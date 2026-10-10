Gruppo AFR, Antico Forno della Romagna, ha registrato Lievita®, il marchio dedicato al lievito madre utilizzato dall’azienda da sessant’anni. Il progetto nasce per identificare il pane a lievitazione naturale attraverso un nome capace di richiamare il ruolo del tempo, della cura e dei processi biologici nella produzione. La registrazione tutela un’identità che il gruppo intende sviluppare sia sul mercato Horeca sia nel canale B2C.

Lievita®, il marchio dedicato al lievito madre utilizzato da Antico Forno della Romagna per realizzare i suoi prodotti di panificazione, a lievitazione naturale

Lievita® non viene presentato come un segno distintivo applicato al prodotto, ma come parte di un progetto di comunicazione costruito intorno alla lievitazione naturale. La pasta madre viene raccontata come una materia viva, mentre l’attesa diventa un elemento centrale del processo produttivo. Il posizionamento punta a collegare pane, tempo e manualità, trasformando una caratteristica produttiva in un elemento riconoscibile per il consumatore.

Storytelling e packaging per raccontare la lievitazione naturale

Alla base di Lievita® c’è una strategia narrativa sviluppata attraverso un linguaggio evocativo e sensoriale. Video, packaging e materiali di presentazione seguono una linea comune, lontana dai codici della comunicazione aziendale. L’obiettivo è valorizzare i gesti legati alla panificazione e la dimensione percettiva della pasta madre, mettendo al centro materia, attesa e trasformazione.

Dietro Lievita® c’è una strategia narrativa volta a valorizzare i gesti legati alla panificazione e la dimensione percettiva della pasta madre

La registrazione del marchio rappresenta un passaggio ulteriore: lo storytelling viene associato a un’identità formalmente tutelata e utilizzabile su prodotti e canali. Per Gruppo AFR, Lievita® diventa quindi un asset di marca destinato a sostenere la comunicazione commerciale e a rendere riconoscibile il percorso legato al lievito madre.

Pubblicità

Gruppo AFR tra panificazione e prodotti da forno

Gruppo AFR, acronimo di Antico Forno della Romagna, opera nella panificazione industriale e nei prodotti da forno. Il gruppo riunisce realtà storiche del settore italiano, tra cui Bassini 1963, Glaxi Pane e Granovivo, e sviluppa la propria attività attraverso i canali gdo e Horeca. All’interno di questo perimetro, il progetto Lievita® punta a dare un’identità a un elemento produttivo presente da decenni.

Massimiliano Bassi, amministratore delegato di Gruppo AFR