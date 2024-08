Senigallia si prepara a un tripudio di lievito: torna Pane Nostrum

La spiaggia di velluto, quest'anno, si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti del pane, della pizza e della pasticceria. Dall'11 al 13 ottobre, infatti, Senigallia (An) ospiterà la 21esima edizione di Pane Nostrum, il Salone nazionale dei lievitati, un evento che ormai è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per addetti ai lavori e appassionati.

L'edizione 2024 si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente delle precedenti, con l'obiettivo di superare le 50mila presenze registrate lo scorso anno. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Foro Annonario, ma le attività si estenderanno anche in piazza Manni, offrendo un ricco programma che spazia da masterclass e incontri con esperti a showcooking e degustazioni. Nell'area fiera B2B, professionisti e aziende del settore potranno presentare le ultime novità in termini di materie prime, attrezzature e servizi, creando un'occasione unica per confrontarsi e fare rete. L'area B2C, invece, sarà dedicata al pubblico, che potrà scoprire e acquistare prodotti artigianali realizzati con ingredienti di alta qualità, spesso provenienti da filiere corte e sostenibili. Tra le novità di quest'anno, un'attenzione particolare sarà dedicata ai prodotti senza glutine e ai lievitati naturali, a dimostrazione di una crescente sensibilità verso le esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e al benessere.

Tra gli ospiti d'onore di questa edizione spicca il nome di Achille Zoia, il “mago del panettone”, un vero e proprio mito per tutti gli appassionati di pasticceria. Zoia, con la sua esperienza e la sua maestria, porterà a Senigallia un tocco di magia, svelando i segreti dei suoi impasti e condividendo la sua passione per la lievitazione naturale. Il pubblico potrà così ammirare dal vivo l'abilità di un maestro pasticcere all'opera e assaggiare le sue creazioni uniche. Ma Pane Nostrum non è solo un'occasione per degustare prodotti artigianali e assistere a dimostrazioni di maestria. È anche un momento di approfondimento e di confronto, grazie a una serie di convegni e dibattiti che vedranno la partecipazione di esperti del comparto. Si parlerà di farine antiche, di lievito madre, di tecniche di panificazione tradizionali e innovative, e di molto altro ancora. L'obiettivo è quello di offrire al pubblico un quadro completo e aggiornato sul mondo del pane e dei lievitati, stimolando la curiosità e la voglia di sperimentare.

