«Abbiamo voluto provare a spostare Follie all’aperto proprio nel momento in cui le persone rientrano in città dalle vacanze e le serate invitano ancora a stare fuori - racconta lo chef Alfonso D’Auria -. Il menu rimane lo stesso, ma cambia il modo di viverlo. Questa sperimentazione ci permetterà di capire se possiamo trasformare l’esperienza en plein air in qualcosa di più ampio e strutturato che potrebbe trovare una nuova forma già dalla prossima stagione”.

Tutti i percorsi degustazione si concludono con un assaggio simbolico curato dallo chef: la Carbonara per i menu Asia e Giovanni, e la Pasta alla Nerano per l'itinerario Gabriel. I piatti della struttura sono fruibili anche attraverso la modalità à la carte, con antipasti proposti a €36, primi piatti a €34, secondi a €45 e dessert a €18. Rimane disponibile in carta anche la Special Carbonara (€36), piatto firma con cui Alfonso D'Auria reinterpreta uno dei simboli della ristorazione romana.