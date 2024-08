Villa La Massa, a Candeli, celebra l'eccellenza vinicola toscana

Il 3 settembre, Villa La Massa (Candeli, in provincia di Firenze) ospiterà una serata dedicata all'eccellenza vinicola toscana. In collaborazione con prestigiose aziende vinicole, l'hotel proporrà una degustazione di vini pregiati, abbinati a piatti della tradizione toscana rivisitati in chiave moderna.

La cena di degustazione vedrà protagoniste cantine del Chianti Classico, Brunello e Bolgheri con etichette dell'azienda Fontodi: Chianti Classico 2021, Vigna del Sorbo 2020 e Flaccianello 2020, della Val di Suga, con il Brunello 2019, Brunello Poggio al Granchio 2019 e il Brunello Vigna Spuntali 2018, e infine della Tenuta Argentiera, con Villa Donoratico 2021, Argentiera 2021, Ventaglio 2018. Un viaggio sensoriale tra i vigneti più prestigiosi del Chianti Classico, del Brunello di Montalcino e del Bolgheri, con etichette di punta come Fontodi, Val di Suga e Tenuta Argentiera. Ciascun calice racconterà una storia, un terroir, un'emozione, in un percorso guidato alla scoperta delle eccellenze enologiche toscane.

A fare da cornice a questa degustazione d'eccezione, le creazioni dello Chef Stefano Ballarino. Piatti della tradizione toscana, rivisitati con maestria, si abbineranno alla perfezione con i vini selezionati dal Group Wine Director Alex Bartoli. Un'esplosione di sapori che delizierà anche i palati più raffinati. L'evento, che riprende il format di successo delle Wine Dinner già organizzate a Villa d'Este, si avvale della collaborazione di Tagliafraschi, prestigiosa agenzia di rappresentanza vini. L'atmosfera elegante e raffinata di Villa La Massa, unita alla qualità dei prodotti e all'expertise degli esperti, renderanno questa serata un'esperienza indimenticabile.

La cena di degustazione è solo uno dei tanti appuntamenti che Villa La Massa riserva ai suoi ospiti e agli amanti del buon vino. La stagione autunnale sarà ricca di eventi, tra cui la nuova edizione del Villa La Massa Excellence e l'immancabile Brunch della domenica al Ristorante Il Verrocchio.

