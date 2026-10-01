Il benessere passa anche dalla tavola e il pesce azzurro può occupare un ruolo importante in un’alimentazione ispirata alla Dieta Mediterranea. Da questa premessa nasce il Longevity Nutrition Program di Delicius, progetto che mette insieme ricerca scientifica, educazione alimentare e cultura gastronomica per valorizzare le caratteristiche nutrizionali di sgombro e sardine. Al centro ci sono soprattutto gli Omega-3, nutrienti naturalmente presenti in diverse specie di pesce azzurro.

Il Longevity Nutrition Program di Delicius mette insieme ricerca, educazione alimentare e cultura gastronomica per valorizzare le caratteristiche nutrizionali di sgombro e sardine

Delicius, il programma di nutrizione dedicato alla longevità

Il progetto, presentato anche attraverso il Bollettino Scientifico #02 di Delicius, nasce dalla collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC). L’obiettivo è collegare le informazioni nutrizionali dei prodotti a strumenti che possano aiutare il consumatore a orientarsi nelle scelte alimentari quotidiane, con un approccio che richiama i principi della Dieta Mediterranea. «Longevity nasce dalla volontà di andare oltre il prodotto e trasformare il valore nutrizionale del pesce azzurro in un progetto concreto per le persone», afferma Irene Rizzoli, Amministratore Delegato di Delicius.

Irene Rizzoli

«Insieme all’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari abbiamo costruito un percorso che unisce alimentazione, conoscenza scientifica e strumenti personalizzati. Vogliamo continuare a svilupparlo in questa direzione: rendere il benessere e la consapevolezza sulla prevenzione alimentare semplici da integrare nella quotidianità. Un percorso che accompagna anche la nuova attenzione che il pesce azzurro sta conquistando sulle nostre tavole».

QR code e piano nutrizionale personalizzato

Una delle caratteristiche del Longevity Nutrition Program è il collegamento diretto tra confezione e contenuti digitali. Attraverso il QR code presente sulle confezioni, il consumatore può accedere gratuitamente a un percorso realizzato con il supporto scientifico di INRC. Dopo un breve questionario dedicato allo stile di vita, viene proposto un piano nutrizionale settimanale personalizzato, accompagnato da consigli e materiali dedicati al benessere.

Attraverso un QR Code presente sulle confezioni, e dopo aver risposto a un breve questionario, Delicius propone un piano nutrizionale settimanale personalizzato

La confezione diventa così anche un punto di accesso a un servizio di informazione e orientamento alimentare. L’esperienza non si limita quindi alle caratteristiche del singolo prodotto, ma prova a inserire il consumo di pesce all’interno di abitudini più ampie, con indicazioni pensate per la quotidianità.

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Filetti di sgombro Delicius: Omega-3 e proteine

Tra i prodotti coinvolti nel programma ci sono i Filetti di Sgombro in olio di oliva. Delicius utilizza la specie Scomber colias, selezionata per i filetti e naturalmente ricca di Omega-3. Il pesce viene pescato in mare aperto e lavorato per ottenere una consistenza carnosa e compatta. La conservazione in olio di oliva contribuisce a mantenere morbidezza e gusto.

Filetti di Sgombro in olio di oliva Delicius

Lo sgombro è inoltre una fonte di proteine e di diversi micronutrienti. Nel ricettario Delicius trova spazio in una preparazione semplice: i toast integrali con avocado e sgombro, con il pesce disposto sulle fette di avocado dopo la tostatura del pane.

Sardine in olio di oliva, un altro pesce azzurro

Il programma comprende anche le Sardine in olio di oliva, ottenute da esemplari della specie Sardina pilchardus, pescati in mare aperto e non allevati. Dal punto di vista nutrizionale, le sardine apportano proteine ad alto valore biologico, Omega-3 e calcio. La ricetta prevede pochi ingredienti e l’utilizzo di olio di oliva, senza conservanti, con l’obiettivo di preservare il gusto e la consistenza del pesce. Tra le proposte del ricettario ci sono i fusilli integrali con pesto di pomodorini secchi e olive nere, dove le sardine diventano l’elemento caratterizzante del piatto.

Sardine in olio di oliva, ottenute da esemplari della specie Sardina pilchardus