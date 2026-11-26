Dopo nove edizioni dedicate alla valorizzazione dei formaggi bergamaschi, il progetto Forme - Bergamo Capitale Europea dei Formaggi finisce al centro di una controversia giudiziaria tra i suoi due ex ideatori e gestori, Alberto Gottardi e Francesco Maroni. Il Tribunale di Brescia, sezione Impresa, con un'ordinanza depositata il 23 ottobre, ha accolto il ricorso di Gottardi, escludendo la contraffazione e la concorrenza sleale, ma vietando a Maroni e all'associazione The Cheese Valleys-Le Tre Signorie ETS di utilizzare senza il consenso di Gottardi il marchio Forme e il suo elemento grafico distintivo.

Il logo di Forme al centro della disputa

Forme e World Cheese Capital, al centro della disputa il logo

Il provvedimento del giudice Raffaele Del Porto riguarda il passaggio da Forme a World Cheese Capital, la nuova denominazione scelta per l'edizione dello scorso settembre. Il nodo della controversia non è soltanto il nome della manifestazione, ma soprattutto il suo segno grafico: il cerchio inscritto in un quadrato, ripreso nel logo della nuova iniziativa. La manifestazione era nata nel 2015 ed era stata ideata e gestita congiuntamente da Alberto Gottardi e Francesco Maroni fino al 2024.

Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, successivamente Gottardi sarebbe stato progressivamente escluso dall'organizzazione, con la conseguente perdita di incarichi e ricavi da parte della sua società, PG&W, che aveva curato una parte rilevante dell'evento. La questione della titolarità del marchio europeo Forme, registrato a nome di Maroni, non è stata messa in discussione da Gottardi e viene definita dal giudice «del tutto pacifica». La contestazione riguarda invece il diritto di utilizzo condiviso, previsto da una scrittura privata del 1° febbraio 2021. In base a quell'accordo, anche Gottardi avrebbe mantenuto un diritto d'uso del marchio.

Il Tribunale vieta l'utilizzo del simbolo senza il consenso di Gottardi

Secondo il giudice, il logo di World Cheese Capital, nella versione inizialmente utilizzata, riprendeva l'elemento grafico caratteristico di Forme, costituito dal cerchio inserito nel quadrato. Un richiamo che, in base all'ordinanza, non poteva essere utilizzato senza il consenso di Gottardi, in quanto lesivo dell'accordo sull'uso congiunto. La responsabilità viene attribuita a Maroni, quale contraente dell'accordo, e all'associazione The Cheese Valleys-Le Tre Signorie ETS, di cui è legale rappresentante. Il coinvolgimento dell'associazione viene considerato dal giudice consapevole, con una partecipazione all'illecito definita «incontestabile».

Forme era nata nel 2015

Maroni aveva depositato il 12 ottobre una nuova versione del logo, eliminando il quadrato giallo e ritenendo così superati i possibili richiami al marchio Forme. La modifica è stata sufficiente a evitare un ulteriore provvedimento: il Tribunale non ha infatti imposto l'obbligo di rimuovere entro 60 giorni i materiali già pubblicati su siti web, social network, newsletter e comunicati stampa, misura che avrebbe comportato anche l'applicazione di penali. Va precisato che il giudice ha respinto le contestazioni di contraffazione e concorrenza sleale: il provvedimento riguarda specificamente il mancato rispetto del diritto d'uso congiunto del marchio e del relativo elemento grafico.

Gottardi: «Il progetto è stato sviluppato insieme»

Alberto Gottardi considera l'ordinanza un riconoscimento del contributo condiviso alla nascita e allo sviluppo della manifestazione. «Un marchio non è solo un nome. Le dichiarazioni fatte a più riprese da Maroni sul fatto che lui fosse l'unico legittimato a usare il marchio e che il progetto Forme sarebbe continuato vengono definitivamente smentite. Allo stesso modo, per chi conosce le cose, anche la pretesa che tutto sarebbe farina del suo sacco», ha detto al Corriere della Sera. Gottardi rivendica il lavoro svolto insieme a Maroni e il contributo dato all'ampliamento della manifestazione, anche attraverso il coinvolgimento delle produzioni casearie della pianura.

Alberto Gottardi (a sinistra) e Francesco Maroni

Ricorda inoltre il ruolo di Forme nell'arrivo a Bergamo dei World Cheese Awards, manifestazione internazionale che ha contribuito alla nascita di Bacheese, oggi interessata da un altro contenzioso giudiziario. «Il risultato oggi è che il valore del nome e del marchio Forme possono venire di fatto azzerati, per inseguire un nome e un marchio apparentemente nuovi e su cui non mancherò di valutare ulteriori azioni», afferma Gottardi. Che conclude sottolineando il proprio rammarico per una vicenda che avrebbe potuto avere un esito diverso: «Su tutti i tavoli istituzionali ho sempre dichiarato la mia disponibilità a continuare senza preclusioni nei confronti di nessuno il lavoro svolto con tanto successo, naturalmente sotto l'egida del marchio Forme».

Maroni rivendica il progetto di valorizzazione casearia di Bergamo