Salerno sul mare si distende proprio, a volere intendere che non è il mare a lambirla, bensì è la città ad accarezzarlo dolcemente. Il trafficato porto, con notevole movimento cargo e con crescente movimento crocieristico, è al margine nord, laddove comincia la Costiera Amalfitana. Il lungomare cittadino, tra i più belli del Tirreno, è la passeggiata imperdibile dei salernitani e dei turisti. E poi, fuori dal cuore della città, nella periferia meridionale, dove la costa vuole già spingersi verso il magico Cilento, il lungomare punta verso Paestum. E proprio all’angolo di questa bella e scorrevole litoranea c’è “Capperi che Pizza!”, locale di ragguardevole pregevolezza estetica. Outdoor confortevole per parcheggio, fascinosa la vasca a sfioro in sembianza di piscina, contornante i tavoli all’aperto. Di allegra policromia le sale interne: variopinte le pareti, ceramiche vietresi a vivace arredo, tavoli e sedute civettuole, funzionalità certa per quanto gaiamente confortevole. Trionfo, insomma, dell’allegra solarità mediterranea. Lodevole l’attenzione vera e di sostanza, giammai solo di facciata, alla sostenibilità.

La sala di Capperi che Pizza!

Montanarina e crocchettone, cosa assaggiare prima della pizza

Come si fa a non principiare un pranzo che si preannuncia lauto quanto gustoso, se non con la Montanarina Classica!? Pregevole al gusto, si giova dello squisito apporto del Pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP, posto in sommità a mo’ di anello cardinalizio. Di ragguardevole importanza, stante il robusto know-how della famiglia titolare, la famiglia Acciaio, l’offering delle birre. Generosi sorsi di Riegele Privat, bionda bavarese, intervallano le portate.

La montanarina

Imperdibile, tutta sostanza e nessun fronzolo, il Crocchettone di Patate Classico: abbraccio voluttuoso delle saporite patate con fiordilatte piacevolissimo per texture e gusto. A collante, delicato il ruolo, il Parmigiano-Reggiano DOP 24 mesi.

Il crocchettone di patate classico

Piennolo, capperi di Salina e aglio di Nubia: cosa c'è nelle pizze di Capperi che Pizza!

Warm-up ghiottamente ben riuscito, in allegra convivialità, sensi pronti, si comincia con le pizze! E potremmo mai rinunciare alla pizza eponima!? Eccola, spigliata per policromia di topping e per emanazione di profumi, la Capperi che Pizza!, semplicemente squisita! Dichiarazione impegnativa: tra le migliori pizze mai degustate in assoluto! Il pomodoro è il Piennolo del Vesuvio DOP, i capperi sono quelli di Salina presidio Slow Food, l’aglio, anch’esso Presidio Slow Food è quello di Nubia, l’olio evo è il Pregio Campania IGP.

La Fiorilla

Piccoli spicchi, ma poi mica tanto piccoli (!), di altre pizze signature della pizzeria. Menzioniamo, tutte davvero eccellenti per impasto, per topping e per servizio, la “Fiorilla”, con fiori di zucca e Ricotta di Bufala Campana DOP, la “Nerano” con crema di zucchine e scaglie di Provolone del Monaco DOP. A chiudere, omaggio al mare che lambisce la pizzeria e al vicino borgo di Cetara in Costiera Amalfitana, la “Cetarese”: pizza bianca il cui topping è tutto a crudo, insomma una pizza borderline con una focaccia. E che topping (!): filetti di tonno, alici al sale, filetti di sgombro, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Pomodoro Corbarino, origano di Salina, Olio EVO Pregio Campania IGP.

La Nerano

Non solo pizza: a Salerno arrivano in tavola calzoni, spaghetti con le alici e piatti vegani

Presenti in carta anche i Calzoni e le pizze vegane. L’offering non si esaurisce con le pizze, dacché particolarmente gradite in questa stagione, ci sono anche le insalatone. Tra i primi, di impeccabile fattura, gli spaghetti con le alici fresche: che bontà! I dolci sono ottimi.

Gli spaghetti con le alici

Farine, salumi e formaggi: il 5 e 6 ottobre la famiglia Acciaio riunisce i produttori

Una, prendiamoci il vezzo di definirla così, nota a margine. La famiglia Acciaio ha suo business anche nella fornitura di prodotti alla ristorazione e, in particolare, proprio alle pizzerie. Ciò comporta che talvolta questo “Capperi che Pizza !” di Salerno diviene anche sorta di open house a beneficio dei loro colleghi pizzaioli e ristoratori.

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