Una serata “regale” all’Hotel de la Ville di Monza

Siamo a Monza, di fronte alla Villa Reale, l’Hotel de la Ville è un 4 stelle lusso, una dimora sontuosa e al suo interno il Derby Grill, il ristorante, aperto anche agli ospiti esterni il cui punto di equilibrio tra le radici enogastronomiche della Lombardia, il calore delle origini campane dell’Executive Chef Fabio Silva (socio Euro-Toques Italia) e l’incessante evoluzione della cucina contemporanea.

Fabio Silva in sala spiega i piatti della serata

Lo chef seleziona, lavora e interpreta i singoli ingredienti per renderli protagonisti delle proposte in menu. La spontaneità nell’approccio all’arte culinaria, la ricerca instancabile di nuove tecniche e prodotti, il lavoro di una squadra professionale, insieme all’imperdibile ambiente del Derby Grill e la sua Veranda, incarnano dal 1958 lo stile inconfondibile del ristorante.

I riconoscimenti che guide e ospiti riservano al Derby Grill sono legati a doppio filo all’armonia che si è venuta a creare tra il luogo, l’atmosfera e le persone che ne sono le fondamenta. In sala, splende la cortesia di Roberto Brioschi, restaurant manager, e del maître Antonio Renzulli. A loro il compito di trasmettere la passione e la familiare atmosfera che caratterizza il ristorante Derby Grill da sempre.

Emmanuel Gozzi, Federico Bovarini, Alberto Lupini, Gabriele Merlo e Mirco Mortini

E proprio in questo magnifico contesto si è svolto l’appuntamento di “Restaurant Week promossa da Ascovilo-Grana Padano DOP” nell’ambito del programma Finanziato dall’Unione Europea "Nati per Stare Insieme", progetto europeo che comprende la cena di 4 portate realizzate con le tre diverse stagionature di Grana Padano DOP in abbinamento ai vini lombardi di qualità (supportati nell’organizzazione delle attività da PG&W). A precedere la cena, la masterclass formativa dedicata ad addetti ai lavori, giornalisti e gourmand.

Il training formativo

Momento fondamentale di approfondimento e studio in cui degustare le diverse stagionature di Grana Padano DOP e giocare con gli abbinamenti dei vini di qualità proposti, moderato da Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, con Federico Bovarini (Ais), Gabriele Merlo (Onaf), Emmanuel Gozzi (Cantina Gozzi) e Mirco Mortini (Cantina di Viadana).

Grana Padano DOP e i vini lombardi di qualità 1/6 Il training formativo al Derby Grill 2/6 Il training formativo al Derby Grill 3/6 Il training formativo al Derby Grill 4/6 Il training formativo al Derby Grill 5/6 I vini in degustazione 6/6 Previous Next

Il Grana Padano Dop 12 mesi ha al naso note lattiche, di burro e panna, ha un gusto delicato in cui torna predominante il latte, accompagnato da leggere note vegetali; il 18 mesi è leggermente più saporito ma non ancora piccante, ha un aroma che ricorda la frutta secca e il fieno; infine l’oltre 20 mesi, al naso si fa più complesso e lascia presagire un gusto saporito e pieno, fragrante con note più decise e intense di frutta secca e umami.

La degustazione di Federico Bovarini

“Colombara” Garda Chardonnay 2021 - Cantina Gozzi

Questo grande vino bianco del Garda è ottenuto da uve scrupolosamente scelte di Chardonnay. La scelta del momento della vendemmia, la particolare tecnica di pigiatura dell'uva intera e la fermentazione ne fanno un vino estremamente ricco di profumi e aromi primari caratteristici della varietà. La permanenza di 12 mesi in barrique arrotonda i sapori e permette l'evoluzione degli aromi da frutta esotica a spezie dolci.

“Campomorino Dei Bastià” Provincia Di Mantova Igp 2022 Azienda Agricola Cobelli

Colpisce immediatamente al naso con i profumi varietali del Tocai. Intenso, aromatico ed estremamente fruttato. Ha un gusto delicato e fresco che richiama i profumi, leggero retrogusto amarognolo dal sentore di mandorle.

“Nustran” Lambrusco Mantovano Doc 2022 - Cantina Sociale Di Viadana

Alla vista ha un’ottima intensità di colore, rosso rubino denso e impenetrabile. La spuma è violacea. Profumo intenso e molto fine, vinoso con sentori fruttati. Note di viola, amarena, frutti di bosco maturi. Il gusto è pieno, elegante, di prolungata persistenza, con retrogusto di frutta rossa matura. Armonico e strutturato.

La cena

Dopo un gustoso aperitivo proposto dallo staff del Derby Grill, si inizia con la cena vera e propria in cui Fabio Silva ha potuto giocare con le diverse stagionature di Grana Padano Dop all’interno della quattro portate.

Alberto Lupini, Fabio Silva ed Enrico Derflingher 1/9 Alessandro Barbone (presidente Confommercio Vimercate), Alessandro Fede Pellone (presidente Ersaf Lombardia), Matteo Scibilia e Alberto Lupini 2/9 L'aperitivo al Derby Grill 3/9 L'aperitivo al Derby Grill 4/9 Federico Bovarini e Gabriele Merlo 5/9 La preparazione dell'antipasto nelle cucine del Derby Grill 6/9 La preparazione del primo nelle cucine del Derby Grill 7/9 La preparazione del primo nelle cucine del Derby Grill 8/9 La preparazione del secondo nelle cucine del Derby Grill 9/9 Previous Next

L’antipasto, un bilanciatissimo “Tuorlo d’uovo di selva in olio cottura, patata all’extravergine, spuma di Grana Padano DOP 12 mesi e tartufo nero”, cremoso e saporito, in abbinamento al “Colombara” Garda Chardonnay 2021 della Cantina Gozzi.

Tuorlo d’uovo di selva in olio cottura, patata all’extravergine, spuma di Grana Padano DOP 12 mesi e tartufo nero

A seguire il primo, “Riso carnaroli “Riserva San Massimo”al Grana Padano DOP 18 mesi, fichi secchi caramellati, zenzero e rognone di coniglio”, delicato nella sua base con spunti notevoli di sapore con oscillazioni di dolce e richiami di terra che ben si sono sposati con il “Campomorino Dei Bastià” Provincia Di Mantova Igp 2022 Azienda Agricola Cobelli.

Riso carnaroli “Riserva San Massimo”al Grana Padano DOP 18 mesi, fichi secchi caramellati, zenzero e rognone di coniglio

Spazio al secondo quindi, la “Guancia di vitello alla senape in grani, Grana Padano DOP oltre 20 mesi e purea di zucca Cascina Gallina”, ancora una volta sono forti i richiami alla terra e a chilometro vero che contraddistingue tutta la cucina di Silva, con un occhio molto attento alle materie prime e soprattutto ai produttori. L’abbinamento scelto: il “Nustran” Lambrusco Mantovano Doc 2022 della Cantina Sociale di Viadana.

Guancia di vitello alla senape in grani, Grana Padano DOP oltre 20 mesi e purea di zucca Cascina Gallina

A degna chiusura di una cena eccellente il dessert, “Pera e Grana Padano DOP 18 mesi”.

Appuntamento dunque alla prossima serata con il Grana Padano Dop e i vini lombardi di qualità.

Pera e Grana Padano DOP 18 mesi

Ristorante Derby Grill - Hotel de la Ville

viale Cesare Battisti 1 - 20900 Monza

Tel 039 39421