui godere della migliore gastronomia e di una forma di ospitalità autentica», dichiara Gaspar Sáez, coo per il Sud della Spagna e l'Algarve di Barceló Hotel Group.

Gaspar Sáez, coo per il Sud della Spagna e l'Algarve di Barceló Hotel Group assieme a Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes

Per Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes, «Il recupero del Palacio de Floridablanca rappresenta un progetto enormemente gratificante e un solido impegno verso la città di Murcia. Recuperare questo gioiello del patrimonio murciano per trasformarlo nel primo hotel a cinque stelle della città ci permette non solo di esaltare la nostra storia, ma anche di dare impulso al turismo di qualità nella Regione di Murcia, al fianco di un operatore di massimo rilievo internazionale come Barceló Hotel Group».

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Il restauro del Palacio de Floridablanca tra storia e design

Il restauro del Palacio San Juan, guidato dall’architetto murciano Jesús Zafra, ha reinterpretato l’eredità del Palacio de Floridablanca attraverso un progetto contemporaneo e rispettoso degli elementi storici. Legni pregiati, marmi, texture naturali e una selezione accurata dei materiali dialogano con le parti originali dell’edificio, creando un’atmosfera pensata per mantenere riconoscibile il carattere dell’immobile. Ogni ambiente è stato progettato per valorizzare l’unicità del palazzo e rispondere alle esigenze del viaggiatore contemporaneo.

La hall di Palacio San Juan

Eleganza, privacy e cura del dettaglio diventano così elementi centrali dell’esperienza proposta da Royal Hideaway Hotels & Resorts. L’edificio fu la residenza cittadina del Conte di Floridablanca, una delle figure più influenti della Spagna illuminista. La sua eredità viene oggi integrata nell’identità dell’hotel, trasformando il patrimonio architettonico in una componente concreta dell’esperienza di soggiorno.

Ocra porta la huerta murciana nella cucina dell’hotel

La proposta gastronomica trova il suo fulcro in Ocra, ristorante concepito come omaggio contemporaneo alla ricchezza agricola e culinaria della Regione di Murcia. Il menu è firmato dallo chef Juanlu Fernández, insignito di 2 stelle Michelin e 2 Best Chef Awards Knives, e valorizza il prodotto locale attraverso piatti caratterizzati da personalità e sfumature differenti. La gastronomia rappresenta uno dei pilastri del progetto e punta a coinvolgere anche la clientela locale.

La sala del ristorante Ocra all'interno di Palacio San Juan

Ocra è infatti concepito non soltanto per chi soggiorna al Palacio San Juan, ma anche per i cittadini che cercano un nuovo indirizzo gastronomico nel centro di Murcia. L’esperienza prosegue sul Royal Heaven, il rooftop dell’hotel. La piscina panoramica, la carta di cocktail d’autore e la vista sulla Cattedrale contribuiscono a definire uno spazio dedicato alla socialità e alla scoperta della città da una prospettiva nuova.

Royal Heaven, il rooftop dell’hotel con vista sulla città

Palacio San Juan rafforza l’offerta turistica di Murcia

L’apertura del nuovo hotel avrà ricadute sull’economia locale. Secondo gli indicatori di impatto delle strutture Barceló nella regione, la struttura potrà generare un centinaio di posti di lavoro e sostenere l’attività economica collegata a turismo, ristorazione e servizi. Un ruolo importante è affidato anche alla rete dei fornitori. La scelta di Barceló Hotel Group di privilegiare aziende di prossimità punta a mantenere sul territorio una parte del valore generato dall’attività turistica: si stima che l’80% dei fornitori sia locale e che il 22% sia a chilometro zero.

Una delle stanze di Palacio San Juan

Royal Hideaway Hotels & Resorts arriva per la prima volta a Murcia

Con Palacio San Juan, Barceló Hotel Group introduce per la prima volta nella comunità di Murcia il marchio Royal Hideaway Hotels & Resorts, rafforzando la propria presenza regionale. Il gruppo considera il nuovo hotel parte di una strategia orientata a proposte ad alto valore aggiunto, legate alla singolarità delle destinazioni. Royal Hideaway Hotels & Resorts rappresenta la massima espressione del lusso di Barceló Hotel Group.