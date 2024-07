Torna il Moon Party, l'evento glamour alle Terme di Chianciano

Quante volte la poesia e la musica hanno reso omaggio alla Luna? Alle Terme di Chianciano, immerse tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia, patrimonio dell'Unesco, e che vantano oltre tremila anni di storia e di benessere, venerdì 2 agosto si festeggia la Luna alle Piscine Termali Theia, oltre 500 metri quadri di vasche alimentate dall'acqua della sorgente Sillene. Nella mitologia greca, Theia era la madre di Selene, la dea della Luna, e si narra che la Luna possa essere nata come conseguenza dell'impatto tra Theia e la Terra.

Il 2 agosto, alle Terme di Chianciano torna il Moon Party

E proprio in queste piscine, venerdì 2 agosto dalle 19 alle 24, si terrà l'evento più atteso e desiderato dell'estate: il Moon Party, una serata dove il benessere incontra la musica, il divertimento e la voglia di condividere momenti di relax, resa ancora più magica grazie a un suggestivo allestimento scenico capace di regalare ai partecipanti un'esperienza unica e coinvolgente al chiaro di luna. L'evento, con ingresso speciale, offrirà una serie di attività emozionanti dal dj set sotto le stelle di Debora Giani, in arte Deb Jones, che creerà la colonna sonora perfetta per ballare e divertirsi, alla possibilità di sorseggiare un cocktail a bordo vasca, ricercando la propria rigenerazione. La serata sarà arricchita poi da show coreografici, giochi di luci, candele e acrobati, per un'atmosfera unica, incantata e suggestiva.

