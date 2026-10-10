LIEVITA®
Antico Forno della Romagna registra il marchio del lievito madre usato da 60 anni
Con Lievita®, il Gruppo AFR dà un'identità alla pasta madre impiegata nella panificazione naturale, puntando su packaging e comunicazione per valorizzare tempo, cura e tradizione nei canali Horeca e B2C
Gruppo AFR, Antico Forno della Romagna, ha registrato Lievita®, il marchio dedicato al lievito madre utilizzato dall’azienda da sessant’anni. Il progetto nasce per identificare il pane a lievitazione naturale attraverso un nome capace di richiamare il ruolo del tempo, della cura e dei processi biologici nella produzione. La registrazione tutela un’identità che il gruppo intende sviluppare sia sul mercato Horeca sia nel canale B2C.
Lievita® non viene presentato come un segno distintivo applicato al prodotto, ma come parte di un progetto di comunicazione costruito intorno alla lievitazione naturale. La pasta madre viene raccontata come una materia viva, mentre l’attesa diventa un elemento centrale del processo produttivo. Il posizionamento punta a collegare pane, tempo e manualità, trasformando una caratteristica produttiva in un elemento riconoscibile per il consumatore.
Storytelling e packaging per raccontare la lievitazione naturale
Alla base di Lievita® c’è una strategia narrativa sviluppata attraverso un linguaggio evocativo e sensoriale. Video, packaging e materiali di presentazione seguono una linea comune, lontana dai codici della comunicazione aziendale. L’obiettivo è valorizzare i gesti legati alla panificazione e la dimensione percettiva della pasta madre, mettendo al centro materia, attesa e trasformazione.
La registrazione del marchio rappresenta un passaggio ulteriore: lo storytelling viene associato a un’identità formalmente tutelata e utilizzabile su prodotti e canali. Per Gruppo AFR, Lievita® diventa quindi un asset di marca destinato a sostenere la comunicazione commerciale e a rendere riconoscibile il percorso legato al lievito madre.
Gruppo AFR tra panificazione e prodotti da forno
Gruppo AFR, acronimo di Antico Forno della Romagna, opera nella panificazione industriale e nei prodotti da forno. Il gruppo riunisce realtà storiche del settore italiano, tra cui Bassini 1963, Glaxi Pane e Granovivo, e sviluppa la propria attività attraverso i canali gdo e Horeca. All’interno di questo perimetro, il progetto Lievita® punta a dare un’identità a un elemento produttivo presente da decenni.
Massimiliano Bassi, amministratore delegato di Gruppo AFR, ha spiegato il significato del progetto: «Siamo felici di aver dato finalmente un’identità e un rilievo ancora più forte a qualcosa che per noi non è mai stato soltanto un ingrediente. Il lievito madre accompagna il nostro lavoro da sessant’anni ed è un elemento caratterizzante del nostro modo di fare pane: parla di tempo, cura, continuità e rispetto per i processi naturali. Con Lievita® abbiamo voluto trasformare questo patrimonio quotidiano in un segno riconoscibile, capace di raccontare ciò che siamo e il valore che attribuiamo al nostro modo di lavorare».