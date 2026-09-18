Liquidità alle imprese, sostegno alla produzione nazionale e rafforzamento della filiera olivicola e olearia. Sono gli obiettivi della nuova «Cambiale Frantoi Oleari», la misura del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste gestita da Ismea e finanziata con una dotazione di 40 milioni di euro. Lo strumento è rivolto ai frantoi e alle piccole e medie imprese del settore e punta a fornire risorse per sostenere i costi di gestione e affrontare la fase produttiva. La misura prevede prestiti da 3.500 a 50mila euro a tasso zero, grazie all'abbattimento totale degli oneri finanziari. Il finanziamento ha una durata complessiva di cinque anni, con due anni di preammortamento. Le imprese iniziano quindi a restituire il capitale dal terzo anno, attraverso rate trimestrali. Lo strumento è destinato ai frantoi attivi regolarmente registrati nel portale Sian che presentano giacenze di olio extravergine d'oliva. Le domande saranno gestite online attraverso il portale Ismea nel corso di ottobre. «La Cambiale Frantoi Oleari è una risposta concreta e immediata alle esigenze del comparto», ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. «Mettiamo a disposizione delle nostre imprese agricole e dei trasformatori uno strumento semplice e accessibile, capace di immettere liquidità diretta a tasso zero per sostenere le attività produttive, proteggere il reddito degli agricoltori e valorizzare al meglio l'olio italiano».