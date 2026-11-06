Madama Oliva presenta la quattordicesima edizione di Olive Novelle - Nuovo raccolto, selezione di olive da tavola fresche ottenute dai frutti raccolti nell'ottobre 2026. La proposta si distingue per freschezza, profumo e caratteristiche organolettiche della materia prima appena raccolta. Sarà disponibile nei punti vendita per tutto dicembre, fino a esaurimento scorte, come edizione limitata legata alla campagna autunnale.

Olive fresche raccolte in ottobre nella nuova iniziativa di Madama Oliva

L'iniziativa intende valorizzare il prodotto appena raccolto e ampliare la conoscenza delle olive, aiutando i consumatori a riconoscere la stagionalità. Materiali informativi dedicati segnalano che si tratta del nuovo raccolto e ne evidenziano le caratteristiche, così da rendere più consapevole la scelta a scaffale.

Olive fresche senza conservanti: la selezione e la filiera

«Madama Oliva è l’unica azienda italiana a valorizzare le olive fresche appena raccolte come primizia autunnale. In particolare, le olive dolci verdi giganti sono le più consumate in Italia. Per assicurarci la quantità e la qualità della materia prima direttamente dagli agricoltori e controllare al meglio la catena di approvvigionamento, Madama Oliva ha investito e realizzato aziende nelle principali zone di produzione, tra cui una a Larissa, in Grecia, dove proprio quest’anno il nostro sales team ha presenziato alla raccolta per poter comunicare ai buyer il grande lavoro di selezione delle materie prime», spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva.

Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva

La selezione è rivolta a chi cerca freschezza e genuinità, con confezioni adatte soprattutto al consumo familiare. Il gusto delicato delle olive novelle le rende indicate per aperitivi e antipasti, come proposta stagionale da portare in tavola. «La nostra selezione è presente negli scaffali dei prodotti freschi, e si differenzia dalle olive conservate (quelle proposte in lattina, vasi di vetro o in piccole bustine) proprio per la tipologia di lavorazione a cui viene sottoposta. Le olive fresche, infatti, non contengono conservanti e in questo modo mantengono i colori, gli aromi e i sapori autentici ben distinguibili, oltre ad avere un livello di salinità inferiore rispetto alle olive conservate», aggiunge la Mancini.

Olive Novelle Madama Oliva: formati e visibilità a scaffale

Il lancio prevede due espositori dedicati e uno sticker sulla confezione con il richiamo alla «Festa delle olive Novelle - edizione limitata». Sono inoltre previsti allestimenti fuori banco, con pallbox dalla grafica personalizzata e bancalini con crowner coordinati, per dare visibilità alla selezione nel punto vendita.

La confezione Dolci verdi Giganti Frutto del Mediterraneo da 250 grammi