Fontana di Trevi: multa di 50 euro per chi getta monetine dalla nuova passerella

Inaugurata la passerella temporanea che consente ai visitatori di ammirare la Fontana di Trevi da una prospettiva ravvicinata durante i lavori di restauro. La nuova struttura, progettata per permettere un'osservazione unica dei marmi settecenteschi, è stata presentata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha colto l'occasione per ricordare che lanciare le monetine dalla passerella è vietato. Una multa di 50 euro attende, infatti, chi non rispetta il regolamento comunale, che ha disposto l’installazione di una vasca dedicata per chi desidera continuare il tradizionale gesto di "fare un desiderio".

Inaugurata la passerella temporanea della Fontana di Trevi

La passerella, che resterà in piedi fino al completamento dei lavori di restauro, permette di camminare a pochi passi dalle statue della fontana, offrendo una vista spettacolare sulla sua struttura. Gualtieri ha sottolineato come la scelta di aprire l’area alla visita durante i lavori di manutenzione sia un segno di trasparenza e valorizzazione del monumento, che termineranno entro dicembre. «L’obiettivo è permettere a tutti di vivere l’esperienza di vedere da vicino questo capolavoro, anche mentre è in restauro», ha dichiarato il sindaco, ricordando che la passerella fu già utilizzata nel 2014 durante un restauro più lungo.

Sebbene la fontana sia svuotata per il restauro, i turisti non devono rinunciare al tradizionale gesto di gettare le monete. Un’apposita vasca è stata allestita dai servizi del Campidoglio, che ha già raccolto più di 10mila euro in una sola settimana. «Le donazioni raccolte verranno destinate alla Caritas, che ha potuto offrire oltre mille pasti alle persone bisognose», ha dichiarato Gualtieri, spiegando che grazie alla vasca non si rischia più di danneggiare il monumento, ma si prosegue nella tradizione di fare del bene.

La passerella, come riporta il Corriere della Sera, è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21 (eccetto lunedì e venerdì, quando si apre alle 11 per la raccolta delle monete), ma per evitare lunghe code e il sovraffollamento, l'accesso è limitato a 130 persone per volta. Il sindaco ha confermato che questa modalità di accesso potrebbe essere una prova per un possibile biglietto "simbolico" per visitare la Fontana di Trevi, con l'ipotesi di un costo di 1 o 2 euro per i non residenti. «L'idea è di garantire un miglior flusso di visitatori e una fruizione più piacevole del monumento, ma valuteremo con attenzione le prossime mosse», ha aggiunto Gualtieri, sottolineando che la giunta non è ancora unanime sull’introduzione di una tariffa.

Durante l'inaugurazione, il sindaco era accompagnato dall’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, e dal sovrintendente capitolino, Claudio Parisi Presicce. L’intervento di restauro, che si prevede concluso prima dell’inizio del Giubileo il 24 dicembre, rappresenta un'opportunità unica per ammirare la fontana da una prospettiva inedita. «Siamo riusciti a mantenere la possibilità di visitare la fontana durante i lavori, garantendo una visione straordinaria delle sue statue», ha dichiarato Gualtieri. L'iniziativa di contingentare l’accesso e la presenza della passerella rappresentano dunque una strategia per bilanciare la conservazione del patrimonio e la valorizzazione del monumento in una delle piazze più iconiche di Roma.

