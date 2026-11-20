Nextalia Investment amplia la propria presenza nel mercato degli ingredienti per l'industria dolciaria e del gelato con l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Di Bartolo, azienda siciliana specializzata nella trasformazione di frutta secca e materie prime per il settore alimentare. L'operazione si inserisce nel percorso di consolidamento avviato a gennaio con l'ingresso nel gruppo di Di Sano e DiGel e punta a sviluppare una piattaforma di ingredienti semilavorati e finiti ad alto valore aggiunto.

web Di Bartolo Il pistacchio rappresenta circa il 70% delle vendite di Di Bartolo

Di Bartolo, oltre 25 milioni di fatturato e una forte specializzazione nel pistacchio

Fondata nel 1988 a Calatabiano, in provincia di Catania, da Rosario Di Bartolo, l'azienda ha superato negli ultimi anni i 25 milioni di euro di fatturato, costruendo la propria attività sulla trasformazione di materie prime del territorio, in particolare frutta fresca e secca, destinate all'industria alimentare e agli operatori professionali. Il pistacchio rappresenta circa il 70% delle vendite, affiancato da mandorle, nocciole ed estratti di agrumi. Una specializzazione che si traduce nello sviluppo di ingredienti destinati soprattutto alla produzione di gelati, prodotti dolciari e cioccolato. Le paste costituiscono il principale segmento dell'offerta e incidono per circa il 60% sul fatturato.

Gelato, bakery e confectionery: le diverse attività dell'azienda siciliana

La produzione di Di Bartolo si articola in quattro ambiti: gelato, beverage, bakery e confectionery. Per il comparto della gelateria l'azienda realizza basi, paste e preparazioni personalizzate, rivolte sia al mercato artigianale sia a quello industriale. Nel beverage propone succhi naturali e surgelati, concentrati di agrumi siciliani e oli essenziali, mentre per bakery e confectionery sviluppa ingredienti e semilavorati destinati rispettivamente ai prodotti da forno e alla pasticceria. Tra le lavorazioni figurano la Pasta 100% Pistacchio Verde di Bronte Dop, la pasta latte di mandorla del Val di Noto e le referenze a base di Mandorla d'Avola. Accanto alle paste, il catalogo comprende granelle, pralinati, creme e variegati, anche in versione vegana, oltre a succhi di agrumi, aromi e oli essenziali.

Nextalia integra Di Bartolo con Di Sano e DiGel

L'acquisizione si aggiunge a quella realizzata nel gennaio scorso, quando Nextalia aveva rilevato Di Sano e DiGel, realtà attive nei prodotti a base di pistacchio destinati a gelaterie e pasticcerie. Nel portafoglio delle due aziende figurano anche le basi per gelato a marchio Meucci e la frutta candita con il brand Romeo. Con l'ingresso di Di Bartolo, la piattaforma amplia le proprie competenze produttive e la presenza nella filiera siciliana del pistacchio. Secondo quanto comunicato da Nextalia, le attività delle società presentano caratteristiche complementari per localizzazione geografica, know-how, capacità produttiva e clientela. L'obiettivo è consolidare la presenza nel mercato degli ingredienti semilavorati e finiti per l'industria alimentare, un comparto caratterizzato da una domanda in crescita.

Francia, Polonia e Germania tra i mercati esteri