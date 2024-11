Maccagno tra “I Borghi più belli d’Italia

Il suggestivo borgo di Maccagno (Va), affacciato sul lago Maggiore, entra ufficialmente nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia.” La cerimonia, tenutasi a Maccagno, ha visto l’intervento dell’assessore regionale al Turismo e marketing territoriale della Lombardia, Barbara Mazzali, che ha evidenziato l’importanza di questo traguardo per la valorizzazione culturale e paesaggistica del territorio.

«Maccagno è un gioiello che racconta la storia della nostra terra», ha dichiarato Mazzali, sottolineando come il riconoscimento sia il frutto dell’impegno di operatori locali, strutture ricettive, commercianti e organizzazioni culturali. «Questa nomina premia tutti coloro che lavorano ogni giorno per preservare l’identità del borgo e promuovere un turismo di qualità e sostenibile».

Il borgo di Maccagno si distingue per la sua posizione incantevole e per il patrimonio storico. Con le sue antiche strade e monumenti, come la Torre Imperiale e il Santuario della Madonna della Punta, offre uno scenario che incanta i visitatori. Mazzali ha evidenziato come l’appartenenza al circuito contribuisca a rafforzare la visibilità internazionale dei borghi lombardi, che hanno registrato nel 2024 un aumento del 22% nelle presenze e dell’82,9% di turisti dall’estero.

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha celebrato l’importante riconoscimento, dichiarando: «Maccagno rappresenta la bellezza e la qualità del vivere lombardo. Siamo fieri di condividere questo patrimonio con il mondo e di mostrare la straordinaria varietà del nostro territorio».

A testimonianza dell’impegno della Lombardia nella promozione del turismo nei piccoli centri, l’Assessore Mazzali ha infine annunciato il prossimo Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia, che si terrà nel 2025 a Bellano, in provincia di Lecco. L’evento porterà sotto i riflettori il fascino autentico dei borghi italiani, ambasciatori dell’accoglienza e della cultura del nostro Paese.

