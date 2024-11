50 Kalò festeggia 10 anni con due grandi novità: un restyling e un'apertura

Per celebrare dieci anni di successi, 50 Kalò di Ciro Salvo, uno dei brand di pizzeria napoletana più premiati al mondo, ha scelto di rinnovarsi e crescere ancora. Il decennale vede il restyling completo della storica sede di piazza Sannazaro, dove tutto è iniziato, e l'apertura di una seconda pizzeria a Napoli, in piazza della Repubblica. Due progetti ambiziosi che segnano un nuovo capitolo nella storia di un marchio che ha ridefinito il concetto di pizza d'eccellenza.

50 Kalò celebra 10 anni con un restyling della sede storica e l'apertura di una nuova pizzeria a Napoli

50 Kalò di Ciro Salvo, 10 anni di successi: da Napoli a Londra e ritorno

Era il 2014 quando Ciro Salvo, giovane pizzaiolo di San Giorgio a Cremano, apriva 50 Kalò a pochi passi dal lungomare di Mergellina, portando la sua rivoluzione dell'impasto ad alta idratazione. Il nome stesso, “50 Kalò”, richiama l'essenza di questa filosofia: “panetto buono” in dialetto napoletano. In dieci anni, il marchio è cresciuto fino a contare quattro sedi: Napoli, Londra (in Trafalgar Square), Roma e ora una seconda pizzeria nella sua città d'origine. Le conquiste non si limitano all'espansione geografica: 50 Kalò London è stata eletta "Migliore pizzeria d'Europa" per due anni consecutivi (2019 e 2020) dalla guida 50 Top Pizza Europa, e ogni locale del brand mantiene standard di qualità altissimi, grazie a una cura maniacale per le materie prime e un'attenzione costante alla ricerca.

50 Kalò, il nuovo salotto della pizza in Piazza della Repubblica

La grande novità per il decennale è l'apertura di 50 Kalò Piazza della Repubblica, una pizzeria che punta a ridefinire l'esperienza di consumo con un'atmosfera più intima e rilassata. Situato in un elegante edificio dei primi del Novecento, il locale accoglie circa 70 coperti sotto maestose volte di tufo giallo, elemento tipico dell'architettura napoletana. Progettato dall'architetto Maurizio Vesce, lo spazio unisce materiali e colori sofisticati: marmo bianco, metallo dorato, legno laccato e maioliche rosse che decorano il forno.

Ciro Salvo

L'ambiente, accogliente ma raffinato, è pensato per un pubblico che cerca non solo una pizza eccellente ma un'esperienza culinaria completa. In carta, le iconiche creazioni di Ciro Salvo, come la super premiata Margherita, affiancate da novità come la Pizza Antica Slow Food, un omaggio alla biodiversità campana. Gli ingredienti, selezionati con cura, includono antichi pomodori di Napoli, mozzarella di bufala, Conciato Romano stagionato sei mesi, olio extra vergine Dop Cilento e basilico fresco. Completa l'esperienza una carta vini che spazia tra eccellenze campane e Champagne, segno dell'attenzione al dettaglio che contraddistingue ogni progetto di Salvo.

50 Kalò di Ciro Salvo, il restyling della storica sede in Piazza Sannazaro

Parallelamente, la sede storica di piazza Sannazaro è stata completamente rinnovata. Qui, dove tutto è iniziato, il design contemporaneo si sposa con l'atmosfera accogliente tipica di 50 Kalò. Due forni, otto pizzaioli e oltre 100 coperti tra interni ed esterni garantiscono una produzione che non sacrifica mai la qualità, grazie a materie prime d'eccellenza come la farina del mulino Casillo, il pomodoro San Marzano di Marrazzo e l'olio extravergine d'oliva selezionato.

