Pesce alla Vigilia: sì per il 71% delle tavole italiane

Il Natale si avvicina e, come da tradizione, la Vigilia di quest'anno sarà all'insegna del pesce per il 71% delle famiglie italiane. Un dato che conferma l'amore degli italiani per il pesce fresco, anche nelle festività natalizie. Nonostante le sfide climatiche e l'aumento dei costi, la flotta peschereccia nazionale continua a garantire pesce di qualità per le tavole delle feste. E se pensate che il pesce debba per forza essere costoso, vi sbagliate! Coldiretti ci svela come preparare un menu low cost senza rinunciare al gusto.

Il pesce italiano è protagonista delle cene natalizie

Il pesce italiano è protagonista delle cene natalizie con varietà che spaziano dalle alici, alle vongole, passando per sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie. Ostriche e caviale non mancano, ma sono più una rarità, con solo l'11% e il 14% degli italiani che li inseriscono nei loro piatti di Natale. Curioso? Nel 2023, le esportazioni di caviale italiano hanno toccato i 22 milioni di euro. Un vero e proprio prodotto gourmet made in Italy!

Siete pronti a preparare un menu natalizio a base di pesce che non faccia lievitare il budget? I cuochi pescatori di Campagna Amica hanno pensato a un menu da 30-35 euro per 4 persone: spaghetti con battuto di alici, zuppa di pesce con triglie, gamberi bianchi e pesce azzurro, e una frittura di paranza da leccarsi i baffi! Il tutto con prodotti freschissimi e provenienti dalla filiera corta, per supportare la pesca locale e garantire la massima qualità.

Se siete alla ricerca di altre idee, potete spaziare tra piatti come il polpo con patate, i gamberi agli agrumi, la Calamarata, o una spigola ripiena di broccolo romano in crosta. Il pesce fresco a chilometro zero non è solo una scelta sostenibile, ma anche una garanzia di freschezza e sapore.

Durante le festività natalizie, il consumo di pesce raggiunge il suo apice in Italia. Con circa 30 kg pro capite all'anno, gli italiani superano la media europea (25 kg) e quella mondiale (20 kg). Le alici sono il pesce più consumato, seguite da sardine, naselli e gamberi bianchi. Insomma, il pesce è davvero un pilastro delle tavole natalizie italiane!

Ma attenzione! Non tutti i pesci sono uguali. La maggior parte proviene dall’estero, quindi è fondamentale leggere attentamente l'etichetta al banco del pesce. Verificate sempre se il pesce è "pescato" o "allevato", da dove proviene (Mar Adriatico, Mar Ionio, Sardegna, ecc.) e, nel caso del pesce congelato, controllate la data di congelamento. Se vedete scritto "decongelato", sappiate che il pesce non è freschissimo.

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

In questo Natale, il pesce non solo arricchirà le vostre tavole, ma contribuirà a sostenere un settore fondamentale per l'economia italiana. Con una scelta consapevole e informata, potrete godervi una Vigilia di Natale gustosa, tradizionale e a prova di budget! Allora, cosa aspettate? È il momento di tuffarsi nel mare tricolore e preparare il menù perfetto per le feste!

© Riproduzione riservata