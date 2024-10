Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop al Sial di Parigi con Acetaia Sereni

L’Acetaia Sereni, storica azienda di Marano sul Panaro (Mo), rappresenta Modena e le sue eccellenze al Sial di Parigi, uno degli eventi più rilevanti per il mercato alimentare europeo, che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre. Questo appuntamento è un’importante vetrina per le aziende agroalimentari, con l’obiettivo di raccontare storie, tradizioni e qualità dei prodotti locali a un pubblico internazionale di buyer e operatori del settore.

In anteprima al Sial la nuova annata del raro aceto dedicato a Jacopo Barozzi

«Il Sial è un riferimento per l’Europa del nord e non solo. La nostra partecipazione rappresenta un’occasione fondamentale per far conoscere il nostro Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e gli altri prodotti tipici - afferma Francesco Sereni, responsabile vendite e qualità dell'azienda - Desideriamo raccontare non solo il nostro prodotto, ma anche l’azienda e il territorio che rappresentiamo attraverso le nostre produzioni».

Allo stand dell’Acetaia Sereni, i visitatori avranno l'opportunità di degustare il celebre Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, insieme ad una selezione di altri aceti pregiati. Tra questi, spicca il nuovo Sereni AI, un condimento balsamico agrodolce a base di mosto d’uva cotto, affinato per oltre dieci anni in botti di rovere. Questo prodotto si distingue per la sua morbidezza e rotondità, con profumi complessi di buccia d’arancia, noce moscata e pepe bianco.

«L’innovazione si unisce alla tradizione - afferma Francesco Sereni - Il nostro packaging omaggia l’arte italiana, presentando etichette realizzate da artisti locali. Ogni bottiglia diventa così un’opera unica, in grado di attrarre anche il pubblico più giovane».

Francesco Sereni, responsabile vendite e qualità dell’azienda di famiglia

Al Sial, l’Acetaia Sereni presenterà anche una nuova annata del raro aceto dedicato a Jacopo Barozzi, noto architetto del Rinascimento e simbolo della città di Vignola. Questo aceto si presenta con un colore bruno lucente e riflessi ambrati, frutto dell'uva trebbiano. Al naso offre profumi di frutta matura, mentre al palato si distingue per un intenso fruttato armonico, con note di ciliegia e frutti rossi, completato da una piacevole acidità e un finale speziato.

Il Sial Paris si conferma un palcoscenico di grande rilevanza per l’industria alimentare globale, riunendo oltre 7mila espositori e 265mila visitatori da tutto il mondo. Qui, produttori, importatori, rivenditori e stampa specializzata si incontrano per scoprire le ultime tendenze e innovazioni del settore. La manifestazione si svolge ogni due anni presso Paris Nord Villepinte e rappresenta un’importante opportunità per l'Acetaia Sereni di espandere la propria visibilità e il proprio mercato.

L’Acetaia Sereni, fondata da Pier Luigi Sereni, è una delle realtà leader nella produzione di aceti e condimenti, con un forte focus sull’Aceto Balsamico (Dop e Igp). Con due stabilimenti a Marano sul Panaro, l'azienda conta su una forza lavoro di 25 dipendenti. La maggior parte delle vendite proviene dai distributori alimentari, mentre l’export costituisce l’80% del fatturato, raggiungendo mercati in tutto il mondo, tra cui Giappone, Germania, Usa e Francia.

«Abbiamo in programma di espandere ulteriormente i nostri mercati verso Cina, Sud America e Russia - commenta Francesco Sereni - Ci proponiamo di attrarre clienti che apprezzano la qualità dei nostri prodotti piuttosto che il prezzo, in particolare nei mercati asiatici dove la cultura dell’aceto è già radicata».

L'Acetaia Sereni si distingue per la sua volontà di posizionarsi nella fascia alta del mercato alimentare, puntando a soddisfare consumatori informati e appassionati di gastronomia. Con un portafoglio prodotti che celebra la tradizione e l’innovazione, l'azienda si prepara a conquistare nuovi palati con l’inconfondibile gusto del Balsamico di Modena, ambasciatore della qualità e della cultura culinaria emiliana.

