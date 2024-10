Napoli, protesta contro i chioschi chiusi: i gestori inscenano la "Morte del Tarallo"

A Napoli, i gestori dei chioschi del lungomare, chiusi da oltre cinque mesi per presunte irregolarità, hanno dato vita a una protesta simbolica inscenando la "Morte del Tarallo". In piazza Municipio è stata portata una bara contenente i tradizionali taralli ‘nzogna e pepe, tipici biscotti salati con sugna, pepe e mandorle, emblema delle storiche attività dei piccoli chalet di via Caracciolo.

Il lungomare Caracciolo ha visto da cinque mesi chiudere i chioschi per irregolarità

«Il Comune sta mettendo a rischio la sussistenza di decine di famiglie», ha dichiarato uno dei manifestanti. La chiusura dei chioschi, in vigore da mesi, è stata contestata con forza dai proprietari, che si sono incatenati le mani durante la protesta. «Paghiamo regolarmente quanto dovuto - spiega una portavoce - ma ora siamo considerati abusivi perché i nostri chioschi dovrebbero essere itineranti, nonostante siano stati progettati con l'approvazione del Comune fin dal 2004»

Il gesto simbolico della bara con i taralli rappresenta la fine di un’epoca per chi lavora su via Caracciolo, una zona centrale per il turismo e la cultura gastronomica napoletana. «Non lasceremo la piazza finché la nostra situazione non sarà risolta», promettono i gestori, preoccupati per il futuro delle loro attività e per il sostentamento delle loro famiglie.

I manifestanti chiedono che il Comune riveda la sua posizione e permetta loro di riaprire, rivendicando il diritto a lavorare in modo stabile e legittimo, come hanno fatto per decenni.

