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Brescia è - di nuovo - protagonista sul fronte enogastronomico con la nona edizione del “Festival dei sapori”, che propone un ricco programma di iniziative fino a dicembre. Parlando della manifestazione, l’assessore comunale alle Attività produttive, al turismo, all’innovazione sociale ed economica e alla transizione digitale Andrea Poli ha confermato la volontà di promuovere prodotti, produttori e ristoratori che valorizzano la tradizione culinaria bresciana all’insegna di qualità, sostenibilità e biodiversità, senza rinunciare a creatività, innovazione e contaminazione anche con altre culture.

Brescia mette a tavola tradizione e cucine dal mondo per tre mesi di eventi
Brescia di nuovo protagonista con il “Festival dei sapori”

Festival dei Sapori, sei appuntamenti fino a dicembre

I protagonisti saranno come sempre i ristoratori e produttori della rete East Lombardy, marchio della Regione gastronomica della Lombardia orientale, che comprende le quattro province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, a cui si affiancheranno proposte dedicate alle gastronomie internazionali, entrate a far parte del tessuto urbano. Fino a dicembre, saranno ben sei le rassegne e gli eventi che andranno a comporre il palinsesto del Festival. Il primo appuntamento si è tenuto con il “Festival Franciacorta in cantina”, dal 18 al 20 settembre.

Brescia mette a tavola tradizione e cucine dal mondo per tre mesi di eventi
Il Festival dei Sapori ha preso il via con il “Festival Franciacorta in cantina”

Dalla prima settimana di ottobre, e fino alla fine di novembre, torna “Stagioni a Tavola”, la rassegna di cene organizzate da nove trattorie e ristoranti cittadini i quali proporranno (uno per settimana, con coda nel 2027) menù specifici studiati per valorizzare i prodotti De.Co. della città di Brescia. Dal 9 all’11 ottobre torna la proposta gastronomica dei food truck, questa volta con una precisa connotazione etnica: in piazza Tebaldo Brusato si svolgerà infatti il primo “Asian Festival” powered by Streeat® Food Truck Festival, un’occasione unica per incontrare le numerose sfaccettature di una cucina conosciuta e apprezzata in tutto il mondo e proposta nella sua versione più diretta, quella del cibo da strada.

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Lo street food sarà protagonista dal 9 all’11 ottobre con il primo “Asian Festival”

Tre itinerari fra tradizione bresciana e cucine internazionali

La sera del 14 ottobre sarà la volta di un’assoluta novità: “Sapori in Comune” proporrà infatti tre itinerari nel centro storico cittadino che incroceranno tradizione bresciana e contaminazione etnica internazionale. I tre percorsi proporranno ognuno un menu composto da antipasto, primo, secondo e dolce in cui la fantasia delle numerose e variegate gastronomie etniche si accompagnerà a gusti e prodotti tradizionali. Una proposta che intende richiamarsi all’antico rito di riunirsi attorno alla tavola per celebrare la voglia di stare insieme e di conoscersi in un contesto di pace e sviluppo.

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Il 14 ottobre “Sapori in Comune” unirà cucina bresciana e internazionale in tre itinerari gastronomici

Il Festival dei Sapori prosegue fino a Natale

Il Festival proseguirà poi con il “Mercato in festa”, che si terrà domenica 22 novembre in piazza Vittoria e darà l’opportunità di incontrare i produttori East Lombardy bresciani e acquistare i prodotti gastronomici del territorio, tra cui formaggio, olio, miele, prodotti da forno e molto altro. A chiudere il Festival dei Sapori sarà la presenza ai tradizionali Mercatini di Natale di piazza Vittoria, con una casetta interamente dedicata alla promozione del progetto East Lombardy.

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Il 22 novembre “Mercato in festa” porterà in piazza Vittoria i produttori East Lombardy bresciani

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Condotta Slow Food TerreAcque Bresciane, vedrà alternarsi all’interno della struttura diversi produttori e associazioni del territorio, che proporranno in vendita le proprie eccellenze e specialità locali. Un appuntamento che, per tutto il mese di dicembre, offrirà a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere e acquistare prodotti del territorio, ideali anche per i regali delle festività natalizie.

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Andrea Poli, assessore alle Attività produttive, al turismo, all'innovazione sociale ed economica e alla tansizione digitale

«Il Comune di Brescia, con il Festival dei Sapori - ha dichiarato l’assessore Andrea Poli - si conferma promotore di iniziative che mettono al centro le eccellenze locali, con l’obiettivo di valorizzarle e renderle accessibili a cittadini e turisti. Un impegno che si traduce in un’offerta culturale ed enogastronomica sempre più ricca, capace di rafforzare l’identità della città e di farne un punto di riferimento a livello regionale e nazionale».

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