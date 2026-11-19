In Italia si contano almeno 5 o 6 feste o sagre storiche e continuative specificamente dedicate alla noce, fra cui le principali e più famose sono: ad agosto a Nociglia (Le) con oltre 20 edizioni, a settembre a Sant'Antimo (Na) con i suoi piatti dolci e a Villanova Solaro (Cn) sulla frutta a guscio, a ottobre a Motta Camastra (Me), con piatti di arancini alle noci, pasta al pesto do noci, pane e decine di dolci alle noci e a novembre a Cavrasto - Bleggio Superiore (Tn) che si sviluppa nei caratteristici avvolti (vòlti) del borgo (locali suggestivi) a piano terra caratterizzati da possenti soffitti in pietra a volta, che storicamente fungevano da stalle, cantine o depositi agricoli. Oggi queste architetture ospitano artigiani, botteghe storiche ed eventi. A queste si aggiungono spesso feste minori a carattere puramente locale e le famose Feste del Nocino (il liquore a base di mallo di noce), particolarmente diffuse in Emilia-Romagna nel mese di giugno e ottobre.

La pregiata noce di Motta Camastra, simbolica cultivar locale "Currò", protagonista assoluta della 22ª edizione della Festa tra tradizione agricola, cultura e gastronomia

La 22ª Festa della Noce di Motta Camastra: orgoglio identitario e tradizioni

Bene, a Motta Camastra si è svolta la 22ª Festa della Noce (come sottolineato dal sindaco, Carmelo Blancato, unica che utilizza il termine “Festa” e non “Sagra”, perché è la popolazione locale soprattutto, che in una sorta dio “pride”, orgogliosamente festeggia una tradizione ancestrale, condividendolo, fra la crisi demografica, quella economica e quella naturalisti (invasione dei cinghiali) con i numerosi turisti e visitatori appassionati delle tradizioni popolari (oltre che del buon cibo non industriale).

Suggestivo scorcio panoramico di Motta Camastra arroccata sulla rupe della Valle dell'Alcantara

Nell’ambito della Festa della Noce, nella sala del consiglio comunale, si è svolto un convegno (orami solito), in cui Samuele Pafumi, dottore in lettere e filologia, ha moderato i lavori, introducendo il concetto che la noce di Motta Camastra ha svolto un ruolo storico ed etnologico e , più recentemente identitario e folcloristico nel tessuto sociale del paese.

Le sfide del mercato globale e le proposte per il futuro della manifestazione

Inizialmente è stata data la parola al principale ispiratore della manifestazione (prima edizione 2003), l’allora illuminato sindaco Andrea Scarpignato, che ha enfatizzando la necessità di trovare il modo di evolvere la Festa, dandole un volto, che si distacchi dal semplice smuovere le coscienze, nel tentativo di frenare lo spopolamento del centro e persino dal tentativo di una evoluzione commerciale, “frenata” dai numeri impietosi (l’Italia è presente nel mercato mondiale della noce con il suo 0,3%, contro ad esempio il 50% della Cina, il 25% degli Usa, il 12% dell’Iran, il 5% della Turchia, il 4% del Messico.

La caratteristica piazzetta del borgo, celebre set cinematografico del film Il Padrino (prima parte), animata dai visitatori durante le giornate della manifestazione

Partendo da questa base di numeri, si potrebbe immaginare l’unica via da intraprendere: specializzare le qualità del tipo di noce di Motta Camastra, sviluppare una consapevole cultura diffusa sulla noce, curare l’organizzazione della Festa /ad esempio si potrebbe avere un assessore comunale alla Festa della Noce, che potrebbe curare l’organizzazione della cultura della noce (una sorta di Direttore Generale della Festa) e magari un progetto per l’accesso ai fondi comunitari del Psr , e ovviamente propagandare queste iniziative presso i grossi bacini turistici siciliani (oltre che la vicina Taormina, Etna e Catania, anche Siracusa, Palermo ecc. (senza pensare ad altri mercati, sfruttandone la vicinanza geografica).

Storia, leggende e l'ipotesi del marchio De.Co.

Poi Salvatore Maugeri, Presidente del Consiglio Comunale nel 2003 e studioso della storia delle tradizioni popolari locali, ha ricordato alcune storie e leggende del passato, che facevano riferimento alla noce. Poi Carmelo Calabrò, recente Presidente del Parco dell’Alcantara, presente da sempre nelle vicende politiche della Valle, il quale ha ricordato, che già nel 2003 è stato costituito una Consorzio dei Comuni della Noce (comprendente i limitrofi a Motta Camastra), che non portò nessun esito, per carenza di obiettivi, strumenti utili a perseguirli e risorse umane e economiche per traguardarli.

Un momento del convegno svoltosi nella sala del consiglio comunale di Motta Camastra, dedicato alla tutela del territorio

Ad esempio, una ulteriore spinta al processo di sviluppo dell’”idea” della Noce di Motta Camastra potrebbe essere data da una iniziativa comunale per istituire la De.Co. (Denominazione Comunale d'Origine), elaborando un apposito regolamento (esiste uno schema standard Anci), approvandolo in Consiglio comunale, nominando una commissione comunale consultiva e di valutazione con il compito di esaminare le richieste dei produttori e istituendo un apposito registro dei prodotti De.Co. e un albo delle manifestazioni e delle attività tradizionali (compresi i produttori). Quindi, Gaetano Consalvo, Presidente della sede locale dell'Istituto per la cultura siciliana, il quale ha posto l’enfasi sulle tradizioni ataviche nell’uso della noce.

La cultivar "Noce Currò", l'emergenza cinghiali e la tutela del territorio

Salvatore Currò, storico operatore agricolo innestatore della Noce di Motta Camastra, che, oltre a ripercorrere la sua vicenda tramandata dai nonni, ha soffermato l’attenzione sul problema dell’arrivo dei cinghiali selvatici o dei loro incroci con suini locali, che stanno incetta nei territori più del comprensorio, senza che si ponga un valido argine attraverso provvedimenti (anche legislativi) per organizzare una reazione per il sistematico controllo del fenomeno.

Carmelo Currò (”inventore” e diffusore della cultivar di Noce Currò)

Quindi Salvatore Bottari, dirigente di spicco della Regione Siciliana che nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di capo dell'Ispettorato dell'Agricoltura, il quale ha ricordato che, seppur il territorio dedicato alla coltura della noce sia passato da 20 ettari a 60 negli ultimi trent’anni, non si è avuta la “socializzazione” del fenomeno dell’incremento, generando in deversi casi addirittura una involuzione sociale, con alcuni casi di illegalità.

Subito dopo Gaetano Curro, dottore agronomo, esperto della specifica cultivar locale, che ha preso il nome "Currò", in onore di una storica pianta monumentale del territorio vissuta ben 102 anni, ha posto l’enfasi sul sostanziale abbandono del territorio, arrivato al punto di non avere alcuna adesione da operatori locali ai bandi indetti dalla Regione Siciliana per incrementare lo sviluppo specifico della noce

Le golose crostatine di ricotta e noci preparate

Ultimo ad intervenire Giovanni Cavallaro, dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina (già Commissario dell’Ente Parco dei Nebrodi, il quale ha evidenziato che purtroppo il noce non è incluso fra le piante che vengono ricomprese nei provvedimenti regionali per la tutela e lo sviluppo delle foreste.

Una visione sostenibile e le eccellenze gastronomiche locali

In conclusione, la organizzazione sistematica per lo sviluppo della cultura della noce di Motta Camastra potrebbe passare innanzitutto attraverso uno sviluppo culturale, che inquadri questa opportunità in una visione di contesto più realistica, pensando ed attuando la politica dei piccoli passi ma ben organizzati: Piccolo è Bello, (titolo dato nel 1973 al suo saggio da Ernst Friedrich Schumacher, in cui egli afferma che il collasso generale del sistema capitalistico, le tematiche ambientali, il risparmio energetico, gli effetti distruttivi dell'industrializzazione sulla salute psico-fisica dell'uomo, ha aperto la prospettiva a un nuovo tipo di organizzazione dell'economia e della società fondata sulla prudenza e che punti alla lotta contro l'analfabetismo e la miseria, al pieno impiego e rispetto dei diritti umani, a un'etica di compatibilità e sostenibilità nei confronti dell'ambiente e delle generazioni future.

La tradizionale torta di ricotta con farina e granella di noci