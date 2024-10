Kinder Sorpresa: concorso speciale per il 50° compleanno

Kinder Sorpresa, l'iconico ovetto al cioccolato celebra quest'anno il 50° anniversario dalla sua invenzione. Per commemorare questo traguardo, il marchio ha lanciato un'iniziativa speciale che darà la possibilità a 50 fortunati vincitori di vivere un'esperienza unica insieme alle loro famiglie.

Kinder Sorpresa compie 50 anni

I partecipanti al concorso, che troveranno uno dei 50 Kinderini dorati in edizione limitata all’interno della serie Kinder Sorpresa Natoons, potranno accedere a un viaggio esclusivo ad Alba (Cn). Questo pacchetto include la visita al Laboratorio delle Sorprese Kinder, un luogo solitamente non accessibile al pubblico. Qui, nel cuore dell’azienda Ferrero, i visitatori potranno esplorare il mondo creativo che dà vita alle sorprese Kinder, frutto di ingegno e innovazione.

L'ovetto Kinder Sorpresa è stato concepito nel 1974 da Michele Ferrero con l’obiettivo di offrire momenti di gioia e scoperta, replicando l'emozione della Pasqua in ogni stagione dell’anno. Oggi, Kinder Sorpresa è un prodotto iconico, presente in 80 paesi, grazie alla combinazione di tre elementi chiave: l’emozione di “scartare”, il piacere di assaporare il cioccolato di alta qualità e la magia della sorpresa.

Ogni anno, Ferrero introduce circa 300 nuove sorprese, supportate da rigorosi controlli di sicurezza e da un’accurata fase di studio e ricerca. La varietà di sorprese è ampia, spaziando dalle figurine in metallo degli anni '70 a collezioni contemporanee, come gli animali Natoons e i supereroi, amati dai bambini e dai collezionisti di tutto il mondo.

In linea con l'innovazione continua, nel 2020 è stata lanciata Appladyu, una piattaforma digitale che offre contenuti ludo-educativi accessibili tramite un QR code presente all’interno del barilotto. Questa iniziativa consente ai bambini di interagire con le sorprese in modo sicuro e creativo, promuovendo il gioco e l'apprendimento sotto la supervisione degli adulti.

In questo modo, Kinder Sorpresa non solo celebra un'importante pietra miliare nella sua storia, ma continua anche a mantenere viva la magia e l'emozione che ha caratterizzato il suo successo per cinque decenni.

