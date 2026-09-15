Alla maratona di Berlino meno plastica: Brita punta sulle stazioni di refill

Il Gruppo Brita entra nel circuito delle grandi maratone con una partnership pluriennale con la BMW Berlin-Marathon. A partire da quest’anno, l’azienda familiare tedesca sarà co-sponsor della manifestazione e partner ufficiale della Marathon Expo. Il progetto porta nel mondo dello sport il motto «Drink better. Do better»., con un’iniziativa dedicata all’idratazione e alla riduzione della plastica monouso.

Brita sarà sarà co-sponsor della manifestazione e partner ufficiale della Marathon Expo di Berlino

Idratazione sostenibile lungo il percorso

Brita metterà a disposizione il proprio know-how installando lungo il tracciato stazioni di ricarica idrica potenziate, pensate per permettere ai runner di riempire borracce, zaini e cinture. Al termine della maratona, Brita e Scc Events analizzeranno insieme i dati relativi al volume d’acqua erogato, per valutarne l’efficacia. Il progetto coinvolge anche la Marathon Expo. Per la prima volta, i visitatori potranno bere gratuitamente acqua potabile filtrata, riducendo il ricorso alle bottiglie di plastica monouso. «Siamo orgogliosi di affiancare la BMW Berlin-Marathon», dichiara Markus Hankammer, ceo del Gruppo Brita.

Markus Hankammer, ceo del Gruppo Brita

«Insieme vogliamo rendere questo appuntamento ancora più sostenibile, dimostrando come Brita promuova responsabilità e uno stile di vita moderno legato all’acqua potabile anche nello sport. Con questa partnership portiamo i nostri valori guida - chiarezza, responsabilità e idratazione consapevole - nel cuore di uno degli eventi podistici più prestigiosi al mondo». L’approccio non nasce con la maratona di Berlino. In Gran Bretagna, attraverso la collaborazione con LTA Tennis e l’installazione di punti di refill dell’acqua, Brita ha già evitato l’impiego di quasi 500.000 bottiglie di plastica. La partnership con la BMW Berlin-Marathon sviluppa quindi un modello già applicato in ambito sportivo.

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Una maratona da oltre 55mila runner

La BMW Berlin-Marathon offre una vetrina internazionale per il progetto. Nell’edizione 2025 la manifestazione ha coinvolto oltre 55.000 runner provenienti da 160 Paesi, 120.000 visitatori all’EXPO e più di un milione di spettatori lungo le strade di Berlino. «La corsa si sposa alla perfezione con il nostro brand: è uno sport semplice, autentico e accessibile, proprio come l’acqua», evidenzia Maren Huth, Vice President Global Brand Strategy di Brita.

«Con la BMW Berlin-Marathon vogliamo far sì che l’idratazione sostenibile diventi un elemento naturale della gara: meno sprechi, più responsabilità e un’esperienza superiore sia per chi corre che per i tifosi». Christian Jost, Managing Director di SCC EVENTS, sottolinea la sintonia tra le due realtà: «La BMW Berlin-Marathon unisce persone da ogni angolo del pianeta, facendosi promotrice di valori ambientali e sociali. Con Brita abbiamo al nostro fianco un partner che si rispecchia nella nostra visione e che punta a fissare nuovi standard per l’idratazione sostenibile nel mondo del podismo».

Due creator italiani alla BMW Berlin-Marathon

La partnership avrà anche una voce italiana con Lorenzo Lotti e Mattia Coppini, due creator e appassionati runner scelti da Brita per raccontare dall’interno l’esperienza della BMW Berlin-Marathon. Nel weekend vivranno una full immersion tra preparazione tecnica, incontri e condivisione con la community del brand. Per Lorenzo Lotti, l'iniziativa tocca un tema fondamentale sul campo: «L’idratazione fa parte della gara al pari di allenamento, ritmo e nutrizione. Avendo gareggiato a livello internazionale, conosco l'impatto in termini di consumi e plastica di manifestazioni così imponenti. Far parte del progetto Brita a Berlino significa promuovere un cambio di passo concreto per tutto il movimento podistico».

Durante una maratona, l'idratazione fa parte della gara al pari di allenamento, ritmo e nutrizione