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La borraccia florence by mills x Brita LARQ nasce dalla collaborazione tra Brita e Millie Bobby Brown, l'attrice celebre per il ruolo di Undi in Stranger Things, e porta nell'idratazione quotidiana un’estetica riconoscibile, ispirata al mondo personale dell’attrice. Disponibile in edizione limitata da ottobre 2026, il prodotto unisce funzionalità, accessori personalizzati e attenzione al design. Il formato è pensato per accompagnare gli spostamenti e rendere personale un gesto abituale.

Non solo acqua: Millie Bobby Brown trasforma la borraccia in un accessorio
Millie Bobby Brown con la borraccia Florence by mills x Brita LARQ

Borraccia florence by mills x Brita LARQ: design personalizzato

Il lancio sviluppa la campagna Brita “Own Your Thing”, dedicata all’individualità e alle scelte personali. Millie Bobby Brown ha seguito la definizione dei dettagli estetici: la borraccia presenta la caratteristica tonalità viola del marchio florence by mills, un cinturino in tessuto personalizzato e il ciondolo removibile “XOXO Mills”. È incluso anche un supporto progettato per trasportare il Butter Crème Lip Balm, il balsamo labbra del brand.

La nuova borraccia griffata Brita
La nuova borraccia griffata Brita

«Questa collaborazione unisce due brand che credono nell'individualità e nelle scelte di tutti i giorni», dichiara Markus Hankammer, ceo di Brita Group. «La borraccia florence by mills x Brita LARQ dimostra come l'idratazione possa diventare parte dell'espressione personale».

Acciaio inox e isolamento termico per l’idratazione quotidiana

Al di là dell’aspetto, il modello mantiene le caratteristiche della gamma Brita LARQ Essential. La struttura in acciaio inossidabile e l’isolamento a doppia parete permettono di conservare l’acqua fresca fino a 24 ore, rendendo la borraccia adatta a diversi momenti della giornata.

La struttura in acciaio inossidabile e l’isolamento a doppia parete permettono di conservare l’acqua fresca fino a 24 ore
La struttura in acciaio inossidabile e l’isolamento a doppia parete della borraccia permettono di conservare l’acqua fresca fino a 24 ore

La versione speciale è compatibile con il Brita LARQ Filter Upgrade Kit, venduto separatamente. Il kit comprende una cannuccia filtrante e un filtro con capacità fino a 150 litri. Il sistema è progettato per migliorare il gusto dell’acqua e contribuire a ridurre PFAS, particelle di dimensioni più piccole, cloro e altre sostanze presenti nell’acqua di rubinetto.

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Prezzo e disponibilità della borraccia in edizione limitata

Il progetto rientra nell’evoluzione del posizionamento di Brita, che punta a collegare la propria offerta per l’acqua a linguaggi e pubblici legati al lifestyle. Maren Huth, SVP Marketing & Digital di Brita Group, sottolinea il ruolo della collaborazione nel rendere concreta la piattaforma di comunicazione del marchio. «Questo lancio punta a rendere tangibile la nostra piattaforma di brand "Own Your Thing"», afferma. «Ogni elemento di design riflette la personalità di Millie e permette ai fan di portare sempre con sé un piccolo pezzo del suo mondo». La borraccia florence by mills x Brita LARQ sarà in vendita da ottobre 2026 al prezzo consigliato di 44,99 euro, in quantità limitata, attraverso il sito ufficiale Brita e Amazon.

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