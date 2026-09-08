Indice 1 La classifica ufficiale del voto popolare

È Osvaldo Centurelli il vincitore della 19ª edizione di "Ol salàm pió bu l'è 'l mé", la storica competizione dedicata al vero salame nostrano bergamasco. Il prodotto presentato da Centurelli, preparato dal norcino Silvano Gandolfi e stagionato a Prezzate di Mapello, ha totalizzato 1.122 punti, ottenendo una valutazione media di 10,9 su 15 e conquistando il primo gradino del podio nella classifica espressa dal pubblico.

Osvaldo Centurelli, vincitore assoluto della 19ª edizione della gara bergamasca

Come funziona la degustazione alla cieca dei salami artigianali

Nel corso dell'evento, circa cento ospiti hanno preso parte alla sessione di assaggio valutando alla cieca i dodici salami in gara. La platea, composta da norcini, appassionati e intenditori del settore, ha analizzato ogni campione seguendo parametri rigorosi: l'aspetto visivo (da 1 a 3 punti), il profilo olfattivo (da 1 a 5 punti) e il gusto (da 1 a 7 punti), per un punteggio massimo ottenibile di 15 punti a scheda.

Un dettaglio del taglio del salame Alcuni dei salami partecipanti Un momento della cena con Daniele Caccia Risotto all'onda con Roberto Caccia Il "risotto con fichi nostri" - Trattoria Visconti Un momento del servizio Semifreddo alle fragole con menta e crumble di cacao - Trattoria Visconti La giuria popolare ispeziona i salami dopo la gara La giuria popolare ispeziona i salami dopo la gara ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un dettaglio del taglio del salame Alcuni dei salami partecipanti Un momento della cena con Daniele Caccia Risotto all'onda con Roberto Caccia Il "risotto con fichi nostri" - Trattoria Visconti Un momento del servizio Semifreddo alle fragole con menta e crumble di cacao - Trattoria Visconti La giuria popolare ispeziona i salami dopo la gara La giuria popolare ispeziona i salami dopo la gara

La classifica del voto popolare ha visto al secondo posto Maurizio Locatelli (con un salame preparato da Valerio Locatelli e stagionato a Cadernoldo di Villa d'Adda) e al terzo Francesco Bonesi (con il salame realizzato da Silvano Tiraboschi e stagionato a Villa d'Almè). A completare la graduatoria si sono posizionati Roberto Rota Nodari, Antonello Mazzoleni e Simone Cornali.

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La classifica ufficiale del voto popolare 1° Posto: Osvaldo Centurelli (Norcino: Silvano Gandolfi) | 1.122 punti (Media: 10,9)

Osvaldo Centurelli (Norcino: Silvano Gandolfi) | 1.122 punti (Media: 10,9) 2° Posto: Maurizio Locatelli (Norcino: Valerio Locatelli) | 1.088 punti (Media: 10,6)

Maurizio Locatelli (Norcino: Valerio Locatelli) | 1.088 punti (Media: 10,6) 3° Posto: Francesco Bonesi (Norcino: Silvano Tiraboschi) | 909 punti (Media: 8,8)

La classifica ufficiale del voto popolare 1° Posto: Osvaldo Centurelli (Norcino: Silvano Gandolfi) | 1.122 punti (Media: 10,9) 2° Posto: Maurizio Locatelli (Norcino: Valerio Locatelli) | 1.088 punti (Media: 10,6) 3° Posto: Francesco Bonesi (Norcino: Silvano Tiraboschi) | 909 punti (Media: 8,8)

Il Premio della giuria tecnica conferma il miglior salame bergamasco

La vittoria è stata ulteriormente impreziosita dall'assegnazione del Premio della Giuria: il tavolo composto da sei esperti del settore agroalimentare e giornalistico ha indicato all'unanimità il salame di Osvaldo Centurelli come il migliore tra i prodotti in competizione. Il team di valutatori era formato dai giornalisti Elio Ghisalberti (Corriere della Sera) e Riccardo Melillo (Italia a Tavola), dai ristoratori Mario Cornali (Ristorante Collina, Almenno San Bartolomeo) e Clemens Rota (Cascina Belvedì, Clanezzo), e dai professionisti del settore Sebastiano Alborghetti (Salumificio Alborghetti) e Guido Negri (Salumificio Kometa).

Osvaldo Centurelli ritira il premio della giuria tecnica