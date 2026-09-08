Daniele Campana ha trasformato la pizza in teglia in una storia da raccontare. Nei suoi locali a Corigliano Calabro (Cs), la lievitazione incontra il lavoro dei contadini locali e si sposa con una scelta attenta di oli extravergini e vini del territorio. L'avventura di Daniele, però, parte da lontano, nella bottega di famiglia aperta nel 1990. Con il tempo, la scelta è stata quella di concentrare tutte le energie su un unico prodotto: la pizza in teglia ad alta idratazione.

Daniele Campana

Oggi questa visione è possibile grazie ai due locali adiacenti e comunicanti in Via Nazionale. Da un lato c'è Campana Pizza in Teglia, la sede storica concentrata sull'asporto e sul banco, dove ruotano decine di teglie differenti al taglio. Subito a fianco, condividendo lo stesso laboratorio di produzione, c’è invece Campana 12: un sala/ristorante da dodici coperti che permette di mangiare la pizza in teglia servita al tavolo (proposta anche nella particolare variante tonda) che diventa un vero e proprio piatto di portata.

Materie prime locali e stagionalità: la filosofia di Daniele Campana

La base di partenza è un impasto indiretto realizzato con farine macinate a pietra, lasciato maturare per 24 ore a temperatura controllata. Il risultato è una pizza leggera, con un'alveolatura ben visibile e quel pizzico di croccantezza capace di reggere farciture importanti in termini di gusto, senza risultare pesante. Dietro ogni teglia c'è un lavoro costante di ricerca e un legame diretto con agricoltori e piccoli artigiani calabresi.

La materia prima della Piana di Sibari dei piccoli agricoltori locali è la base su cui Daniele Campana costruisce la farcitura dei suoi tranci

La carta cambia a seconda di quello che la terra offre nelle diverse stagioni, con l'idea di rispettare ogni ingrediente senza coprirne i sapori naturali. Accanto alle versioni più moderne troviamo pizze legate a ricordi e tradizioni di una volta: come nel caso della pizza "Nonna Maria" (dedicata alla nonna di Daniele), con fichi, 'nduja e ricotta affumicata di capra, o delle ricette che utilizzano la polvere di liquirizia bio e la mortadella di suino nero dell'Aspromonte, giusto per citarne alcune.

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Dalla teglia al piatto: la degustazione e l'incontro con l'olio extravergine

La degustazione che abbiamo fatto in occasione di Vinitaly & The City Follow Up, è partita subito con una scelta insolita: una proposta iniziale dolce pensata per resettare il palato e preparare i commensali all'intensità dell'esperienza. Per l'apertura della cena, Daniele si è affidato a un trancio con cioccolato, burro chiarificato e zucchero di canna, laccato con una crema di 'nduja e rifinito con un'emulsione di frutti di bosco, dove la spinta dolciastra dialoga con la grassezza e la piccantezza tipica della salumeria locale, non aspettatevi il piccante, in questo caso la 'ndujia è servita più che altro per dare sapidità.

Cioccolato burro chiarificato e zucchero di canna laccato alla crema di nduja e finito con frutti di bosco in emulsionee U Sibbaresi con pesciolini pepati e tostati La Schiavonea con alici, origano selvatico, pepe rosso e aglio Teglia alta inzuppata nel brodo di gambero e ripassata in forno, servita con gambero e pesca all'aceto di vino bianco ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Cioccolato burro chiarificato e zucchero di canna laccato alla crema di nduja e finito con frutti di bosco in emulsionee U Sibbaresi con pesciolini pepati e tostati La Schiavonea con alici, origano selvatico, pepe rosso e aglio Teglia alta inzuppata nel brodo di gambero e ripassata in forno, servita con gambero e pesca all'aceto di vino bianco

Da qui la cena è proseguita con i sapori più autentici della costa, con la pizza I Sibbaresi a base di pesciolini pepati e tostati, seguita dalle note marittime della Schiavonea, con alici, origano selvatico, pepe rosso e aglio. La sperimentazione tecnica di Daniele si è fatta notare nel trancio in teglia alta inzuppato nel brodo di gambero e ripassato in forno per ottenere un'intensa caramellizzazione, poi servito con gambero e pesca sfumata all'aceto di vino bianco; così come nella pizza fritta con orzo tostato e talli di zucchina ripassati in padella con alloro e cozza di Sibari cotta a 78 gradi.

Pizza in teglia con cipolla cotta, pesce alletterati cotti al vapore Pizza fritta con orzo tostato talli sbollentati, cozza di sibari con riduzione del brodo di cozza Pizza ripiena con verdure miste, uovo e mandorle tostate Pizza con fegatini e cuoricini di pollo ruspante con frutti rossi misti prevalenza mirtillo ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Pizza in teglia con cipolla cotta, pesce alletterati cotti al vapore Pizza fritta con orzo tostato talli sbollentati, cozza di sibari con riduzione del brodo di cozza Pizza ripiena con verdure miste, uovo e mandorle tostate Pizza con fegatini e cuoricini di pollo ruspante con frutti rossi misti prevalenza mirtillo

Non potevano mancare le pizze dedicate ai ricordi di casa e nelle tradizioni contadine: la sopracitata Nonna Maria con fico dottato, 'nduja di suino nero e ricotta affumicata di capra si è alternata a una base tipo 0 con cipolla cotta all'alloro, pesce alletterato al vapore e burro acido, passando per un'intensa pizza ripiena con verdure miste, uovo e mandorle tostate. La degustazione è stata occasione per Daniele di portare in tavola anche il mondo del quinto quarto e delle cotture lente, dal trancio croccante con fegatini e cuoricini di pollo ruspante ai frutti rossi, fino alla focaccia con musetti di maiale e mortadella e alla pizza all'orzo tostato condita con stinco di podolica alla bassa temperatura, patata al ginepro e midollo.

Focaccia con muso di maiali incorporati, con mortadella e melassa di fico Nonna Maria (fico dottato, 'nduja di suino nero e ricotta di capra affumicata) Trancio di panettone sibbarese con alici e burro alla liquirizia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Focaccia con muso di maiali incorporati, con mortadella e melassa di fico Nonna Maria (fico dottato, 'nduja di suino nero e ricotta di capra affumicata) Trancio di panettone sibbarese con alici e burro alla liquirizia

Dopo un intermezzo rinfrescante a base di fiore di zucchina fritto con limone e anice nero della Sila, il sipario sulla cena cala con un'ulteriore provocazione al confine tra dolce e salato: un trancio del panettone sibbarese accostato ad alici e burro alla liquirizia, un’invenzione di Daniele che non solo ha avuto discreto successo, ma oggi è ricercata anche fuori dallo stivale. A legare ogni passaggio interviene l'uso calibrato a crudo degli oli extravergini di oliva monocultivar Nocellara del Belice e Carolea di Tenute Librandi, dosati per esaltare i profumi e le sfumature di ciascuna farcitura attraverso un bilanciamento tra note erbacee e toni fruttati.

L'abbinamento con i vini del territorio

L'abbinamento con i vini ha seguito lo stesso filo conduttore della cucina, puntando su cantine calabresi ad impronta artigianale e biologica. Ad aprire le danze il Vadduna Longa 2025 di Giuseppe Calabrese, un bianco minerale e scattante nato a Saracena, ai piedi del Pollino, ideale per accompagnare le prime uscite della serata tra latticini e verdure. Con l'arrivo dei tranci più ricchi di pomodoro e richiami marini, la scelta è ricaduta su Il Marinetto Rosato 2025 di Sergio Arcuri, un Cirò da uve Gaglioppo 100% in purezza che si è distinto per la sua freschezza salina e la beva immediata.

Vadduna Longa 2025 di Giuseppe Calabrese e Il Marinetto Rosato 2025 di Sergio Arcuri

La degustazione è poi salita di tono con il Pollino sempre firmato da Giuseppe Calabrese, un rosso elegante e ricco di note di macchia mediterranea capace di reggere la spinta speziata dei salumi locali. Il finale è stato affidato (con lungimiranza) all'Aris Cirò Riserva 2022 di Sergio Arcuri: un Gaglioppo austero, complesso e profondo, che ha saputo chiudere il cerchio su farciture piene e di carattere.

Pollino di Giuseppe Calabrese e Aris Cirò Riserva 2022 di Sergio Arcuri

Un modello di pizzeria che guarda al futuro del territorio