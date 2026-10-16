Non solo acqua: Millie Bobby Brown trasforma la borraccia in un accessorio

La borraccia florence by mills x Brita LARQ nasce dalla collaborazione tra Brita e Millie Bobby Brown, l'attrice celebre per il ruolo di Undi in Stranger Things, e porta nell'idratazione quotidiana un’estetica riconoscibile, ispirata al mondo personale dell’attrice. Disponibile in edizione limitata da ottobre 2026, il prodotto unisce funzionalità, accessori personalizzati e attenzione al design. Il formato è pensato per accompagnare gli spostamenti e rendere personale un gesto abituale.

Millie Bobby Brown con la borraccia Florence by mills x Brita LARQ

Borraccia florence by mills x Brita LARQ: design personalizzato

Il lancio sviluppa la campagna Brita “Own Your Thing”, dedicata all’individualità e alle scelte personali. Millie Bobby Brown ha seguito la definizione dei dettagli estetici: la borraccia presenta la caratteristica tonalità viola del marchio florence by mills, un cinturino in tessuto personalizzato e il ciondolo removibile “XOXO Mills”. È incluso anche un supporto progettato per trasportare il Butter Crème Lip Balm, il balsamo labbra del brand.

La nuova borraccia griffata Brita

«Questa collaborazione unisce due brand che credono nell'individualità e nelle scelte di tutti i giorni», dichiara Markus Hankammer, ceo di Brita Group. «La borraccia florence by mills x Brita LARQ dimostra come l'idratazione possa diventare parte dell'espressione personale».

Acciaio inox e isolamento termico per l’idratazione quotidiana

Al di là dell’aspetto, il modello mantiene le caratteristiche della gamma Brita LARQ Essential. La struttura in acciaio inossidabile e l’isolamento a doppia parete permettono di conservare l’acqua fresca fino a 24 ore, rendendo la borraccia adatta a diversi momenti della giornata.

La struttura in acciaio inossidabile e l’isolamento a doppia parete della borraccia permettono di conservare l’acqua fresca fino a 24 ore

La versione speciale è compatibile con il Brita LARQ Filter Upgrade Kit, venduto separatamente. Il kit comprende una cannuccia filtrante e un filtro con capacità fino a 150 litri. Il sistema è progettato per migliorare il gusto dell’acqua e contribuire a ridurre PFAS, particelle di dimensioni più piccole, cloro e altre sostanze presenti nell’acqua di rubinetto.

Prezzo e disponibilità della borraccia in edizione limitata