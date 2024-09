Festa della Cicca: un giorno da masticare con allegria

Cicca, cingomma, cicles… chiamatelo come volete, ma non potete negare che il 30 settembre sia una data da segnare sul calendario! È il Chewing Gum Day, la celebrazione di quel confetto gommoso che ha accompagnato i pomeriggi di milioni di italiani, tra una chiacchiera e l’altra, e una bolla di sapone che esplode in faccia!

Il 30 settembre si festeggia il Chewing Gum Day

Stando a un'indagine di AstraRicerche realizzata per Perfetti Van Melle, l'89,4% degli italiani non riesce a resistere al richiamo del chewing gum. Un vero e proprio “culto” di gomma che coinvolge oltre 9 milioni di famiglie! Il confetto di gomma di masticare è il formato preferito, con la menta in cima alle preferenze. E chi lo sapeva che un buon 28,3% degli intervistati associa il chewing gum a dolci ricordi con gli amici? Ma il dato più sorprendente? Ben il 54,2% lo ricollega al film Grease! Già, perché tra una danza e l'altra, il chewing gum non può mancare.

La giornata di celebrazione affonda le sue radici nelle tradizioni americane, ma, sorpresa! Dallo scorso anno, il Chewing Gum Day è sbarcato anche in Italia grazie a un produttore dolciario che ha introdotto la produzione del chewing gum nel bel paese negli anni '50. Ma non è finita qui! Per rendere la festa ancora più indimenticabile, dieci città italiane – tra cui Milano, Firenze e Napoli – si preparano a festeggiare con eventi in piazza, portando un po' di quel dolce sapore gommoso nelle vite di tutti noi.

Il chewing gum ha una storia che risale addirittura all'epoca preistorica, quando le persone masticavano corteccia o resine per combattere le infiammazioni gengivali. Ma il chewing gum come lo conosciamo oggi? Fu creato nel 1870 da Thomas Adams, un inventore newyorkese, e perfezionato da William G. White, un venditore di popcorn. E sapete quando ha conquistato l'Europa? Durante le guerre mondiali! I soldati americani portavano sempre con sé il chewing gum nelle loro scorte, per trovare un po' di sollievo in momenti di grande tensione.

Oggi, il chewing gum ha anche un ruolo nella salute orale. Soprattutto le varianti senza zucchero, che supportano l'igiene dentale. Grazie allo xilitolo, un dolcificante naturale di origine vegetale, masticare chewing gum aiuta a prevenire la carie, rendendo la vostra bocca un posto più sano. Dunque, una scusa in più per affondare i denti in un buon pezzo di cicca!

In conclusione, non dimenticate di celebrare il Chewing Gum Day. Sia che lo utilizziate per rinfrescare l'alito, per far esplodere bolle o semplicemente per tornare un po' bambini, il chewing gum è un compagno che merita di essere festeggiato. Quindi, preparatevi a masticare e a condividere questa giornata di festa con amici e familiari, e chi lo sa, magari scoprirete un nuovo sapore da amare!

