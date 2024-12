Notre-Dame riapre: la cattedrale simbolo di Parigi torna a splendere dopo 5 anni

Parigi celebra uno degli eventi più attesi degli ultimi anni: la riapertura di Notre-Dame, la cattedrale simbolo della città e della cultura europea, devastata dal tragico incendio del 15 aprile 2019. Dopo cinque anni di intensi lavori di restauro, realizzati con il contributo di oltre 2.000 operai, architetti e restauratori provenienti da tutto il mondo, la "Grande Dama" accoglie nuovamente i visitatori in una cerimonia di portata planetaria.

Notre-Dame riapre dopo il restauro

La cerimonia di riapertura vede la partecipazione di oltre 40 leader mondiali, tra cui il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si uniscono a personalità di rilievo come il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Parteciperanno anche leader europei come Ursula von der Leyen, Frank-Walter Steinmeier e Andrzej Duda, oltre a teste coronate tra cui il Principe William, i sovrani del Belgio Philippe e Mathilde e il Principe Alberto di Monaco.

Nonostante l’assenza di Papa Francesco, che ha inviato un messaggio che sarà letto dall’arcivescovo di Parigi Laurent Ulrich, l’evento è considerato di portata storica, tanto quanto l’incendio che aveva sconvolto il mondo.

Il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva promesso la rinascita di Notre-Dame in soli cinque anni, terrà un discorso all'interno della cattedrale, in luogo del sagrato inizialmente previsto, a causa delle condizioni meteo avverse su Parigi. Macron ha definito la cattedrale "Notre-Dame del pianeta", sottolineandone il valore universale come patrimonio dell'umanità.

Prima della cerimonia, il presidente francese riceverà all'Eliseo il presidente eletto Trump e il leader ucraino Zelensky in incontri separati. Tuttavia, non si esclude un colloquio informale tra i due a margine delle celebrazioni.

La ricostruzione di Notre-Dame è stata un’impresa titanica. A contribuire al restauro sono stati oltre 844 milioni di euro raccolti grazie a donazioni provenienti da tutto il mondo, in uno slancio di solidarietà globale che ha coinvolto cittadini, istituzioni e mecenati.

Durante i lavori, gli esperti hanno affrontato numerose sfide, tra cui i rischi legati alle polveri di piombo e lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19. Il risultato, però, è una cattedrale risorta dalle ceneri, pronta a testimoniare ancora una volta la sua bellezza gotica e il suo significato storico e culturale.

L'Italia ha avuto un ruolo simbolico nella rinascita della cattedrale. Sergio Mattarella è stato il primo leader internazionale a visitare Notre-Dame due settimane dopo l’incendio, il 2 maggio 2019, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. «Notre-Dame riflette tanta parte della storia e della civiltà d’Europa», aveva dichiarato il presidente italiano, ribadendo l’importanza del legame tra Italia e Francia.

Anche restauratori italiani hanno dato il loro contributo al restauro, lavorando insieme a colleghi francesi e internazionali per riportare la cattedrale al suo antico splendore.

Le celebrazioni culmineranno con una cena di gala all’Eliseo, dove Macron e sua moglie Brigitte accoglieranno i leader mondiali per un momento conviviale. Un’occasione per celebrare non solo la rinascita di Notre-Dame, ma anche lo spirito di unità e collaborazione che ha reso possibile questa straordinaria impresa. Notre-Dame non è solo un simbolo di Parigi: è un monumento che rappresenta la capacità dell’umanità di ricostruire, di fronte alle difficoltà, con determinazione e speranza.

© Riproduzione riservata