Dalla distribuzione alla produzione: Dac compra uno storico salumificio bergamasco

Da fornitore-distributore alimentare a produttore. Il Gruppo Dac di Flero (Bs) ha rilevato uno storico salumificio di Orio al Serio, nella Bergamasca, entrando così direttamente nella filiera agroalimentare. L'azienda bresciana, al 30 giugno scorso, ha fatto registrare ricavi in crescita del 12%, un utile netto di 38 milioni e un bilancio complessivo che si attesta intorno a 1,13 miliardi.

Il Gruppo Dac entra nella produzione alimentare: acquisito uno storico salumificio di Orio al Serio (Bg)

Dac entra nella produzione di carni e salumi a marchio proprio

Il gruppo guidato da Daniele Scuola (figlio del fondatore Giuseppe, scomparso tragicamente alcuni anni fa) affianca così all'attività commerciale la produzione di carni e salumi a marchio proprio con la nuova società “Collebeato Industrie Alimentari”. Già avviate le prime consegne di prosciutti e salumi. «È la nostra prima esperienza in ambito produttivo. Abbiamo un progetto ambizioso - ha dichiarato l'amministratore delegato Daniele Scuola - per sviluppare prodotti a nostro marchio sia nel comparto dei salumi che delle carni lavorate».

Con Collebeato Industrie Alimentari, Dac ha avviato la produzione di salumi a marchio proprio

La produzione inizialmente sarà destinata alla rete Horeca. L'investimento di Orio ha anche una finalità logistica, con l'obiettivo di diventare il secondo hub del gruppo per le carni fresche e le lavorazioni, affiancando quello di Savio, nel Ravennate. In contemporanea, Dac ha pure deciso di investire 50 milioni per rinnovare due importanti infrastrutture produttive nelle province di Pescara e Padova.

La rete distributiva di Dac e i numeri del gruppo