Vacanze estive 2024: spesa in aumento e focus sul relax

L'estate 2024 si preannuncia all'insegna del riposo e della riscoperta del territorio italiano. Secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, più della metà degli italiani (51%) trascorrerà le proprie ferie estive tra giugno e settembre, preferendo soggiorni brevi o lunghi.

Per le vacanze prevista una spesa media complessiva di 1200 euro

Rispetto al 2023, cresce la quota di coloro che prevedono di spendere di più per le vacanze. Quasi un terzo delle famiglie (31%) ha infatti stanziato un budget più alto, mentre per il 18% la spesa sarà inferiore a causa di impegni economici. In media, la spesa pro capite si aggira intorno ai 1.190 euro, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.

Tra le motivazioni principali per trascorrere le ferie estive spicca il relax (60%), seguito dal desiderio di scoprire nuovi posti (45%), stare con i propri cari (43%), assaporare prodotti tipici (38%), immergersi nella natura (37%) o semplicemente stare all'aria aperta (36%).

La scelta del compagno di viaggio ricade per la maggior parte sul partner (52%), sia per le brevi che per le lunghe vacanze. Gli amici, invece, sono i compagni ideali soprattutto per i break di 1-2 notti.

Nonostante l'aumento della spesa, il 16% degli italiani non andrà in vacanza. Le ragioni principali sono la mancanza di disponibilità economica (32%), la necessità di risparmiare (23%) e l'obbligo di accudire persone non autosufficienti (14%).

In generale, le vacanze estive 2024 si caratterizzano per una riscoperta del relax e del territorio italiano. La scelta di trascorrere le ferie vicino a casa o di visitare mete nazionali è favorita anche dall'aumento dei costi dei viaggi all'estero.

Ecco alcuni dati salienti dell'indagine:

Spesa media pro capite: 1.190 euro (+10% rispetto al 2023)

1.190 euro (+10% rispetto al 2023) Italiani che faranno le vacanze: 51% (contro il 49% del 2023)

51% (contro il 49% del 2023) Motivo principale per le vacanze: relax (60%)

relax (60%) Compagno di viaggio: partner (52%)

partner (52%) Italiani che non faranno le vacanze: 16%

