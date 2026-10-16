EDIZIONE LIMITATA
Non solo acqua: Millie Bobby Brown trasforma la borraccia in un accessorio
L'attrice Millie Bobby Brown firma con Brita LARQ una borraccia viola in acciaio inox, con isolamento a doppia parete, accessori personalizzati e filtro opzionale per migliorare il gusto dell’acqua
La borraccia florence by mills x Brita LARQ nasce dalla collaborazione tra Brita e Millie Bobby Brown, l'attrice celebre per il ruolo di Undi in Stranger Things, e porta nell'idratazione quotidiana un’estetica riconoscibile, ispirata al mondo personale dell’attrice. Disponibile in edizione limitata da ottobre 2026, il prodotto unisce funzionalità, accessori personalizzati e attenzione al design. Il formato è pensato per accompagnare gli spostamenti e rendere personale un gesto abituale.
Borraccia florence by mills x Brita LARQ: design personalizzato
Il lancio sviluppa la campagna Brita “Own Your Thing”, dedicata all’individualità e alle scelte personali. Millie Bobby Brown ha seguito la definizione dei dettagli estetici: la borraccia presenta la caratteristica tonalità viola del marchio florence by mills, un cinturino in tessuto personalizzato e il ciondolo removibile “XOXO Mills”. È incluso anche un supporto progettato per trasportare il Butter Crème Lip Balm, il balsamo labbra del brand.
«Questa collaborazione unisce due brand che credono nell'individualità e nelle scelte di tutti i giorni», dichiara Markus Hankammer, ceo di Brita Group. «La borraccia florence by mills x Brita LARQ dimostra come l'idratazione possa diventare parte dell'espressione personale».
Acciaio inox e isolamento termico per l’idratazione quotidiana
Al di là dell’aspetto, il modello mantiene le caratteristiche della gamma Brita LARQ Essential. La struttura in acciaio inossidabile e l’isolamento a doppia parete permettono di conservare l’acqua fresca fino a 24 ore, rendendo la borraccia adatta a diversi momenti della giornata.
La versione speciale è compatibile con il Brita LARQ Filter Upgrade Kit, venduto separatamente. Il kit comprende una cannuccia filtrante e un filtro con capacità fino a 150 litri. Il sistema è progettato per migliorare il gusto dell’acqua e contribuire a ridurre PFAS, particelle di dimensioni più piccole, cloro e altre sostanze presenti nell’acqua di rubinetto.
Leggi anche
Prezzo e disponibilità della borraccia in edizione limitata
Il progetto rientra nell’evoluzione del posizionamento di Brita, che punta a collegare la propria offerta per l’acqua a linguaggi e pubblici legati al lifestyle. Maren Huth, SVP Marketing & Digital di Brita Group, sottolinea il ruolo della collaborazione nel rendere concreta la piattaforma di comunicazione del marchio. «Questo lancio punta a rendere tangibile la nostra piattaforma di brand "Own Your Thing"», afferma. «Ogni elemento di design riflette la personalità di Millie e permette ai fan di portare sempre con sé un piccolo pezzo del suo mondo». La borraccia florence by mills x Brita LARQ sarà in vendita da ottobre 2026 al prezzo consigliato di 44,99 euro, in quantità limitata, attraverso il sito ufficiale Brita e Amazon.